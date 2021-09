Terzo fallimento consecutivo dell’aviazione israeliana in Siria

Un terzo raid israeliano contro obiettivi in ​​Siria è stato sconfitto dalla difesa aerea siriana in meno di una settimana. Questa volta, almeno un caccia israeliano, ha lanciato due missili Air-to-Sol a lungo raggio di tipo sconosciuto contro obiettivi militari alla periferia di Damasco. I due missili sono stati intercettati e distrutti in volo dai sistemi Buk M2.

Altri due raid che scrivono del lancio consecutivo di otto e quattro missili di tipo sconosciuto (gli analisti israeliani vogliono far credere che siano Rafael Spice 250 sulle loro tracce ). Otto missili dai confini siriano-iracheno-giordano sulla base comune illegale di Al-Tanf e quattro dallo spazio aereo libanese. Dei dodici missili lanciati, undici sono stati distrutti in volo dalla difesa aerea siriana.

L’unico missile sfuggito al fuoco della difesa siriana è stato crivellato di proiettili ebbe origine da un sistema di difesa aerea a corto raggio Pantsir.

Sembra che il nuovo governo israeliano guidato da Bennett persista nell’ignorare i messaggi abbastanza chiari da Mosca alla Siria. Il tempo in cui d’aviazione israeliana poteva permetersi di bombardare impunemente il Levante non solo è finito ma, se gli israeliani persistono nel continuare su questa strada, non è escluso che i loro caccia vengono abbattuti “in pubblico” e non in segreto . Questo sarebbe disastroso per Israele e la sua posizione di deterrenza, basato su un mito costruito sull’invulnerabilità grazie al denaro dei contributi e al complesso militare-industriale americano.

Aerei israeliani

Questo è il terzo fallimento israeliano in Siria in meno di una settimana. La strategia del pugile adottata da Mosca e Damasco sembra abbastanza efficace nel sconfiggere ogni nuovo raid israeliano using tattiche evasive perche’ nessun apparato bellico israeliano o statunitense sembra più pronto a tentare di penetrare nella Siria occidentale senza rimettervi la propria incolumità . Ciò sarebbe dannoso per il marketing e la pubblicità di sistemi d’arma presentati come invulnerabili fino a poco tempo fa.

Di questo passo, l’aviazione israeliana non potrà più operare dal Libano e non potrà raggiungere alcun obiettivo nella Siria occidentale. Una realtà che nessuna falsa pagina in nome dell’esercito arabo siriano – e alcun amministratore delle unità israeliane di guerra psicologica può né mitigare né negare.

Fonte: Strategika51

Traduzione: L.Lago