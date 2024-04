Svolta in Europa verso la Guerra

di Luciano Lago

La guerra è ogni giorno più vicina. Ci sono fatti avvenuti negli ultimi giorni che lo dimostrano.

Gli USA sono stati coinvolti direttamente in un grande attacco contro una base aerea in Crimea ed hanno attaccato anche dall’Ucraina un sito radar strategico russo, di quelli classificati dalla dottrina militare russa come attinenti alla sicurezza della Russia. Una linea rossa è stata varcata per essere questo impianto un dispositivo radar oltre l’orizzonte che permette l’avvistamento di missili nucleari puntati contro la Russia. Si trova tale dispositivo ad una distanza di 600 Km. circa dal confine ucraino.

Questo fatto gravissimo può rivelare l’intenzione di causare un attacco lampo contro la Russia. Una possibile misura preventiva che permetta alla Nato di attaccare direttamente la Russia.

Quindi si deduce da questo che una qualche decisione è stata presa a Washington per il fatto di provocare tanto insistentemente la Russia.

In tale contesto i politici della UE e dello schieramento occidentale sono in preda alla demenza e non parlano di altro che di guerra e di invio di armi.

Sull’altro fronte, quello del Medio Oriente, sembra sicuro che gli USA abbiano fatto un accordo con Israele permettendo a questo carta bianca su Gaza in cambio della sospensione degli attacchi diretti sull’Iran. Un accordo vergognoso che consente a Israele di continuare i suoi massacri sulla popolazione palestinese con la complicità dei governi europei.

Vediamo che il rappresentante della Camera dei rapp.ti USA, Mike Johnson, lo stesso che per molto tempo si era opposto all’invio di armi e assistenza finanziaria a Kiev, ultimamente ha cambiato idea ed ha affermato che è vitale al momento e di fondamentale importanza per gli USA aiutare l’Ucraina, approvare il nuovo pacchetto di aiuti (60 miliardi di US. dollari)in quanto, se gli Usa si negano ad aiutare Kiev, la Russia potrebbe attaccare la Polonia e altri paesi europei (la famosa teoria del domino utilizzata nel Vietnam).

Lo stesso Johnson ha aggiunto che il pres. Xi Jin Ping, Vladi Putin e l’Iran sono un “asse del male” e ha spiegato in modo poco convincente il suo brusco cambiamento di posizione.

Mike Johnson

Da notare che, negli ultimi sei mesi, Johnson aveva sabotato l’approvazione del pacchetto e insisteva in modo pressante a che gli USA focalizzassero i veri interessi vitali americani in Ucraina, risolvendo prima i problemi interni degli USA. Gli osservatori dicono che Johnson non è stato detenuto, non ha subito pressioni, non è stato ricattato e rimane un mistero capire come abbia fatto a cambiare così radicalmente posizioni. Qualcuno lo ha convinto all’ultimo momento.

In questa nuova situazione il segretario Nato Stoltenberg ha insistito nella priorità di aiutare l’Ucraina anche in detrimento degli interessi militari degli stessi membri della Nato in modo da trasferire urgentemente sistemi di difesa aerea e altre armi all’Ucraina. Non si esclude di inviare reparti militari della Nato in Ucraina per aiutare l’esercito ucraino e per addestrare all’uso delle armi occidentali.

Quali sono in realtà le possibilità della Nato di attaccare e sconfiggere la Russia? Di quante baionette avrebbe bisogno la Nato in Ucraina per sconfiggere le forze russe sullo stesso suolo russo? Non c’è a questa domanda una risposta chiara da Stoltenberg ma soltanto un “armiamoci e partite”.

In questa dinamica gli ucraini, con l’assistenza della Nato, hanno lanciato un attacco sul territorio russo in profondità contro i sistemi di avvistamento radar strategici della Russia.

Impianto Radar Russo

Nello stesso tempo hanno lanciato altri UAV anche nella regione delle Moldovia cercando di colpire un centro di avvistamento radar che funziona sul controllo dello spazio aereo. Questo impianto funziona individuando missili nemici ed aviogetti a distanza di migliaia di Km.. Tale struttura fa parte di un sistema di allerta e allarme che è incluso nelle difese nucleari della Russia. Non sembra che abbia centrato l’obiettivo e causato danni, al contrario di quanto affermato dagli ucraini ma questo attacco è un fatto grave che viola la sicurezza del paese e che determinerebbe la reazione nucleare della Russia, come previsto nella dottrina militare.

L’impatto della Nato sulle strutture difensive russe può essere determinante nelle decisioni che deve prendere Mosca e la Russia ha avvertito ripetutamente di quanto questo significa ma, come sempre, non è stata presa sul serio.

Inoltre l’attacco dell’altro ieri in Crimea, sull’aeroporto di Dzhankoy, è stato coordinato con le forze statunitensi mediante avvistamento ed individuazione degli obiettivi, fatto con un drone statunitense che ha sorvolato il mar Nero pochi minuti prima. L’utilizzo di missili ATCMS statunitensi sotto controllo degli USA indica il preciso coinvolgimento degli USA nell’attacco in Crimea sull’aeroporto di Dzhankoy che era obiettivo, come anche nell’attacco al sistema radar. L’attacco è stato portato avanti con due ondate di missili e UAV, un primo attacco preliminare e un secondo mirato a colpire l’obiettivo. Questo attacco ha causato esplosioni ed un incendio. Tale evento significa che il comando USA ha deciso di colpire le strutture fondamentali della Russia in territorio russo. Questa è una piena escalation della guerra e prelude ad uno schieramento di truppe della Nato sul territorio ucraino.

La Russia potrebbe a questo punto mobilitare una grande quantità di truppe e colpire strutture militari non soltanto in Ucraina ma anche nella basi Nato in paesi dell’Est Europa, in particolare in Polonia e Romania, da dove partono gli attacchi al territorio russo.

Da considerare che, se la Nato lancia una offensiva diretta e massiccia contro la Russia, la Cina ha promesso il suo pieno appoggio e lo stesso farebbero l’Iran e la Corea del Nord, legate ad un accordo di cooperazione militare, così questo porterebbe ad una terza guerra mondiale nucleare, come alla fine della storia.