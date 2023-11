Stupro, IS/ISIS, Mein Kampf e altre bugie: come Israele ha perso ogni credibilità

di Ramzy Baroud

Sabato 11 novembre, il portavoce dell’esercito israeliano Daniel Hagari ha affermato durante una conferenza stampa che Israele aveva ucciso un “terrorista” che aveva impedito a 1.000 civili di fuggire dall’ospedale di Shifa.

Le accuse avevano poco senso. Anche secondo gli standard della propaganda israeliana, falsificare tali informazioni senza fornire contesto o prove contribuisce ulteriormente al deterioramento della credibilità di Israele nei media internazionali e della sua immagine nel mondo.

Solo il giorno prima, un anonimo funzionario statunitense aveva affermato, citato dalla CNN , in un dispaccio diplomatico: ” stiamo perdendo molto sul campo di battaglia della messaggistica “.

Il diplomatico si riferiva alla reputazione dell’America in Medio Oriente – anzi, in tutto il mondo – che ora è a brandelli a causa del cieco sostegno americano a Israele.

Ruoli invertiti

Questo deficit di credibilità è visibile nello stesso Israele. Secondo vari sondaggi d’opinione, non solo il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu sta perdendo credibilità presso gli israeliani, ma sembra che anche l’interoestablishment politico israeliano stia perdendo la fiducia degli israeliani comuni.

Una battuta ricorrente tra i palestinesi in questi giorni è che i leader israeliani imitano i leader arabi delle precedenti guerre arabo-israeliane, in termini di linguaggio, false vittorie e guadagni infondati sul fronte militare.

Ad esempio, mentre Israele respingeva rapidamente l’esercito arabo su tutti i fronti nel giugno 1967, con il pieno sostegno degli Stati Uniti e dell’Occidente, i leader degli eserciti arabi ovviamente dichiararono via radio di essere arrivati ​​alle “porte del Tel Aviv”.

Le sorti sembrano essere state invertite. Abu Obeida e Abu Hamza, portavoce militari rispettivamente delle Brigate Al-Qassam e delle Brigate Al-Quds, forniscono resoconti molto attenti della natura della battaglia e delle perdite delle forze militari israeliane in avanzamento nel loro modo regolare e prevedibile.

L’esercito israeliano, invece, parla di vittorie imminenti, di omicidi di “terroristi” anonimi e di distruzione di innumerevoli tunnel, senza fornire alcuna prova. L’unica “prova” fornita è il targeting intenzionale di ospedali, campi profughi, scuole e abitazioni civili.

Quindi, anche se le dichiarazioni di Abu Obeida sono quasi sempre seguite da video ben prodotti che documentano la distruzione sistematica dei carri armati israeliani, nessuna documentazione del genere supporta le affermazioni militari israeliane.

Oltre il campo di battaglia

Ma la questione della credibilità di Israele, o meglio della sua mancanza di credibilità, non si pone solo sul campo di battaglia.

Dal primo giorno di guerra, medici palestinesi, ufficiali della protezione civile, giornalisti, blogger e anche gente comune hanno filmato o registrato ogni crimine di guerra israeliano nella Striscia di Gaza assediata. E nonostante il continuo blocco di Internet e dell’elettricità a Gaza da parte dell’esercito israeliano, i palestinesi sono riusciti a seguire tutti gli aspetti del genocidio israeliano in corso.

L’accuratezza della narrazione palestinese ha costretto anche i funzionari statunitensi, che inizialmente dubitavano delle cifre palestinesi, ad ammettere infine che, dopo tutto, i palestinesi dicevano la verità.

Barbara Leaf, vicesegretario di Stato per gli affari del Vicino Oriente, ha dichiarato il 9 novembre ad un comitato della Camera degli Stati Uniti che il numero di persone uccise da Israele durante la guerra era probabilmente “superiore a questo”, come viene citato .

Ogni giorno, infatti, Israele perde la sua credibilità al punto che le prime bugie israeliane su ciò che è accaduto il 7 ottobre si sono rivelate disastrose per l’immagine complessiva e la credibilità di Israele sulla scena internazionale.

Stupro, Stato Islamico e Mein Kampf

Nell’euforia della demonizzazione della Resistenza Palestinese – come mezzo per giustificare il genocidio israeliano a Gaza – il governo e l’esercito israeliani, poi i giornalisti e persino la gente comune, sono stati tutti reclutati in una campagna senza precedenti di hasbara volta a ritrarre i palestinesi come “ animali umani”. – nelle parole del ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant.

Poche ore dopo i fatti e prima che venisse condotta un’indagine, Netanyahu parlò di “bambini decapitati”, presumibilmente mutilati dalla Resistenza; Gallant ha affermato che “ le ragazze sono state violentate violentemente ”; anche l’ex rabbino capo militare Israel Weiss ha detto di “ aver visto una donna incinta con la pancia squarciata e il bambino tagliato via ”.

