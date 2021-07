Svegliati, America: non siete più i padroni del mondo





di Spengler

A gran parte del mondo l’America sembra una potenza in declino, proprio perché è di fatto una potenza che ha perso la sua leadership.

NEW YORK – I repubblicani, compresi molti vecchi amici, sono indignati per il fatto che l’amministrazione Biden abbia rinunciato alle sanzioni contro il gasdotto Nord Stream 2 che pomperà gas russo in Germania.

Il senatore Ted Cruz (R-TX), nella cui squadra di politica estera ho prestato servizio durante la campagna del 2016, ha dichiarato che avrebbe bloccato la conferma del Senato di tutte le nomine degli ambasciatori di Biden fino al ripristino delle sanzioni. Daniel Kochis della Heritage Foundation ha intitolato oggi il suo pezzo: “Gli Stati Uniti rimpiangeranno questa vergognosa pacificazione della Russia”.

Calmatevi, tutti. Dopo che Donald Trump ha imposto sanzioni alle imprese che posano i tubi del Nord Stream 2 attraverso il Mar Baltico, i russi hanno inviato la propria nave e il lavoro è finito. I tedeschi andranno avanti a prescindere, quindi la cosa meno umiliante che Biden potesse fare era riconoscere la realtà e dimettersi.

A nessuno in Europa interessa davvero cosa pensa Washington del Nord Steam 2 (e di molti altri problemi). C’era una volta, circa cinque anni fa, l’America sarebbe stata la nuova Arabia Saudita, fornendo all’Europa gas naturale liquefatto per sostituire il prodotto di Vladimir Putin, a un prezzo più alto, certo, ma avvolto nelle benedizioni della “libertà” in stile americano. Trump aveva chiesto all’Europa di evitare il gas russo e di acquistare invece il GNL americano.

Quando Trump è entrato in carica, le società energetiche dell’S&P 500 dedicavano da 70 a 80 miliardi di dollari l’anno in spese in conto capitale. Quest’anno l’equivalente sarà di circa 20 miliardi di dollari, appena un quarto dell’ultimo picco, e gli analisti intervistati da Bloomberg stimano il totale del prossimo anno a meno di 30 miliardi di dollari, nonostante la forte ripresa dei prezzi dell’energia. La produzione di gas naturale è diminuita di circa il 10% rispetto al picco del 2019 e la produzione di petrolio è diminuita del 20%.

Le piattaforme petrolifere statunitensi non producono quanto promesso.

Le persone con un grande lavoro a Washington sono diventate adulte negli anni ’80 e ’90, quando l’America era la meraviglia tecnologica del mondo e le invenzioni americane hanno creato l’era digitale. Non abbiamo fatto molto ultimamente, tranne codificare un software complicato.

La Cina ha installato circa l’80% della capacità di banda larga mobile 5G del mondo, il vettore per la Quarta Rivoluzione Industriale tanto quanto le ferrovie per la Prima Rivoluzione Industriale, e si sta muovendo molto più velocemente verso città intelligenti, porti automatizzati, veicoli autonomi, autoprogrammazione robot e una vasta gamma di altre applicazioni 5G.

Le catene di approvvigionamento americane non possono tenere il passo con la domanda di $ 5 trilioni che il Tesoro degli Stati Uniti ha scaricato sui consumatori, quindi l’America ha un deficit della bilancia dei pagamenti di $ 1 trilione all’anno. La spinta della domanda ha portato il tasso di inflazione sopra il 5%.

La Federal Reserve e la Casa Bianca dicono che questo è transitorio, ma le industrie statunitensi non stanno investendo in nuove attrezzature. In effetti, le spese in conto capitale per le società industriali statunitensi quest’anno saranno inferiori del 35% rispetto al 2019 e non molto migliori l’anno prossimo.

Gli Stati Uniti non stanno investendo in energia, o molto altro. Non vantano una sola azienda per competere con Huawei, Ericsson o Nokia nella banda larga 5G. La Cina, con le sue robuste catene di approvvigionamento e l’abbondanza e la diversità di lavoratori qualificati e ingegneri, è probabile che faccia un salto sugli Stati Uniti nelle nuove tecnologie che trasformeranno la vita economica.

Ciò include le celle a combustibile a idrogeno: l’industria chimica cinese produce il 30% dell’idrogeno mondiale come sottoprodotto.

Allo stesso tempo, gli alleati dell’America non hanno molta fiducia nella volontà di Washington di difenderli, sicuramente non dopo lo spettacolo umiliante di un’altra fuga in stile Vietnam da un paese in cui le forze americane hanno combattuto una guerra di 20 anni, vale a dire in Afghanistan . Una sconfitta clamorosa dell’American Power.

Gli europei ( e non solo loro) guardano con disgusto alla versione americana della Rivoluzione Culturale di Mao, in cui l’equivalente “svegliato” delle Guardie Rosse tiene sessioni di autocritica presso aziende e università per estorcere confessioni di razzismo, omofobia, transfobia e così via. Il trionfo della ideologia LGBT.

Sopra : Una protesta “svegliata” negli Usa in una foto d’archivio. Immagine: Twitter

L’ultima cosa che vogliono il cancelliere tedesco Angela Merkel o il presidente francese Emmanuel Macron è scontrarsi con la Russia.

Secondo il quotidiano economico tedesco Handelsblatt , i tedeschi sostengono il completamento del Nord Stream 2 con un margine di 75 a 17. Anche i membri del partito dei Verdi all’opposizione che detestano qualsiasi cosa abbia a che fare con i combustibili fossili sostengono il gasdotto con un margine di 69 a 21.

È inutile lamentarsi quando gli alleati dell’America chiedono con così tante parole: “Cosa hai fatto per noi ultimamente?” Al resto del mondo, l’America sembra una potenza in declino, perché è di fatto una potenza in declino, non soltanto economico ma anche morale.

Se l’America vuole attirare l’attenzione del mondo, dovrebbe provare a fare le cose che hanno catturato l’immaginazione del mondo qualche decennio fa. L’America ha bisogno dell’equivalente morale di una spedizione alla luna, una ridedicazione alla leadership manifatturiera, una meritocrazia resuscitata che produca leadership scientifica e imprenditoriale.

Invece di lamentarsi di come i tedeschi li hanno rifiutati, i politici americani dovrebbero dare un’occhiata a dove sta andando l’America e fare qualcosa al riguardo.

Fonte: Asia Times

Traduzione: Luciano Lago