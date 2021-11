Tenete duro terrestri! Le élite hanno ripubblicato la “Grande Narrativa”





di Philp Butler (*)

La “Grande Narrativa” è a portata di mano! L’autore del “Great Reset”, Klaus Schwab, ha appena lanciato un’altra iniziativa al suo World Economic Forum (WEF) negli Emirati Arabi Uniti. E il mondo dovrebbe essere debolmente impressionato, ne sono certo, ma la maggior parte delle persone della terra non lo sarà. Il WEF e la maggior parte delle altre istituzioni stanno camminando sul filo del rasoio della credibilità in questi giorni. E quanti reset sono sono previsti ora?

Con metà del mondo che si chiede se i loro vaccini di COVID-19 li proteggeranno e l’altra metà convinta che le istituzioni sanitarie mondiali vogliono controllarci come robot con i vaccini, i grandi poprietari del denaro stanno parlando di come caccorpare la comunità globalizzata a cui ci hanno venduto oltre trent’anni fa . Ora, secondo il WEF, l’iniziativa Great Narrative è definita come:

“Uno sforzo collaborativo dei principali pensatori del mondo per modellare prospettive a lungo termine e co-creare una narrativa che può aiutare a guidare la creazione di una visione più resiliente, inclusiva e sostenibile per il nostro futuro collettivo”(sic!).

Ma aspetta un attimo Houston, c’è un problema. Cosa hanno fatto esattamente i nostri leader negli ultimi tre decenni? Ci hanno gettato fumo negli occhi e hanno raccolto trilioni mentre il resto di noi si muoveva solo come i topi ciechi? C’è mai stato un vero sforzo per collaborare per aiutare l’umanità? Consultiamo Google e usiamo una ricerca personalizzata, solo per vedere.

Hmm. Interessante. Nel febbraio del 1999 il segretario generale delle Nazioni Unite Kofi Annan ha parlato del WEF, di Davos e dell’ONU che collaborano con le imprese al fine di “avviare un patto globale di valori e principi condivisi, che darà un volto umano al mercato globale”. Si scopre che le parole di Annan sono state profetiche riguardo a come gli affari e le élite hanno finito per cogliere le opportunità presentate dalla globalizzazione. Sulla fragilità di quel Grande Reset ha così commentato l’ex Segretario Generale:

“La globalizzazione è un dato di fatto. Ma credo che abbiamo sottovalutato la sua fragilità. Il problema è questo. La diffusione dei mercati supera la capacità delle società e dei loro sistemi politici di adattarsi ad essi, per non parlare di guidare il corso che prendono. La storia ci insegna che un tale squilibrio tra gli ambiti economico, sociale e politico non potrà mai durare a lungo».

Ora, potrei affermare che il COVID-19 è la goccia che ha finalmente fatto traboccare il vaso al movimento della globalizzazione. Ma questo non sarebbe esatto. Vedete, la cooperazione non si è mai estesa alla società. Eravamo solo le api operaie e i consumatori che hanno alimentato la grande fregatura. E le parole di Kofi Annan dimostrano in modo conclusivo che le élite che gestiscono questo spettacolo di merda in cui ci troviamo ora sapevano fin dall’inizio cosa stavano facendo. E ora, decenni di miseria e manipolazione dopo – e i geni di Davos vogliono un “rifacimento”.

Nel 1996, Klaus Schwab era sul suo palco per portare avanti la globalizzazione il più velocemente possibile insieme ai suoi collaboratori. È interessante notare che la “narrazione” di allora era esattamente la stessa che ascoltiamo, vediamo e leggiamo oggi. Interessante anche il suo come il tentativo di pirateria a spese della Russia sia stato fondamentale nelle strategie in via di sviluppo. In un articolo per l’International Herald Tribune, il fondatore del WEF e alcuni dei suoi scagnozzi hanno alimentato le proverbiali fiamme civiche di protesta, proprio per questo:

“L’opinione pubblica nelle democrazie industriali non si accontenterà più di articoli di fede sulle virtù e sui benefici futuri dell’economia globale. È urgente agire».

Elite finanziaria, banchieri centrali

Il Patto di Davos, chi in Russia può dimenticarlo? In un’ondata eroica per impedire a quei fastidiosi comunisti in Russia di usurpare la libera impresa, i ragazzi dell’ovest del fiume Siverskyi Donets hanno fatto rieleggere Boris Eltsin in modo che i mafiosi e i pirati occidentali potessero spartirsi la Russia per sempre. Non credetemi sulla parola, leggete cosa ne ha detto il WEF . Il 1996 è stato anche l’anno in cui il WEF è andato online in quella che è diventata nota come l’autostrada dell’informazione. L’ampiezza e la profondità delle stronzate di queste persone possono essere scandagliate solo ricercando ogni singola iniziativa o “narrazione” che predicano.

Prendi il 1997, per esempio. Questo è stato l’anno in cui Klaus Schwab e i suoi benefattori hanno cercato di reinventare il termine “Uomo di Davos” in una sorta di saggio supereroe Salomone deciso ad aiutare l’umanità. Volevano eliminare il marchio che il politologo dell’Università di Harvard Samuel P. Huntington ha impresso alle élite globali quando ha insistito sull’uomo di Davos, “… residui del passato la cui unica funzione utile è quella di facilitare le operazioni globali dell’élite”.

Il nuovo Davos Man è diventato, come ha detto teneramente Schwab, “un Davos Man o Davos Woman dovrebbe essere una miscela di identità globale, nazionale e locale”. Questa nuova razza di supereroi economici doveva essere un mago di Oz più gentile, più gentile, qualcosa uscito direttamente da una storia di JRR Tolkien. La storia dell’avidità e dell’elitarismo del World Economic Forum è raccontata bene attraverso i vari siti web dell’organizzazione. Come l’élite liberale ha accumulato incredibili fortune dalla farsa della globalizzazione, così il WEF ha ampliato il suo quartier generale, ha inserito nel miscuglio persone senza scrupoli come Hillary Clinton e da allora ha stipulato un presunto patto globale ogni anno da allora.

Quindi, se Klaus Schwab è il creatore del cosiddetto “Grande Reset”, e il genio dietro il “Grande racconto”, qualcuno dovrebbe infilargli un calzino in bocca e legarlo a una sedia in Somalia o in qualche altro angolo disagiato di Terra. Qualsiasi vera “Grande Narrativa” deve implicare trasparenza e un genuino credo di verità e giustizia. E qualsiasi proclamazione o dottrina del genere non può assolutamente includere alcun aspetto del World Economic Forum. Ciò che questa organizzazione ha dimostrato è un completo fallimento per il genere umano. Li sfido a discutere il loro punto.

Infine, una storia sull’ultima stronzata narrativa di Schwab è stata pubblicata di recente su RT. Ecco un breve estratto che rivela la strana mentalità di queste élite di Davos:

[Il WEF ha sempre creduto] “nella battaglia per i cuori e le menti degli esseri umani, la narrativa supererà costantemente i dati nella sua capacità di influenzare il pensiero umano e motivare l’azione umana”.

O, in altre parole, potenti stronzate propagandate supereranno sempre fatti e cifre nella guerra per le menti delle masse volenterose. Nulla che il WEF abbia fatto sin dal suo inizio dimostra qualcosa allo stesso modo.

*Phil Butler, è un investigatore e analista politico, politologo ed esperto dell’Europa dell’Est, è autore del recente bestseller “ I pretoriani di Putin ” e di altri libri. Scrive in esclusiva per la rivista online “New Eastern Outlook” .

Fonte: New Easternoutlook

Traduzione: Luciano Lago