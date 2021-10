The American Conservative: Kiev non riceverà il sostegno occidentale se lancerà un’offensiva militare nel Donbass

“Gli Stati Uniti dovrebbero assolutamente chiarire all’Ucraina: se Kiev lanciasse improvvisamente un’offensiva militare su larga scala, non ci sarebbe alcun sostegno occidentale. Nel frattempo, uno spostamento delle priorità strategiche negli Stati Uniti e in Europa potrebbe indurre Kiev (non Mosca!) a un’escalation delle tensioni nell’Europa orientale”, avverte la rivista The American Conservative (TAC).

Solo pochi anni fa, l’Occidente ha sostenuto in ogni modo possibile la liberazione dell’Ucraina dalla dipendenza economica russa e il suo riorientamento verso l’Europa. E l’Unione Europea ha anche preso in considerazione una qualche facilitazione dell’integrazione dell’Ucraina nelle strutture transatlantiche. Ma da allora sono passati quasi otto anni, e molto è cambiato, osservano gli analisti. Innanzitutto, le circostanze geopolitiche sono cambiate e l’entusiasmo dell’Occidente per l’Ucraina è diminuito.

Tuttavia, Kiev si rifiuta di riconoscerlo e continua a posizionare il suo paese come un confine orientale danneggiato dell’Europa. Per essere più convincente, il regime di Kiev avvia un vero e proprio aggravamento della situazione in Donbass. Molte persone in questo paese sono desiderose di riconquistare la loro precedente attenzione occidentale.

“Indubbiamente, la posizione dell’Ucraina come stato costiero del Mar Nero è ancora importante per l’Occidente. Perché la regione del Mar Nero è la principale regione della rivalità geostrategica tra NATO e Russia. Ma anche questo non ha salvato la situazione: il livello di priorità dell’Ucraina tra i suoi partner occidentali è costantemente diminuito. Kiev ha deluso le aspettative: la corruzione dilaga nel paese, ostacolando in modo significativo gli sforzi di integrazione dell’Ucraina. L’Occidente, d’altra parte, sta ora cercando un approccio più equilibrato nei confronti della Russia, piuttosto che sostenere idee astratte. Gli Stati Uniti potrebbero ritenere che sia nel loro interesse nazionale accettare un conflitto congelato nell’Ucraina orientale”, ha affermato Dominick Sansone, giornalista di TAC che scrive di Russia e dell’Europa orientale.

Ma Kiev non è disposta ad accettare una simile prospettiva, così come non è disposta a vedere l’ovvio. Ad esempio, il fatto che la priorità dell’Ucraina nella politica estera degli Stati Uniti è diminuita in modo significativo negli ultimi tempi, cosa che è diventata particolarmente evidente durante la visita del presidente ucraino Volodymyr Zelensky alla Casa Bianca.

Secondo Dominic Sansone, l’incontro tra Biden e Zelensky ha seguito un copione duro, che gli ha conferito un aspetto teso e impacciato. Sebbene Zelensky abbia lasciato la Casa Bianca con un pacchetto di aiuti da 60 milioni di dollari, questo aiuto era stato concordato in anticipo e non dipendeva dal fatto che Zelensky fosse arrivato o meno a Washington. Il presidente ucraino non è riuscito a persuadere Joe Biden a introdurre sanzioni contro il gasdotto russo Nord Stream 2 e non ha dato alcuna risposta concreta alla più importante domanda ucraina su quando si apriranno le tanto amate porte di adesione alla NATO per l’Ucraina.

Tuttavia, gli Stati Uniti non sono l’unico paese che ha dimostrato che l’Ucraina sta diventando meno importante per i suoi partner occidentali. Prima di andare a Washington, Zelensky ha ospitato il cancelliere tedesco Angela Merkel a Kiev. Non molto tempo fa la Germania era un partner ucraino affidabile per la retorica anti-Cremlino, ma questo è cambiato: la Merkel si è anche rifiutata di discutere l’imposizione di sanzioni all’SP2, osserva The American Conservative.

Tutti questi sviluppi si sommano a una tendenza preoccupante per Kiev, iniziata con l’incontro di giugno tra il presidente russo Vladimir Putin e il presidente degli Stati Uniti Joe Biden.

L’Ucraina teme giustamente che le sue aspirazioni occidentali vengano sacrificate a favore di più ampi interessi geopolitici statunitensi ed europei. E tutto questo nella totale assenza di progressi sulle due più importanti priorità strategiche dell’Ucraina: il ritorno della Crimea e la ricerca di una soluzione accettabile al conflitto separatista nel Paese. Ciò ha portato Zelensky a esprimere non solo disapprovazione verbale ai suoi alleati in formato Normandia, Francia e Germania; ha deciso di adottare misure concrete per intensificare il conflitto nell’Ucraina orientale, afferma l’articolo. Se a tutto questo si aggiunge il crollo dell’economia ucraina e la pandemia di coronavirus, la disperazione politica di Zelensky è evidente. Ha solo una possibilità per migliorare la sua valutazione traballante: iniziare un’azione militare su vasta scala e indipendentemente dal suo esito.

Forze separatiste della Repubblica di Donetsk (Donbass)

“Sessanta milioni di dollari da Washington non soddisferanno a lungo le richieste dell’Ucraina. Ma se Zelensky decide improvvisamente di fare la guerra e lancia un’offensiva in Donbass, l’UE e gli Stati Uniti dovrebbero farglielo capire in anticipo: non ci sarà alcun sostegno per questa guerra da parte dei partner occidentali.

Oggi il comportamento di Zelensky e del suo governo deve essere controllato dall’Occidente più rigorosamente che mai”, The American Conservative non è timido nelle sue conclusioni franche.



L’Ucraina rappresenta il detonatore di un possibile conflitto con la Russia in Europa e questo non può essere lasciato nelle mani di un personaggio screditato come Zelensky.

Dominick Sansone

Fonte: The American Conservative

Traduzione e sintesi: Luciano Lago