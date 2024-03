Tensioni crescenti: la rielezione di Putin, le ambizioni della NATO e il rischio di un conflitto globale

di Abbas Hashemite (*)

La vittoria del presidente Putin alle recenti elezioni ha intensificato l’ansia degli Stati Uniti e dei loro alleati europei. La maggior parte dei paesi occidentali ha rifiutato di accettare le elezioni russe.

La ragione è che l’Occidente desiderava vedere un presidente inefficace in Russia manifestare le proprie ambizioni di espandere la NATO verso est . Tuttavia, la rielezione di Putin ha infranto tutti i sogni dei paesi occidentali.

Nel suo primo discorso dopo la rielezione, Putin ha affermato che il conflitto tra la Russia e l’Alleanza del Nord Atlantico avvicina il rischio di una terza guerra mondiale, alla quale nessuno è interessato. Dietro le osservazioni di Putin si celano i recenti sforzi guerrafondai e le dichiarazioni dei leader occidentali. Il conflitto Russia-Ucraina ha aggravato il più grave conflitto tra Occidente e Russia. Con questo conflitto, l’Ucraina si è ora unita al club dei paesi che sottolineano il prezzo della follia militare degli Stati Uniti insieme a Gaza, Afghanistan, Iraq, Vietnam, Haiti, Siria, Yemen, Libia, Kosovo e Corea del Nord.

L’ambizione dell’Occidente di espandere la NATO verso est ha portato al conflitto Russia-Ucraina. Entrambi i paesi in passato hanno tentato di risolvere il conflitto attraverso negoziati pacifici. Oleksiy Arestovych , negoziatore ucraino, ha affermato che questo conflitto avrebbe potuto essere il più breve della storia se Biden avesse appoggiato l’accordo, già celebrato a Kiev, perseguendo la pace e la neutralità negoziate in Turchia nel 2022. L’Occidente, in particolare, il Gli Stati Uniti e la NATO hanno cercato di prolungare la guerra in Ucraina. Questo non solo descrive il desiderio russo di pace al confine orientale, ma mette anche in luce l’ipocrisia occidentale riguardo alle presunte violazioni dei diritti umani in Ucraina.

Militari Nato

Molti paesi membri della NATO stanno alimentando l’incessante conflitto Russia-Ucraina attraverso il loro sostegno militare. La recente dichiarazione del presidente francese Macron sulla possibilità di inviare truppe NATO in Ucraina ha anche aumentato la minaccia di un’imminente guerra nucleare.

Anche i recenti dettagli trapelati da alti funzionari militari tedeschi, in cui i funzionari discutevano di una possibile invasione militare della Russia da parte della NATO, dimostrano l’atteggiamento guerrafondaio dei paesi europei.

Le ambizioni militari degli Stati Uniti e dei loro alleati occidentali stanno costando colossali perdite di vite umane in tutto il mondo. Nonostante l’evidente supremazia militare della Russia, il sostegno dell’Occidente all’Ucraina sta costando a quest’ultima enormi perdite economiche e umane. Allo stesso modo, anche gli Stati Uniti e i loro alleati europei, autoproclamati paladini dei diritti umani, sono responsabili del genocidio israeliano a Gaza. Nell’ottobre 2023, l’amministrazione Biden ha chiesto al Congresso l’approvazione di un aiuto cumulativo di 106 miliardi di dollari per Ucraina, Taiwan e Israele. Biden ha anche chiesto l’approvazione di un pacchetto di armi da 61 miliardi di dollari per l’Ucraina nel suo discorso sullo stato dell’Unione del 2024.

Israele è il maggior beneficiario degli aiuti statunitensi dalla Seconda Guerra Mondiale, che nel corso dei decenni ha provocato l’uccisione di migliaia di palestinesi. La follia militare degli Stati Uniti ha contrapposto l’Occidente all’Oriente. La maggior parte del Sud del mondo è ora dalla parte della Russia e della Cina.

I conflitti incessanti in tutto il mondo hanno aumentato le possibilità di un conflitto nucleare o di una terza guerra mondiale tra Oriente e Occidente. Gli Stati Uniti svolgono un ruolo fondamentale nella maggior parte dei conflitti persistenti in tutto il mondo. Le minacce di una possibile guerra nucleare tra Cina e Stati Uniti nel Mar Cinese Meridionale non possono essere respinte. Gli Stati Uniti hanno aumentato il loro sostegno a Taiwan. Molte mosse occidentali alludono ai tentativi di sostenere l’indipendenza di Taiwan. Le visite di alti funzionari statunitensi a Taiwan hanno fatto infuriare la Cina. Inoltre, l’invito del Ministro del Digitale taiwanese Audrey Tang al Terzo Summit per la Democrazia ha incontrato una forte opposizione da parte dei funzionari cinesi.

La Cina ha inasprito la sua retorica nei confronti di Taiwan dopo le recenti elezioni presidenziali del 2024 sull’isola, che hanno portato all’elezione di un presidente filo-occidentale. Il Mar Cinese Meridionale si è trasformato in un potenziale punto critico a causa delle crescenti esercitazioni militari e della presenza dell’esercito statunitense e cinese.

Flotta Cinese

Cresce la tensione anche nella penisola coreana. La Corea del Nord ha inoltre annullato la possibilità di unificazione della Corea del Nord e della Corea del Sud. Corea del Sud e Giappone hanno rafforzato le loro forze armate. Nel frattempo si rafforza anche la cooperazione tra Russia e Corea del Nord. È molto probabile che la situazione porti a una guerra nucleare o a una terza guerra mondiale. Inoltre, la situazione in Medio Oriente può travolgere anche i paesi al di fuori della regione. Gli attacchi degli Stati Uniti e del Regno Unito contro gli Houthi dello Yemen hanno già peggiorato la situazione in Medio Oriente.

I recenti attacchi terroristici a Mosca hanno ulteriormente esacerbato la situazione nella regione asiatica. Sebbene l’ISIS (che è bandito in Russia) abbia rivendicato la responsabilità di questi attacchi, il coinvolgimento degli Stati Uniti o delle nazioni europee dietro questi attacchi non può essere annullato, considerando l’ansia dell’Occidente per la rielezione del presidente Putin. Molti analisti e leader in tutto il mondo hanno incolpato gli Stati Uniti per la creazione dell’ISIS (che è bandito in Russia). In passato, gli Stati Uniti hanno addirittura sponsorizzato i talebani afghani, che in seguito hanno definito terroristi, contro l’Unione Sovietica.

Si prevede che l’Occidente tenterà di erodere la forza della Russia attraverso attacchi terroristici o inviando truppe in Ucraina. Tuttavia, il risultato di questa mossa andrà oltre la comprensione dei leader occidentali. Pertanto, tutti i leader europei e gli Stati Uniti dovrebbero adottare misure prudenti per proteggere l’umanità dall’imminente apocalisse.

*Abbas Hashemite – è un osservatore politico e analista ricercatore per questioni geopolitiche regionali e globali. Attualmente lavora come ricercatore e giornalista indipendente, esclusivamente per “ New Eastern Outlook”.

Traduzione: Luciano Lago