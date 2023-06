Sulla reale importanza dei nuovi patti economici sino-russi

Nel marzo 2023, quando il presidente cinese Xi ha visitato Mosca, ha detto alla sua controparte russa che la portata dei cambiamenti in atto nel mondo di oggi è tale che “non si vedeva da 100 anni”. Il ritmo e la portata di questi cambiamenti – che possiamo comprendere in termini di un visibile spostamento verso un mondo multipolare – meritano una risposta molto calcolata. Per Russia e Cina, altrimenti viste come due potenze cosiddette “revisioniste” a Washington, la migliore risposta è consolidare la loro alleanza contro l’assalto combinato delle forze, cioè l’Occidente guidato dagli Stati Uniti, che resiste a questo cambiamento.

Questa risposta era/è al centro di quella che oggi conosciamo come l’amicizia “senza limiti” tra i due stati. Ed è questa amicizia che ha visto la sua recente espansione attraverso molteplici patti economici sulla cooperazione commerciale. Dopo aver firmato questi patti a Pechino, Il primo ministro russo Mikhail Mishustin ha affermato che questi patti “sono caratterizzati dal rispetto reciproco degli interessi reciproci, dal desiderio di rispondere congiuntamente alle sfide, che sono associate a una maggiore turbolenza nell’arena internazionale e al modello di pressione sensazionale da parte dell’Occidente collettivo”. Il premier cinese Li Qiang ha salutato la “nuova era” dei legami sino-russi.

Non si può negare che questi patti rivestono una notevole importanza come aperta sfida alle sanzioni occidentali. Ma anche la loro tempistica riveste un’importanza cruciale, poiché questi patti sono arrivati ​​immediatamente dopo il vertice del G-7 tenutosi in Giappone, dove le potenze occidentali unite hanno preso di mira Cina e Russia per vari motivi, tra cui il conflitto militare in Ucraina. Mentre il G7 ha promesso maggiore sostegno all’Ucraina – anche se Biden ha annunciato l’invio di F-16 – questi ha anche criticato la Cina per le sue affermazioni sul Mar Cinese Meridionale e ha promesso di resistere alla cosiddetta “coercizione economica” di Pechino e alle presunte “violazioni dei diritti umani nello Xinjiang, Tibet e Hing Kong.

Sia per la Cina che per la Russia, qui la disperazione dell’Occidente è abbastanza visibile. Non solo perché l’Occidente continua a fallire nel tentativo di invertire l’ascesa economica della Cina e nello stabilire una coalizione globale contro Pechino, ma anche perché la NATO combinata finora ha completamente fallito nel sconfiggere la Russia in Ucraina.

In effetti, l’annuncio della Russia di una vittoria a Bakhmut all’inizio di questo mese ha ulteriormente ridotto lo spazio geopolitico per gli Stati Uniti e i suoi alleati della NATO.

La vittoria russa a Bakhmut non è solo territoriale; simboleggia anche la debolezza interna del vecchio sistema guidato dall’Occidente. Per Russia e Cina, firmare nuovi patti in questa fase non significa solo un passo verso l’abbattimento di quel sistema, ma anche celebrarlo come un passo verso un mondo multipolare in cui le vecchie forze non possono dettare unilateralmente la politica globale.

Queste mosse vorrebbero descrivere una Russia che si sgretola sotto il peso delle sanzioni occidentali? La maggior parte dei media mainstream occidentali mostra che la Russia sta affrontando “problemi economici” a causa delle sanzioni. Ma questo non è affatto vero. Da quando gli Stati Uniti hanno costretto l’Europa a smettere di acquistare petrolio russo, Mosca ha trovato molti acquirenti altrove, soprattutto in Asia. Il petrolio russo ora rappresenta il 20% delle importazioni annuali di greggio dell’India, mentre ha già sostituito l’Arabia Saudita come principale fornitore di petrolio alla Cina. A causa di questi fattori, le esportazioni complessive della Russia sono aumentate rispetto a un anno fa.

Vertice Russia Cina per accordi di cooperazione

Anche se può sembrare che Mosca venda il suo petrolio a nuovi acquirenti, questa vendita segnala anche il graduale – ma certo – consolidamento di un sistema che opera in modo piuttosto indipendente dall’Occidente. In questo contesto, i nuovi patti tra Russia e Cina – pur essendo bilaterali – hanno ramificazioni più profonde in quanto tendono a rendere sempre più irrilevante il sistema a guida Usa, presentando allo stesso tempo per gli altri Paesi opzioni alternative.

Questa tendenza spiega perché la Russia continua a trovare sempre più acquirenti. Il Pakistan è uno dei recenti partner entranti della Russia, poiché il suo desiderio di evitare un default sovrano può trovare un potenziale successo attraverso il petrolio russo a buon mercato. Il petrolio russo non solo aiuterà il Pakistan a ridurre la sua spesa complessiva di importazione – e quindi a risparmiare valuta estera cruciale – ma anche a cementare la sua alleanza con l’Oriente (Cina-Russia). Questa svolta verso la Russia è anche parte di un cambiamento di politica estera all’interno del Pakistan, allontanatosi dagli Stati Uniti. Un memorandum trapelato di recente , scritto dall’attuale ministro degli Esteri pakistano, sosteneva di consolidare l’alleanza del Pakistan con la Cina piuttosto che con gli Stati Uniti. Questa ha chiesto al governo del Pakistan di smettere di “placare” gli Stati Uniti.

In questo contesto, ogni nuova mossa che la Russia e la Cina fanno, compresi i nuovi patti commerciali, invia un’ondata di riflesso in tutto il mondo, poiché diventa un passo verso un mondo multipolare. Paesi come il Pakistan non possono fare a meno di notare le reali potenzialità di tali patti. In effetti, per ironia della sorte, questi paesi hanno le loro percezioni e visioni del mondo modellate direttamente dagli Stati Uniti.

Il portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale degli Stati Uniti, John Kirby, ha recentemente affermato in un’intervista televisiva che la Cina e la Russia stanno prendendo di mira “questo ordine internazionale basato su regole che gli Stati Uniti e molti dei nostri alleati e partner hanno costruito, dalla fine della seconda guerra mondiale ”, aggiungendo che sia la Cina che la Russia hanno intensificato la loro cooperazione reciproca per questo scopo specifico.

India, Russia, Cina, il trianglolo di paesi che sta cambiando l’ordine mondiale

Se la Cina e la Russia stanno effettivamente spingendo per cambiare questo ordine – e certamente lo stanno facendo – e se il conflitto Russia-Ucraina, che è fondamentalmente un conflitto tra la Russia (e i suoi alleati) e gli Stati Uniti e i suoi alleati, può essere preso come un simbolo proprio di questo sforzo per cambiare il sistema, le recenti vittorie della Russia stanno a significare come questo cambiamento non sia troppo lontano dall’attualizzazione.

In effetti, ogni giorno che passa sembra sempre più indispensabile, un motivo per cui sempre più paesi si stanno avvicinando all’idea della sua inevitabilità e della necessità di adeguare di conseguenza le loro politiche estere, vedendo la crescente cooperazione sino-russa come il elemento costitutivo del nuovo ordine mondiale e dei loro patti bilaterali come gateway per futuri accordi multilaterali.

Salman Rafi Sheikh, ricercatore-analista di relazioni internazionali e affari esteri e interni del Pakistan, in esclusiva per la rivista online “ New Eastern Outlook. “(Fonte)

Traduzione: Luciano Lago