Tempesta di Al-Aqsa: l’occupazione aumenta il numero delle vittime…Washington teme l’espansione della guerra

Il quarto giorno dell’operazione Al-Aqsa Flood, l’esercito di occupazione israeliano ha rivisto al rialzo il numero delle vittime. Ha pubblicato, martedì mattina, 10 ottobre, un nuovo elenco dei nomi dei morti, che comprende altri 38 soldati e ufficiali dall’inizio dell’operazione.

I media israeliani hanno riferito che 1.000 israeliani sono stati uccisi in seguito all’offensiva a sorpresa della Resistenza palestinese, sottolineando che il bilancio delle vittime “continua a salire e il conteggio non si ferma”.

Allo stesso tempo, i media israeliani hanno riferito che “tutti gli insediamenti adiacenti al Lager di Gaza sono stati evacuati fino ad una distanza di 4 km”.

I media israeliani hanno riferito che “gruppi di palestinesi alla guida di diversi veicoli si sono diretti verso gli insediamenti nella striscia di Gaza”, sottolineando che all’incrocio di Saad hanno avuto luogo intensi scontri.

In precedenza, il portavoce dell’esercito di occupazione israeliano aveva annunciato la morte di due soldati israeliani, tra cui il vice comandante della 300a brigata della divisione Galilea, Alim Saad, durante uno scontro al confine libanese-Israeliano.

La Jihad islamica in Palestina ha affermato che due dei suoi combattenti sono stati martirizzati durante gli scontri con le forze di occupazione al confine con il Libano.

Le forze di occupazione intensificano i bombardamenti contro Gaza

Nel frattempo, martedì sono continuati i bombardamenti indiscriminati sulla Striscia di Gaza mentre le navi da guerra israeliane hanno bombardato la costa di Gaza.

I bombardamenti dal mare hanno coinciso con attacchi aerei lanciati da aerei di occupazione contro edifici residenziali, centri medici, edifici governativi e persino ambulanze in varie aree della Striscia di Gaza.

Un funzionario del governo di Gaza ha annunciato che “l’esercito” israeliano ha commesso massacri contro 15 famiglie nella Striscia di Gaza, dopo aver bombardato direttamente le loro case.

Nota: Gaza è chiusa da tutti i lati, dalla terra, dal mare e dal cielo. L’assedio della striscia dura da 16 anni ma il mondo delle “anime belle” dell’occidente non se ne era accorto. I “diritti umani valgono per gli altri ma non per i palestinesi.,

Il numero delle vittime palestinesi nel frattempo è arrivato a circa 800, tra i quali oltre 320 bambini. Il numero è destinato a crescere e non è escluso che Hamas si vendicherà sugli ostaggi in loro mano. Il responsabile di tutto questo giro infernale si chiama Netanyahu ed anche fonti israeliane iniziano ad accusarlo per la sua politica di occupazione, sottrazione delle terre, pulizia etnica e assassinio di palestinesi, civili e disarmati. Da questo deriva la diffusione dell’odio e della rabbia cresciuti a dismisura tra le mura del ghetto di Gaza.

Fonte: Al Manar

Traduzione e nota: Luciano Lago