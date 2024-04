Terrore e crisi di nervi tra i coloni mentre missili iraniani colpiscono i loro obiettivi nel bombardamento della Palestina occupata

Si sono diffuse scene video di droni iraniani che cadono sui loro obiettivi nella Palestina occupata, provocando enormi esplosioni.

Le scene hanno mostrato una serie di esplosioni in diverse aree colpite dai droni iraniani lanciati ieri sera.

Anche altri videoclip hanno mostrato scene di incendi ed esplosioni in diverse aree prese di mira, in uno stato di estremo panico e pianto tra i coloni.

Le scene pubblicate hanno confermato, nonostante la severa censura dell’occupazione, che l’Iron Dome e i sistemi di intercettazione non sono riusciti a impedire alle forze iraniane di colpire i loro obiettivi e a proteggere le città occupate e le installazioni militari prese di mira.

Ieri sera la forza aerospaziale della Guardia rivoluzionaria iraniana ha annunciato di aver preso di mira i territori palestinesi occupati con dozzine di missili e droni, in risposta all’aggressione dell’entità sionista contro il consolato iraniano a Damasco.

La dichiarazione rilasciata dal Comando delle Guardie Rivoluzionarie conferma che l’operazione, denominata “Wada Sadiq”, rientra “nel quadro della punizione del regime sionista per i suoi crimini”, compreso l’attacco alla sezione consolare dell’Ambasciata della Repubblica Islamica dell’Iran a Damasco e il martirio di leader e consiglieri militari iraniani.

Nel comunicato si spiega che l’operazione è stata effettuata con l’approvazione del Consiglio Supremo di Sicurezza Nazionale, sotto la supervisione dello Stato Maggiore Generale delle Forze Armate, con il sostegno degli uomini della Repubblica Islamica dell’Iran, il sostegno del Ministero della Difesa e sostegno delle Forze Armate.

Fonte: Al Mayadeen

Traduzione: Fadi Haddad