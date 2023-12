Tattiche “esca e scambia” israeliane – nel mezzo degli attenti calcoli strategici della Resistenza

di Alastair Crooke

La resistenza di Hamas e la continua pressione internazionale derivante dal continuo massacro di Gaza potrebbero alla fine costringere gli israeliani a negoziare.

Il consigliere israeliano per la sicurezza nazionale Tzachi Hanegbi ha dichiarato sabato al notiziario televisivo israeliano Canale 12 che la situazione al confine con il Libano sarebbe cambiata. Ha detto che se Hezbollah rifiutasse di ritirare le sue forze dal sud del fiume Litani, gli israeliani dovrebbero “adottare ulteriori passi per imporre una nuova realtà”. ”.

Gli israeliani minacciano chiaramente Hezbollah per incoraggiare la comunità internazionale a trovare rapidamente un “accordo diplomatico”. Gli Stati Uniti hanno già incaricato gli inviati americani e francesi di offrire al Libano sostanziali incentivi finanziari per accettare la proposta zona cuscinetto all’interno del Libano. Non hanno accettato; la parte libanese ha detto “no” in due passi.

Gli israeliani hanno quindi lanciato un “ultimatum di 48 ore” al Libano affinché convochi il comitato tripartito sulla frontiera e avvii i negoziati sulla base della risoluzione 1701 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite in vista di un accordo internazionale che preveda il ritiro di Hezbollah dal nord del paese. Litani e la smilitarizzazione del sud del Paese.

La risoluzione 1701, lanciata come presunta soluzione alla guerra del Libano del 2006, è tutt’altro che chiara. Non è mai stata attuata secondo l’interpretazione israeliana delle sue disposizioni (creazione di una zona libera da Hezbollah a sud del Litani). Inoltre, la risoluzione resta fortemente contestata: Hezbollah non ha mai dato il suo consenso, né lo hanno fatto le forze armate libanesi o le Nazioni Unite. Ma nell’agosto del 2006 il governo israeliano era ansioso di trovare una conclusione ragionevole alla guerra. Non ha aspettato che le “i” fossero punteggiate nella risoluzione.

In ogni caso, le possibilità di un ritiro volontario di Hezbollah dal Libano meridionale sono chiaramente pari a zero.

E Hanegby lo sa. Ma il ministro della Difesa Galant ha dichiarato pubblicamente che vuole che i civili israeliani sfollati dal nord di Israele in seguito alle ostilità tra Israele e Hezbollah dopo gli eventi del 7 ottobre possano tornare alle loro case nel nord di Israele.

I leader dei coloni residenti, tuttavia, sono stati irremovibili sul fatto che non andranno lì: non vivranno in alcun modo vicino a una recinzione di confine con Hezbollah chiaramente visibile dall’altra parte. Solo quando Hezbollah se ne sarà andato, prenderanno in considerazione un ritorno, hanno detto.

È quindi probabile che siano gli israeliani a intraprendere un’azione militare per cercare di cambiare lo status quo nei confronti di Hezbollah. In effetti, Galant ha spinto per un’azione militare contro Hezbollah fin dall’inizio del confronto a Gaza (perché quest’ultimo offriva un’opportunità senza precedenti per indebolire o distruggere Hezbollah, secondo Gallant).

I media occidentali suggeriscono che il calendario è legato alle pressioni del team di Biden sul governo israeliano affinché completi l’azione militare a Gaza a gennaio, ma questa analisi forse pone troppa enfasi sulla capacità della Casa Bianca di costringere Netanyahu a rispettare i suoi dettami. . La lobby israeliana esercita una grande influenza sul Congresso americano, e quest’ultimo sosterrà gli interessi israeliani a scapito di quelli della Casa Bianca. Ci vorrebbe un’amministrazione coraggiosa (sconsiderata) per affrontare frontalmente la lobby.

Netanyahu lo capisce meglio di chiunque altro: si è spesso vantato del fatto che gli Stati Uniti sono “facilmente manipolabili” e di sapere meglio come farlo.

No, è più probabile che il momento abbia a che fare con le preoccupazioni su come vendere i “risultati” dell’esercito israeliano come un successo all’opinione pubblica israeliana, che sta cominciando a dubitare che Hamas sia vicino alla sconfitta – e anche a dubitare che il bombardamento dei palestinesi civili possa esercitare pressioni su Hamas affinché rilasci altri ostaggi; piuttosto, viene visto come un rischio di aumento del numero delle vite degli ostaggi.

L’inettitudine dell’esercito israeliano, che tenta di presentare i civili palestinesi arrestati, svestiti, come soldati di Hamas che si arrendono, non fa altro che rafforzare i sospetti dell’opinione pubblica, che ritiene che le forze di Hamas siano in gran parte intatte.

Prigionieri palestinesi che Israele presenta come terroristi. In realtà sono civili

Se nel periodo dicembre-gennaio 2024 non si raggiungerà un accordo sulla restituzione di altri ostaggi israeliani, se non ci sarà una resa di massa delle forze di Hamas, se nessun membro dell’alto comando di Hamas verrà ucciso, l’opinione pubblica israeliana accetterà che la distruzione di Gaza (con il conseguente danno d’immagine di Israele) segna un successo? Sarà considerato un successo?

Piuttosto, la resistenza di Hamas e la continua pressione internazionale derivante dal continuo massacro di Gaza potrebbero alla fine costringere gli israeliani a negoziare e infine raggiungere un accordo (costoso) con il movimento palestinese.

Pertanto, uno spostamento sul fronte settentrionale potrebbe forse allentare la pressione su Gaza, come osserva Akhbar Ahmad nel suo pezzo sull’Huffington Post :

Gli analisti ritengono che il governo israeliano potrebbe contare [sull’attacco di Hezbollah] per distrarre l’attenzione dalla sua controversa operazione a Gaza, che apparentemente ha poco successo nel riuscire a indebolire i nemici di Israele (…) È senza dubbio il compito di Israele per testare le acque e vedere come la comunità internazionale reagirà (…) È molto chiaro che esiste un piano e che il terreno è preparato per la sua attuazione”.

Con gli israeliani impegnati in una guerra su due fronti, come potrebbe Washington considerare la limitazione delle consegne di munizioni come mezzo di pressione politica sul governo israeliano? Ricordiamo che la politica israeliana a Gaza e nel nord gode di un massiccio sostegno da parte dell’opinione pubblica – secondo recenti sondaggi israeliani. Il Congresso americano lo sa.

Combattenti Hezbollah

Per quanto riguarda l’“Asse della Resistenza”, si prevede che si rivolgerà a Hezbollah. Così come ci si aspettava la reazione israeliana al 7 ottobre, ci si aspettava il fallimento israeliano nella sconfitta di Hamas a Gaza, ed è probabile che ci si aspetta anche il successivo passaggio all’azione militare da parte degli israeliani nel tentativo di cambiare lo status quo nei confronti di Hezbollah.

Questo attento calcolo della Resistenza sottolinea che Hamas e i suoi alleati hanno una strategia in cui le fasi dell’escalation sono coordinate e procedono per consenso , evitando reazioni istintive a eventi che potrebbero far precipitare la regione in una guerra totale, una guerra distruttiva che nessuno dei “principali attori sul fronte” vuole vedere.

Dal punto di vista della Resistenza, questo “cambiamento” potrebbe essere positivo: significherebbe che la “guerra allargata” contro gli israeliani salirebbe di un gradino sulla scala dell’escalation, poiché sono gli israeliani che “adottano misure per (tentare di) dettare una nuova realtà” al confine settentrionale.

Fonte: AL Mayadeen

Traduzione: Luciano Lago