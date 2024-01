Tel Aviv e Washington spostano la guerra fuori Gaza

Novanta giorni e continua l’aggressione contro la Striscia di Gaza, con massacri contro i civili e la distruzione sistematica di strutture civili, case, ospedali e scuole. D’altro canto, la resistenza ha continuato a fronteggiare i tentativi delle forze di occupazione di penetrare in tutti gli assi di combattimento della Striscia di Gaza, infliggendo pesanti perdite a veicoli e vite umane. In un momento in cui sembra che Tel Aviv non sia in grado di realizzare alcun reale progresso, e la scena si avvicina a quello che sembra un suo impantanamento dentro e intorno a Gaza.

Sembra che Tel Aviv e il suo alleato Washington abbiano iniziato a trasferire la tensione con il fuoco su più fronti, fino al Mar Rosso, passando per Iraq, Iran, Siria e Libano. Una fase nuova di questo conflitto.

Attentato in Iran

La regione si trova a un bivio tra una guerra a lungo termine o l’espansione della portata e del tipo di conflitto?

Gli attacchi contro il Libano a Beirut, con assassinio di esponenti della resistenza, le ripetute incursioni dell’aviazione israeliana sulla Siria, l’offensiva USA contro lo Yemen che sostiene la resistenza palestinese ed infine con gli attentati in Iran sotto copertura di sigle come il famigerato ISIS (una creatura della CIA e del Mossad) fanno pensare che il conflitto si stia spostando ed espandendo.

Luciano Lago