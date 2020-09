Taiwan nega ufficialmente l’abbattimento del jet cinese Su-35

da Redazione

BEIRUT, LIBANO – Twitter venerdì era in fermento quando era apparso il filmato che mostrava un aereo militare cinese precipitato si è visto per la prima volta sulla piattaforma dei social media.

Cominciarono a diffondersi rapidamente voci che l’aereo cinese fosse un jet Su-35 abbattuto nello Stretto di Taiwan dalle difese aeree taiwanesi.

Tuttavia, il Ministero della Difesa taiwanese ha risposto poche ore dopo, affermando che tutte le affermazioni sulle difese aeree che abbattono un aereo cinese non sono vere.

Il Ministero della Difesa taiwanese ha pubblicato il seguente annuncio sul suo sito ufficiale:

“In risposta alla diffusione su Internet di ‘Taiwan ha abbattuto un aereo SU-35 del PCC?’ Il Comando dell’Air Force ha solennemente smentito questo (4) giorno che si tratta di informazioni false e completamente infondate.

Il Comando dell’Air Force ha sottolineato che condanna fermamente tali atti dannosi creando e diffondendo deliberatamente informazioni false su Internet nel tentativo di confondere il pubblico

Esercitazioni a Taiwan

Il Comando dell’Air Force ha sottolineato che, al fine di mantenere la sicurezza dello spazio aereo, il quartier generale continuerà a monitorare da vicino le condizioni del mare e dello spazio aereo intorno allo Stretto di Taiwan e fornire informazioni accurate in modo tempestivo per prevenire la diffusione di notizie false e false, e per evitare disordini sociali e fa appello alle persone per stare tranquilli “.

Il governo cinese deve ancora commentare le affermazioni secondo cui uno dei suoi aerei militari è precipitato.

Fonte: Al Masdar News