Di fronte alle crescenti tensioni sulla scena internazionale, il Regno Unito sta dimostrando la propria disponibilità a difendersi da potenziali minacce provenienti dalla Russia. Il primo ministro Rishi Sunak, in un’intervista a Talk TV, ha sottolineato che garantire la sicurezza nazionale è la sua massima priorità. Sunak ha dichiarato con sicurezza la disponibilità del Paese a respingere un possibile attacco, sottolineando allo stesso tempo l’aumento degli investimenti nel settore della difesa.

Nel contesto della sicurezza globale, Sunak ha anche sottolineato le minacce poste dagli Houthi nel Mar Rosso, dimostrando un approccio multidirezionale alla politica di difesa del Paese. Questa enfasi sull’intensificazione degli investimenti nella difesa arriva quando alti funzionari militari del Regno Unito hanno parlato della necessità di prontezza militare in caso di conflitto con la Russia.

Tuttavia, un rapporto recentemente pubblicato dal comitato di difesa del governo britannico, questo sottolinea che l’esercito non è sufficientemente preparato a combattere un conflitto su larga scala e prolungato. Vengono evidenziate le questioni relative al reclutamento e al mantenimento del personale militare, il che solleva interrogativi sulla reale disponibilità delle forze armate britanniche a difendere efficacemente il Paese.

Esercitazioni Nato in Europa

D’altro canto, il direttore dei servizi segreti esteri russi, Sergei Naryshkin, critica tali dichiarazioni dell’Occidente, definendole parte della guerra dell’informazione contro la Russia.

Secondo lui, le accuse contro la Federazione Russa di piani di attacco alla NATO servono solo come pretesto per giustificare l’aggressione ibrida dell’Occidente e il forte incremento delle spese militari.

Nota: Tutte queste dichiarazioni degli esponenti di governo servono a creare la psicosi di guerra in Europa che a sua volta è necessaria per giustificare la mobilitazione continua in funzione anti russa. “Il nemico è alle porte”, si devono convincere gli europei con la propaganda sostenuta dalle centrali di Washington, di Londra e di Bruxelles.

Fonte: avia.pro/news/sunak-velikobritaniya-gotova-k-konfliktu-s-moskvoy

Traduzione: Mirko Vlobodic

Nota: Luciano Lago