Anche il cosiddetto presidente israeliano “moderato” Isaac Herzog ha rilasciato dichiarazioni ridicole alla BBC il 12 novembre. Alla domanda sugli attacchi aerei israeliani su Gaza, Herzog ha affermato che il libro “ Mein Kampf ”, scritto da Adolf Hitler nel 1925, è stato trovato nella “camera da letto di un bambino”. nel nord di Gaza.

E, naturalmente, ci sono stati ripetuti riferimenti alle bandiere dell’Isis che, per qualche motivo, venivano sventolate dai combattenti di Hamas quando entrarono nel sud di Israele il 7 ottobre, tra le altre favole. Il fatto che l’Isis sia un nemico giurato di Hamas e che il movimento palestinese abbia fatto tutto ciò che era in suo potere per sradicare ogni possibilità che l’Isis estendesse le sue radici nella Striscia di Gaza assediata, sembrava irrilevante per la propaganda sconnessa di Israele.

Com’era prevedibile, i media israeliani, americani ed europei hanno ribadito l’esistenza di un legame tra Hamas e l’ISIS (ISIS), senza una discussione razionale o un controllo minimo dei fatti.

Ma, col passare del tempo, le bugie israeliane non sono state più in grado di resistere alla pressione della verità proveniente da Gaza, che documentava ogni atrocità e battaglia e oscurava ogni affermazione israeliana inventata.

Ospedale Gaza

Una delle tante domande che sono state sollevate dopo il massacro dell’ospedale battista è: se Israele fosse davvero onesto riguardo alla sua versione dei fatti riguardo a quanto accaduto all’ospedale, perché ha bombardato tutti gli altri ospedali di Gaza e ha continuato a farlo per settimane?

Cancellato l’Hasbara israeliano

Ci sono ragioni per cui la propaganda israeliana non è più in grado di influenzare efficacemente l’opinione pubblica, anche se i media mainstream continuano a schierarsi con Israele, anche quando commette un genocidio.

In primo luogo, i palestinesi e i loro sostenitori sono riusciti a “cancellare” Israele utilizzando i social media che, per la prima volta, hanno sopraffatto le campagne di propaganda organizzata, spesso realizzate per conto di Israele nei media mainstream.

Un’analisi dei contenuti online sulle popolari piattaforme di social media è stata condotta dalla piattaforma di influencer marketing israeliana Humanz. Lo studio, pubblicato a novembre, ammette che “ mentre il mese scorso su Instagram e TikTok sono stati postati 7,39 miliardi di post con tag filo-israeliani, nello stesso periodo sono stati pubblicati sulle piattaforme 109,61 miliardi di post con tag filo-israeliani” . Ciò significa, secondo l’azienda, che le opinioni filo-palestinesi sono 15 volte più popolari di quelle filo-israeliane.

In secondo luogo, i media indipendenti, palestinesi e non, hanno offerto alternative a coloro che cercano una versione diversa degli eventi rispetto a quelli che si stanno svolgendo a Gaza.

Un solo giornalista palestinese indipendente a Gaza, Motaz Azaiza, è riuscito ad acquisire più di 14 milioni di follower su Instagram in un solo mese grazie ai suoi reportage sul campo.

In terzo luogo, l’“attacco a sorpresa” del 7 ottobre ha privato Israele dell’iniziativa, non solo nella guerra stessa, ma anche della giustificazione della guerra. In effetti, la loro guerra genocida contro Gaza non ha obiettivi specifici, ma non ha nemmeno una precisa campagna mediatica per difendere o razionalizzare questi obiettivi non specificati. Di conseguenza, il discorso dei media israeliani sembra sconnesso, casuale e, a volte, persino controproducente.

E infine, la brutalità del genocidio israeliano a Gaza. Se si giustappongono le bugie dei media israeliani agli orribili crimini israeliani commessi a Gaza, non si troverà alcuna logica plausibile che possa giustificare in modo convincente le uccisioni di massa, gli sfollamenti, la fame e il genocidio di una popolazione indifesa.

Mai la propaganda israeliana ha fallito in modo così sconcertante e mai i media mainstream hanno fallito nel proteggere Israele dalla rabbia globale – anzi, dall’odio ribollente – contro l’orribile regime di apartheid di Israele. Le ripercussioni di tutto ciò avranno quasi certamente un impatto sul modo in cui la storia ricorda la guerra di Israele a Gaza, che finora ha ucciso e ferito decine di migliaia di civili innocenti.

Un’intera generazione, se non di più, ha già costruito una percezione di Israele come un regime genocida e nessuna quantità di bugie future, film di Hollywood o articoli della rivista Maxim riuscirà mai a mitigare tale percezione.

Ancora più importante, questa nuova percezione probabilmente costringerà le persone non solo a riesaminare la loro visione del presente e del futuro di Israele, ma anche del passato – il fondamento stesso del regime sionista, a sua volta fondato su nient’altro che bugie.

Fonte: Antiwar

Traduzione: Gerard Trousson