Teheran e Mosca si accordano per la costruzione di gasdotti dopo l’incontro tra Putin e il capo della sicurezza iraniano.

Rezaei ha detto a Putin che Teheran non riaprirà lo Stretto di Hormuz né negozierà la fine della guerra a meno che Washington non soddisfi le sue sette condizioni.

Il 5 novembre, il presidente russo Vladimir Putin ha ospitato al Cremlino il segretario del Consiglio supremo per la sicurezza nazionale iraniano (SNSC), Mohsen Rezaei, per colloqui sulla sicurezza regionale e la cooperazione bilaterale a seguito della guerra tra Stati Uniti e Israele contro l’Iran.

“Con il signor Putin sono state discusse questioni importanti riguardanti la regione, tra cui importanti dibattiti sul periodo postbellico e sugli accordi di sicurezza regionale”, ha dichiarato Rezaei al termine dell’incontro.

Rezaei ha affermato che le due parti hanno raggiunto un accordo per la costruzione di gasdotti dalla Russia all’Iran, che consentirebbero a Teheran di coprire le proprie carenze interne e di rivendere il gas russo ai paesi limitrofi.

Rezaee, after meeting with Putin: "We will build gas pipelines from Russia to Iran. We will provide gas for our people and will also sell the gas to other countries."



Nothing can be scarier for the U.S. than Iran and Russia getting this close at this level of strategic bilateral… — Nahid ناهید (@NahidPoureisa) November 5, 2026

Secondo un giornalista dell’emittente radiotelevisiva della Repubblica islamica dell’Iran (IRIB), i colloqui, durati oltre tre ore, hanno affrontato anche il tema del Corridoio internazionale di trasporto Nord-Sud (INSTC) e i piani per trasformare l’Iran in un hub regionale del gas.

Rezaei ha dichiarato di aver informato Putin sulla posizione di Teheran in merito alle recenti minacce e azioni statunitensi, sottolineando che le risposte occidentali alle richieste dell’Iran si sono rivelate insufficienti.

“Gli abbiamo detto [a Putin] che sulla questione diplomatica abbiamo annunciato sette condizioni agli americani; finché non le rispetteranno, non apriremo lo Stretto di Hormuz né avvieremo negoziati”, ha affermato, esortando Teheran e Mosca ad accelerare i loro accordi chiave.

Rezaei ha inoltre consegnato a Putin un messaggio della Guida Suprema iraniana Mojtaba Khamenei, il quale aveva chiesto che giungesse al presidente russo senza indugio.

Putin ha risposto inviando i suoi “calorosi e sinceri saluti” al Leader.

Putin ha condannato la guerra degli Stati Uniti contro l’Iran, ha ribadito l’impegno di Mosca ad ampliare i legami con Teheran e si è impegnato a contribuire a porre fine all’aggressione.

L’incontro ha fatto seguito ai colloqui tra i negoziatori e i mediatori iraniani sulla fine delle ostilità, con gli sforzi incentrati sullo Stretto di Hormuz, sul blocco statunitense dei porti iraniani, sulle sanzioni e sulla ripresa dei negoziati sul nucleare, sebbene un alto funzionario iraniano abbia affermato che un accordo al momento rimane fuori portata.

Fonte: The Cradle

Traduzione: Luciano Lago