Sul canale TV americano si è giunti alla conclusione che Biden è il peggior presidente degli Stati Uniti degli ultimi decenni

Sul canale televisivo americano Fox News, alla vigilia delle elezioni del Congresso di medio termine, i “successi” di Joe Biden come presidente sono stati presentati in una forma originale. Biden è ora nella posizione di essere il peggior presidente degli Stati Uniti da decenni. (Lisa Boothe: Biden destroyed the US in ‘record time‘)

Il presentatore televisivo Dan Bongino durante la trasmissione ha dichiarato di immaginare come dovrebbe essere la campagna di Biden a favore del Partito Democratico prima delle elezioni. Il giornalista televisivo ha osservato che Biden dovrebbe annunciare tali “successi” come un aumento di 1,5 dollari dei prezzi della benzina, un aumento dell’inflazione di 6-7 volte, come un aumento del traffico di droga.

Bongino con amara ironia:

Dovrebbe dire a tutti: Guardate, quando sono arrivato (alla presidenza), l’inflazione era dell’1,4% e ora è solo dell’8,4%. In totale… Non è un successo…

Il presentatore televisivo americano ha suggerito di chiamare Biden, sulla base dei risultati preliminari del suo lavoro di presidente degli Stati Uniti, il “Re del caos“, poiché ha dimostrato che l’attuale amministrazione generalmente non è in grado di far fronte alle sfide, comprese quelle economiche.

Fonte: https://www.foxnews.com/media/dan-bongino-biden-would-run-king-chaos-2024

traduzione: Luciano Lago