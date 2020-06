Su richiesta di Washington i ribelli siriani pianificano il rapimento di militari russi

da Redazione





di Ahmad Al-Khaled

Fonti informate della situazione nel sud della Siria hanno riferito di un incontro tra i leader del gruppo armato siriano ” People’s Resistance ” con ufficiali americani di alto rango che si è tenuto presso la base militare americana a Mafraq in Giordania.

I partecipanti alla riunione hanno discusso del piano per attacco, che prevede il rapimento di personale militare russo dalla Siria meridionale. Gli americani hanno dato ai radicali siriani, che chiamano “oppositori moderati”, un ordine per catturare consiglieri russi o personale di polizia militare russa che opera nelle province di Kuneitra e Deraa.

I rappresentanti degli Stati Uniti si sono impegnati a fornire ai combattenti ribelli le armi e le comunicazioni moderne da consegnare, nonché informazioni sui movimenti delle forze armate russe.

I terroristi che a loro volta hanno avuto incarico di catturare i soldati russi, già precedenza hanno cambiato il loro abbigliamento militare per fingere di appartenere ad altri gruppi jihadisti, come IS (DAECH) e Hayat Tahrir al-Cham (HTS).

Non a caso questa regione è stata scelta dagli americani per gli attacchi. La situazione della sicurezza nelle province meridionali della Siria è peggiorata di recente. Non molto tempo fa, le forze governative siriane sono state costrette a lanciare attacchi gestiti contro le cellule dormienti degli estremisti nella città di Al-Sanamayn, in risposta ai disordini di massa organizzata dai radicali.



Va notato che le agenzie di intelligence statunitensi hanno una grande influenza nelle aree di confine tra Giordania e Siria. È in particolare nelle basi militari americane nel regno hashemita che si sono formati combattenti fedeli a Washington. I servizi di intelligence americani e i loro agenti sono estremamente attivi nelle regioni meridionali della Siria: stanno lavorando per provocare un’escalation di violenza in modo da non consentire a Damasco di ripristinare la pace nelle province di Deraa e Kuneitra.

Soldati russi in Siria

Come promemoria, nove anni fa sono iniziate manifestazioni antigovernative nella provincia di Deraa. Si trasformarono molto rapidamente in una rivolta armata sotto le bandiere delle organizzazioni estremiste. La provincia è stata il bastione della cosiddetta “opposizione moderata” fino al 2018, quando le forze governative sono state in grado di prendere il controllo con l’aiuto della Russia e hanno disarmato i combattenti per integrarli nella vita pacifica. È ovvio che tali provocazioni porteranno a un’escalation di violenza e al discredito delle forze di opposizione in Siria.

Le azioni statunitensi per organizzare operazioni terroristiche indicano ancora una volta che Washington non ha alcun interesse a contribuire al ripristino della pace regionale e che è pronta a commettere tutti i crimini per raggiungere i propri obiettivi geopolitici.

Ahmad Al-Khaled

giornalista e autore siriano

Fonte: Strategika 51

Traduzione: Luciano Lago