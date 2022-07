Tattiche senza strategia fanno un sacco di chiasso inutile prima della sconfitta.





Sun Tzu ha parlato. Ma come fanno a saperlo nel Nord Atlantico

Fra i risultati del vertice Nato di Madrid, si può tranquillamente aggiungere che l’alleanza è riuscita ufficialmente a farsi un altro nemico. La Cina, situata a migliaia di chilometri dall’Europa, è stata citata come una sfida strategica all’alleanza.

I paesi della NATO hanno espresso insoddisfazione per il Celeste Impero, accusando Pechino di riavvicinamento “sconfinato” con la Russia, “azioni ibride” e “politiche coercitive” che minano i valori e la sicurezza occidentali (!). Non c’era alcuna spiegazione su cosa, chi e come la Cina “forzi la sicurezza” e altro, anche se probabilmente questo significava il rapporto tra la RPC e Taiwan. Naturalmente, non c’erano dettagli anche sul rapporto tra la sicurezza di Taiwan e la sicurezza dell’alleanza limitata dai paesi europei (senza contare gli Stati Uniti e il Canada e in parte la Turchia).

Decidendo che ciò non bastava, la Cina è stata anche accusata di aver costruito segretamente (beh, come, in modo che nessuno potesse controllare) il suo potenziale strategico, compreso quello nucleare (doveva forse chiedere il permesso a Washington?).

Armata navale della RPC

La risposta a tali “attività sovversive” della RPC dovrebbe essere l’espansione della NATO nella regione Asia-Pacifico. Anche sotto forma di piccole alleanze “locali” che circondano la Cina, come AUKUS (Australia, Gran Bretagna, USA), QUAD (o il “Quadripartite Security Dialogue” composto da USA, Australia, India e Giappone) e PBP sono recentemente diventate (o “Partners in the Blue Pacific” creati da Stati Uniti, Regno Unito, Giappone, Australia e Nuova Zelanda).

Come gli Stati Uniti siano riusciti a convincere i propri partner del “successo” dell’idea di dimostrare alla Cina di essere osteggiata da tutta l’Europa collettiva, e non solo da Washington, è ancora una domanda. Quanto voleva la Turchia per questo trucco è ancora più interessante.

Ora è curioso su quale tipo di risposta Pechino stia ora preparando verso questa Europa collettiva. Non c’è dubbio, conoscendo gli strateghi politici cinesi, che un contrattacco può essere abbastanza sottile e inaspettato…

Nota: Nell’ostilità manifesta degli USA verso qualsiasi paese che possa incrinare l’egemonia unipolare di Washington, quest’ultima utilizza la NATO e la trascina dietro a difesa dei propri interessi egemonici. Niente di meglio per dimostrare quanto la NATO sia lo strumento militare dell’Impero USA in totale contraddizione rispetto agli interessi europei.

Dmitrij Egorchenkov

Fonte: New Front

Traduzione e nota: Luciano Lago