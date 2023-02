Teheran denuncia il “vergognoso” silenzio occidentale di fronte alla nuova aggressione israeliana alla Siria





Il ministero degli Esteri iraniano ha condannato con veemenza il micidiale attacco del regime israeliano contro obiettivi nella capitale siriana di Damasco e nei suoi sobborghi, denunciando come “vergognoso” il silenzio dei paesi occidentali riguardo alle ripetute violazioni della sovranità e dell’integrità territoriale della Siria.

Il portavoce Nasser Kana’ani ha fatto l’osservazione domenica dopo che i missili israeliani hanno colpito un certo numero di edifici residenziali per lo più nel quartiere di Kafr Sousa nel centro di Damasco, provocando la morte di cinque persone, tra cui un soldato, e il ferimento di 15 civili.

Si dice che le difese aeree siriane abbiano risposto all’aggressione israeliana intercettando la maggior parte dei missili, con l’agenzia di stampa al-Mayadeen che ha riferito che l’attacco israeliano ha preso di mira anche aree nella campagna di Damasco, tra cui Tal al-Masih vicino alla città di Shahba, a nord di al-Suwayda nella Siria sudoccidentale.

Terremoto in Siria

Il massimo diplomatico iraniano ha censurato come “vergognoso” il silenzio dei governi occidentali di fronte alle ripetute violazioni della sovranità e dell’integrità territoriale della Siria da parte del regime sionista e ha invitato la comunità internazionale e le organizzazioni preposte, in particolare il Consiglio di sicurezza dell’Onu, a mostrare una reazione “rapida, seria ed efficace” all’aggressione israeliana.

L’assalto israeliano è avvenuto appena un giorno dopo che i media statali siriani hanno dichiarato che ben 53 persone sono state uccise in un’imboscata condotta dal gruppo terroristico Daesh Takfiri vicino a una città della Siria centrale.

“Il fatto che i nuovi attacchi del regime sionista siano avvenuti in concomitanza con gli attacchi del gruppo terroristico Daesh contro la nazione siriana indica il legame e il coordinamento tra le due entità terroristiche, che è una connessione naturale e intrinseca”, ha affermato Kana’ani.

“Il popolo siriano ha già sofferto per le conseguenze del recente terremoto distruttivo e queste due entità stanno cercando di infliggere più dolore e agonia alle persone in lutto”, ha aggiunto.

Israele effettua frequentemente attacchi missilistici su obiettivi in ​​Siria, utilizzando principalmente lo spazio aereo del Libano o dei territori occupati.

La Siria si è ripetutamente lamentata con le Nazioni Unite per gli attacchi israeliani, esortando il Consiglio di sicurezza ad agire contro i crimini di Tel Aviv. Le richieste, tuttavia, sono cadute nel vuoto.

All’inizio di novembre 2022, il ministro siriano degli affari esteri e degli espatriati Faisal Mekdad ha sottolineato che il suo paese darà sicuramente una risposta schiacciante a tali atti di aggressione in futuro.

Il leader iracheno sollecita una “presa di posizione seria” contro gli attacchi israeliani

Ammar al-Hakim, il religioso sciita iracheno e capo del National Wisdom Movement (Hikma), ha affermato domenica in una dichiarazione che i ripetuti attacchi del regime israeliano alla Siria richiedono una “presa di posizione seria” da parte della comunità internazionale.

“Condanniamo fermamente il palese attacco commesso dall’entità sionista alla Siria a Damasco, che ha ucciso un certo numero di persone e ne ha ferite molte altre”, ha detto Hakim all’agenzia di stampa irachena (INA).

“La ripetizione degli attacchi richiede una posizione seria da parte della comunità e delle organizzazioni internazionali per respingere questa aggressione, che viola chiaramente e palesemente le regole e le leggi internazionali”, ha aggiunto.

Il ministero della salute siriano ha dichiarato che cinque persone sono rimaste uccise nell’attacco, tra cui un soldato, mentre altre quindici sono rimaste ferite, alcune delle quali in condizioni critiche.

Fonte: Press Tv

Traduzione: Luciano Lago