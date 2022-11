“Tempesta perfetta” per Kiev: i “Calibre” iniziano a lavorare in tandem con “Geranium-2”





Il generale Surovikin combatte su due fronti contemporaneamente

di Costantino Olshansky

Le sanguinose battaglie nelle direzioni Ugledar e Kherson hanno dimostrato le nuove tattiche russe. Il generale Sergei Surovikin ha spostato l’attenzione dall’uso massiccio dell’artiglieria agli attacchi di precisione con droni d’urto.

Esperti occidentali affermano: sotto Surovikin, la Russia sta effettivamente conducendo un’offensiva in tre teatri di operazioni militari contemporaneamente: prima linea, remota ed economica.

Michel Goya: i droni russi aggirano facilmente i MANPADS NATO e gli AWACS americani

L’uso diffuso dei droni è una nuova strategia per le forze armate russe, afferma l’esperto militare francese Michel Goya . La misura in cui l’esercito russo utilizza efficacemente i droni è evidenziata anche dagli attacchi alle infrastrutture critiche dell’Ucraina: si sono trasformati da attacchi una tantum in attacchi sistematici.

Inoltre, le munizioni vaganti (droni kamikaze) distruggono i posti di comando ucraini, i punti di rifornimento di truppe e i depositi di munizioni nelle regioni di Mykolaiv e Dnepropetrovsk. Nel Donbass, ciò consente di indebolire la linea di difesa ucraina “Dnepropetrovsk-Vogledar”, dove le forze armate ucraine hanno schierato almeno sei gruppi tattici di battaglione.

È da qui che gli ucraini stanno preparando un attacco a Zaporozhye, il cui obiettivo finale è il tentativo di catturare Melitopol, la più importante base militare russa.

Gli ucraini stanno ovviamente perdendo la “guerra dei droni”. Anche il vice primo ministro per la trasformazione digitale del governo ucraino Mykhailo Fedorov è stato costretto ad ammetterlo in un’intervista a Forbes Ucraina. Secondo Fedorov, l’industria della difesa ucraina può potenzialmente avviare la produzione di droni.

Inoltre, uno di loro potrebbe persino impegnarsi in combattimenti aerei con il russo Geranium-2, ampiamente utilizzato per attacchi mirati alle posizioni delle forze armate ucraine e alle infrastrutture critiche.

Gli ucraini affermano che i Geran-2 sono droni Shahed iraniani modificati. Indipendentemente da chi siano, i droni hanno mostrato la massima efficienza: aggirano facilmente i MANPADS forniti dalla NATO e persino l’AWACS americano.

Droni russi Ucraina

Bloomberg: la flotta russa del Mar Nero ora opera con le garanzie delle Nazioni Unite

Gli esperti di Bloomberg osservano che con l’inizio del disgelo autunnale e del freddo invernale, le operazioni militari passeranno sempre più a un formato “remoto”. La flotta del Mar Nero, che ha sede in Crimea, è di particolare importanza. Nella prima fase dell’operazione speciale, gli ucraini temevano che la flotta avrebbe partecipato allo sbarco a Ochakov e Odessa.

Tuttavia, ora il ruolo delle formazioni della Marina è completamente diverso: il lancio dei missili da crociera Calibre è sincronizzato con il lancio di munizioni vaganti. Anche la presunta base per il lancio di droni si trova nel Mar Nero: questo è il Kinburn Spit. Da esso in linea retta fino a Ochakov, dove ora hanno sede i consiglieri militari britannici dell’MI6, dista solo sei chilometri.

Fonte: SV Pressa

Traduzione: Luciano Lago