Teheran e i suoi alleati si preparano a uno scontro con Israele in Siria

da Redazione

Hassan Nasrallah si trasferisce in Iran. Dopo il rapporto arrivato da una fonte di aver contrastato un complotto per assassinarlo alla vigilia dell’uccisione di Mohsen, lo scienziato iraniano assassinato dal Mossad, ci sono nuovi sviluppi.

Una fonte informata ha rivelato ad Al-Jarida che il segretario generale di Hezbollah Hassan Nasrallah sta per trasferirsi in Iran, e potrebbe essersi già trasferito lì dopo l’assassinio dello scienziato nucleare iraniano Mohsen Fakhrizadeh, direttore del progetto nucleare militare iraniano.

La fonte ha affermato che vari servizi di intelligence che operano in Libano e nelle vicinanze hanno monitorato negli ultimi giorni ampie comunicazioni crittografate al riguardo tra la Guardia rivoluzionaria iraniana e la sicurezza di Hezbollah, poiché il suo Segretario generale dovrebbe rimanere a Teheran per un periodo indefinito e potrebbe tornare in Libano dopo la fine delle tensioni e della crisi attuale, alla vigilia dell’insediamento del presidente eletto degli Stati Uniti Joe Biden.

Sembra che le stime di Teheran e Hezbollah indichino che Nasrallah sarà più al sicuro in Iran, nonostante la grave violazione della sicurezza, avvenuta con l’assassinio di Mohsen Fakhrizadeh, in un momento in cui i servizi di intelligence iraniani erano ad alto livello di allerta, a causa della possibilità che il Paese o le sue strutture nucleari sarebbero stati sottoposti a un attacco militare.

Hezbollah in azione sul confine Libano-Israele



Il 26 novembre, Al-Jarida ha pubblicato un rapporto citando una fonte vicina al comandante della “Forza Quds” della “Guardia rivoluzionaria, il maggiore generale Ismail Qaani”, in cui ha indicato che gli Hezbollah libanesi sono riusciti, la scorsa settimana, a scoprire una grande operazione che Israele aveva preparato per assassinare il suo Segretario generale e un gran numero di leader delle fazioni fedeli all’Iran, in Siria, Iraq e Palestina.

La fonte ha riferito ad Al-Jarida che Nasrallah ha informato Qani di queste informazioni durante il loro incontro a Beirut a metà novembre. Lo ha anche informato delle stime del partito secondo cui il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu potrebbe ricorrere a quello che ha chiamato “Piano B”, che prevede che Israele sarebbe stato istruito a lanciare un attacco contro le strutture nucleari e missilistiche iraniane e il quartier generale degli alleati iraniani nella regione, prima che Trump lasci la Casa Bianca, se le complicazioni politiche e militari hanno impedito a Washington di procedere in questo.

Hezbollah, reparti in parata

Il quotidiano francofono “L’Orient Le Jour” ha confermato ieri che il comandante della “Forza Quds” aveva già visitato il Libano e ha invitato “Hezbollah” a non intensificare gli attacchi, il che è una conferma di quanto “il quotidiano” ha pubblicato a metà del mese scorso sul tour di Ghaani che includeva Iraq e Siria. E il Libano.

D’altra parte, la stessa fonte ha indicato che il partito ha messo in atto misure di sicurezza senza precedenti nei giorni scorsi, soprattutto dopo la divulgazione dell’assassinio del leader di “Al Qaeda” a Teheran, Abu Muhammad al-Masri, e dello studioso Fakhrizadeh vicino a Teheran.

Secondo le informazioni, Hezbollah ha iniziato a prepararsi per uno scontro militare con Israele in Siria, su richiesta di Teheran, dopo che sono state ricevute informazioni sull’intenzione di Tel Aviv di intensificare i suoi raid e attacchi alle forze iraniane e alle loro fedeli milizie in Siria da un lato, e di formare un esercito composto da gruppi armati ben addestrati nella Siria meridionale, simile all ‘”Esercito del Libano del Sud”,che ha lavorato a fianco di Israele in Libano fino al suo ritiro nel maggio 2000. Questo progetto messo a punto da Israele per affrontare la posizione dell’Iran nel paese e colpire i suoi interessi e gli interessi del partito Hezbollah in quella regione.

Fonte: Al Hurra.com

Traduzione: Fadi Haddad