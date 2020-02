Terrorismo americano: gli Stati Uniti hanno attraversato la linea rossa con l’omicidio di Soleimani

da Redazione





Gli Stati Uniti hanno “attraversato ogni linea rossa con l’omicidio di Soleimani”, ha dichiarato Nasrallah in un’intervista.

Il segretario generale del Movimento di resistenza islamica libanese Hezbollah ha dichiarato che Washington ha “attraversato le linee rosse” il mese scorso con l’omicidio del tenente generale Qassem Soleimani, l’ultimo comandante della forza Quds del Corpo della Guardia rivoluzionaria islamica iraniana (IRGC) e dei suoi compagni in Iraq. Nasrallah ha sottolineato che l’incidente ha cambiato tutte le equazioni regionali.

Secondo l’emittente iraniana Press TV, Sayyed Hassan Nasrallah ha dichiarato in un’intervista televisiva, trasmessa giovedì sera dalla capitale libanese Beirut: “Gli americani devono sapere che hanno attraversato tutte le linee rosse e cambiato le equazioni regionali uccidendo il tenente generale Soleimani. L’evento ha posto l’asse di resistenza e le nazioni regionali contro gli Stati Uniti. “

Nasrallah, leader dell’Hezbollah libanese, ha aggiunto che l’omicidio del comandante in capo iraniano ha aiutato l’intera comunità musulmana (sciita e sunnita) a conoscere il suo peggior nemico, il “Grande Satana”, un epiteto per gli Stati Uniti d’America.

Successivamente ha elogiato l’Iran per aver sparato una raffica di missili balistici alle basi militari statunitensi in Iraq come rappresaglia per l’assassinio del tenente generale Soleimani il 3 gennaio, durante un attacco aereo vicino all’aeroporto internazionale di Baghdad.

Il capo di Hezbollah ha anche notato che il fronte della resistenza ha ottenuto risultati impressionanti dopo il martirio del comandante iraniano.

Nasrallah ha dichiarato: “L’influenza del tenente generale Soleimani e Abu Mahdi al-Muhandis – il vicecomandante delle unità di mobilitazione del popolo iracheno (PMU) – può essere sentita tra noi oggi più che mai”.

Ha sottolineato che la sua presenza sul campo gli ha fornito un quadro chiaro degli sviluppi e ha sottolineato che l’asse di resistenza potrebbe aver migliorato le sue capacità di difesa grazie agli sforzi del defunto comandante militare iraniano.

” Il generale Soleimani ha aiutato Hezbollah ad espellere le forze israeliane dal Libano meridionale (dopo la guerra di 33 giorni dell’esercito israeliano contro il paese arabo nell’estate 2006). L’Iran ha aiutato il Libano a difendersi dall’invasione israeliana. Hezbollah lavora con la Forza Quds dalla fine degli anni ’80 “, ha detto Nasrallah.

Il segretario generale di Hezbollah ha anche elogiato la personalità del defunto comandante militare iraniano e ha affermato che il suo peso politico era molto più importante del suo peso militare.

“Lt. Il generale Soleimani non si concentrerebbe su domande banali. Credeva che la campagna contro Daesh in Iraq e in Siria fosse di fondamentale importanza. La sua presenza sui campi di battaglia ha migliorato notevolmente il morale dei combattenti della resistenza “, ha detto Nasrallah.

Il leader libanese ha sottolineato che i media statunitensi avevano pubblicato articoli sul defunto comandante iraniano settimane prima del suo omicidio.

Altrove nelle sue osservazioni, Nasrallah ha condannato fermamente il cosiddetto “accordo del secolo” del presidente degli Stati Uniti Donald Trump in relazione al conflitto israelo-palestinese lungo decenni, affermando che gli statisti di Washington hanno difeso il regime israeliano anche se questo ha usurpato e occupato le terre che i palestinesi dovevano avere.

“La Repubblica islamica dell’Iran e l’asse di resistenza saranno fermamente contrari al” patto del secolo “, ha commentato.

Il 28 gennaio Trump ha presentato il suo cosiddetto “Deal of the Century”, che è stato negoziato con Israele, ma senza i palestinesi.

Combattenti di Hezbollah

I leader palestinesi, che hanno interrotto i rapporti con Washington alla fine del 2017, dopo che Trump ha stabilito, in modo controverso, che Al-Quds sarebbe stata la capitale del regime israeliano, hanno immediatamente respinto il piano. Il presidente Mahmoud Abbas ha affermato che Trump e i suoi sono “parte del bidone della spazzatura della storia”.

I leader palestinesi affermano che l’accordo è un piano coloniale per controllare unilateralmente la storica Palestina nel suo insieme e rimuovere i palestinesi dalla loro patria, aggiungendo che favorirebbe notevolmente il regime sionista e negherebbe loro uno stato indipendente praticabile.

https://de.news-front.info/2020/02/14/us-terrorismus-vereinigte-staaten-haben-mit-dem-mord-an-soleimani-rote-linie-uberschritten/

Fonte: New Front

Traduzione: Sergei Leonov