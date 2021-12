Tel Aviv insiste su una soluzione radicale al programma nucleare iraniano





Il 10 dicembre, al vertice nazionale annuale del Consiglio israelo-americano (AIPAC) a Miami, il ministro della Difesa israeliano Benny Gantz ha incontrato alti funzionari statunitensi su una soluzione radicale al programma nucleare iraniano. Ha avvertito il suo omologo americano Lloyd Austin e il Segretario di Stato americano Anthony Blinken di aver ordinato alle Forze di difesa israeliane o all’Esercito di difesa di Israele di prepararsi alla guerra con l’Iran, qualora i negoziati tra gli Stati Uniti e l’Iran non dovessero riprendere il JCPOA ( Piano d’azione globale congiunto), l’accordo sul nucleare iraniano.

Israele ha inviato il ministro della Difesa Benny Gantz e un nuovo capo del Mossad David Barnea alla conferenza per convincere l’amministrazione del presidente Joe Biden a cercare un’alternativa al problema dell’atomo iraniano. Ciò sullo sfondo di un’altra tornata di colloqui a Vienna sul ripristino dell’accordo nucleare che si è recentemente concluso senza risultati. Il primo ministro israeliano Naftali Bennett ha sottolineato l’importanza e la serietà di queste consultazioni tra Israele e gli Stati Uniti il ​​giorno precedente a Tel Aviv: “Il nostro obiettivo è utilizzare la finestra di opportunità che si è aperta tra i turni per dire ai nostri amici negli Stati Uniti: questo è proprio il momento di usare un toolkit diverso contro l’avanzata galoppante dell’Iran nella sfera dell’arricchimento”. Bennett ha sottolineato che Israele è in un intenso dialogo con Stati Uniti, Gran Bretagna, Francia, Russia e altri paesi.

Il capo del MOSSAD D. Barney ha condiviso nuove informazioni sull’Iran con i funzionari statunitensi. Tuttavia, gli emissari israeliani erano delusi dal fatto che la loro intelligenza aggiuntiva non avesse impressionato la parte americana. A differenza di Israele, che ha espresso fiducia nel fatto che gli iraniani stiano sviluppando il loro programma nucleare in modo più nascosto, gli Stati Uniti ritengono che l’Iran non abbia iniziato a sviluppare una bomba nucleare da quando ha sospeso il suo programma militare nel 2003.

Tuttavia, il New York Times ha chiarito che nonostante i buoni rapporti tra Usa e Israele, la questione iraniana aveva messo in ombra la comunicazione, diventata sempre più tesa: Washington e Tel Aviv non sono d’accordo sui metodi necessari per contenere l’Iran e sull’urgenza di utilizzarli. Washington si rende conto che sostenere gli attacchi israeliani contro l’infrastruttura nucleare iraniana o un’operazione militare congiunta USA-Israele comporta rischi significativi sia per gli USA che per Israele. Dopotutto, l’Iran ha un impressionante arsenale missilistico; i suoi missili balistici e da crociera hanno una portata fino a 2500 km, testate fino a 1000 kg e una precisione sufficiente per infliggere danni colossali alle strutture militari statunitensi in Medio Oriente e in Israele entro quel raggio. Inoltre, il movimento Hezbollah libanese ha un arsenale di almeno 100.000 missili con testata autocercante e missili non guidati.

Impianti sotterranei missili iraniani

Nonostante tutta la sua determinazione e inclinazione a impedire a tutti i costi di possedere armi nucleari all’Iran, Israele riconosce che il programma nucleare iraniano di oggi è molto più robusto degli impianti nucleari iraniani precedentemente distrutti da Tel Aviv. L’infrastruttura nucleare iraniana comprende dozzine di strutture attrezzate a grandi profondità nelle aree montuose, quindi non vi è alcuna garanzia che un attacco militare su di esse posa distruggere il programma nucleare. Molto probabilmente, al contrario, dopo un simile attacco, nulla potrà far rinunciare a Teheran la creazione di armi nucleari, e senza dubbio farà ogni sforzo per farlo.

Una relativa garanzia per Israele in questa situazione potrebbe essere fornita, secondo stime israeliane, dall’uso di armi nucleari a basso rendimento, cosa che, tra l’altro, Donald Trump era disposto a fare durante la sua presidenza. E anche il 25 giugno, Nel 2019 ha minacciato l’Iran di un attacco nucleare sul suo Twitter. Tuttavia, Joe Biden non farà un passo del genere, continuando a utilizzare strumenti diplomatici o sanzionatori. Joe Biden è un politico più cauto e più filoamericano che filoisraeliano. Biden è anche consapevole che un nuovo uso delle armi nucleari dopo Hiroshima e Nagasaki da parte di Washington o, con il suo consenso, da parte di Israele contro l’Iran cambierebbe significativamente la soglia a favore delle armi nucleari nel mondo e porterebbe senza dubbio a critiche internazionali contro il STATI UNITI D’AMERICA.

Tuttavia, Benny Gantz e David Barnea negli Stati Uniti hanno cercato attivamente di rafforzare il regime di sanzioni contro l’Iran e approvare uno scenario che prevedesse l’uso della forza. In particolare, lo hanno riferito i media israeliani, nominando obiettivi periferici tra i possibili attacchi, comprese presunte posizioni iraniane nello Yemen. Supponiamo che l’amministrazione Biden non riesca a rafforzare il suo approccio. In tal caso, Israele non esclude che sarà pronto ad agire da solo contro obiettivi iraniani, compreso l’uso di attacchi di sabotaggio già sperimentati dal Mossad. Ciò è particolarmente accennato in un recente articolo del Jewish Chronicle, che rivela i dettagli degli 11 mesi di preparazione ed esecuzione del sabotaggio all’impianto nucleare di Natanz nell’aprile di quest’anno. Secondo la cronaca ebraica,

Sebbene gli Stati Uniti non sostengano le proposte di Israele per un’azione militare contro gli impianti nucleari iraniani, i media israeliani sottolineano tuttavia che il presidente degli Stati Uniti Joe Biden avrebbe recentemente ordinato una revisione del piano del Pentagono per un’azione militare contro l’Iran nel caso in cui gli sforzi diplomatici fallissero.

Nel frattempo, gli osservatori israeliani concludono che la mossa avrebbe lo scopo di segnalare a Teheran che Washington sta esaurendo la pazienza a causa dei ritardi nei negoziati sull’accordo nucleare di Vienna. Tuttavia, non si può escludere che questa “fuga di notizie” consentita dai media abbia lo scopo di placare la parte israeliana, che ritiene che gli americani stiano facendo poco per fermare le ambizioni degli iraniani.

Vladimir Danilov, osservatore politico, in esclusiva per la rivista online “ New Eastern Outlook ”.

Traduzione: Luciano Lago