Teheran afferma che la revoca dell’embargo sulle armi segnerà il giorno della sconfitta degli Stati Uniti e le sanzioni maniacali sono fallite

La rimozione delle restrizioni delle Nazioni Unite che vietano all’Iran la vendita di armi segnalerà una grave sconfitta per gli Stati Uniti, ha detto Teheran, aggiungendo che i tentativi di logoramento economico di Washington contro la Repubblica islamica non hanno avuto successo.

La revoca di un embargo internazionale il 18 ottobre che consente all’Iran di acquistare e vendere hardware militare sarà ricordata come “il giorno della sconfitta degli Stati Uniti”, ha detto lunedì il portavoce del ministero degli Esteri iraniano Saeed Khatibzadeh.

Teheran accusa Washington di “terrorismo economico” dopo che gli Stati Uniti hanno sanzionato le principali banche iraniane.

Il portavoce del ministero ha anche dichiarato la vittoria sulle sanzioni “maniacali” di Washington , sostenendo che gli Stati Uniti sono diventati troppo dipendenti dalla guerra economica per perseguire il loro programma di politica estera, e di conseguenza hanno eroso l’efficacia di tali restrizioni. Le sanzioni hanno spinto l’Iran a sviluppare il commercio estero privo di interferenze statunitensi, ha aggiunto Khatibzadeh.

Ha invitato l’Europa a onorare i suoi impegni nell’ambito dell’accordo nucleare del 2015, dal quale gli Stati Uniti si sono ritirati unilateralmente, avvertendo che i firmatari che non hanno mantenuto la loro fine dell’accordo e hanno acconsentito alle sanzioni statunitensi su Teheran sarebbero stati “complici dei crimini contro le persone dell’Iran .”

All’inizio di questo mese, il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha annunciato l’inserimento nella lista nera di 18 grandi banche iraniane nel nuovo tentativo di escludere il paese dal sistema finanziario globale. Teheran ha condannato la mossa come “terrorismo economico”.

Washington si è adoperata per impedire la revoca dell’embargo sulle armi delle Nazioni Unite e ha affermato che sarebbero state imposte sanzioni “snapback” ai sensi dell’accordo del 2015. La mossa unilaterale è stata ampiamente denunciata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, con persino alleati europei che hanno sostenuto che gli Stati Uniti non hanno l’autorità legale per attivare il meccanismo.

Nonostante gli sforzi degli Stati Uniti, l’embargo, imposto nel 2007 dal Consiglio di sicurezza, deve scadere questa settimana.

