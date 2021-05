Stretta sui media da parte Elite di Potere filo Sionista: licenziamento per i giornalisti che simpatizzano con la Palestina

Era un fatto già assodato che l’apparato dei media mainstram è interamente controllato da una cupola di potere filo sionista, così nessuna meraviglia che vengano duramente sanzionati i giornalisti indipendenti che dissentono dalla linea ufficiale.

Fra i casi segnalati, le lamentele (inutili) dopo che AP ha licenziato una giornalista per aver sostenuto la Palestina.

L’Associated Press ha licenziato una giornalista, Emily Wilder, per le sue critiche a Israele e il sostegno al popolo palestinese, attirando la reazione del comitato di direzione.

Secondo quanto riferito, l’agenzia di stampa statunitense, con sede a New York, ha licenziato la giornalista dopo che la Wilder era stata presa di mira dai media estremisti filo-sionisti per il suo attivismo pro-palestinese nei giorni del college.

Wilder ha detto al quotidiano britannico Guardian che è stata “licenziata per aver violato le politiche sui social media dell’azienda nei loro valori e principi stabiliti della divulgazione delle notizie già a partire dalla mia data di inizio il 3 maggio e ieri”.

Wilder ha detto che l’AP non ha fornito dettagli su quale dei suoi tweet ha infranto le sue politiche.

Un portavoce dell’agenzia di stampa ha detto che l’organizzazione “può confermare i commenti di Emily Wilder giovedì che è stata licenziata per violazioni della politica sui social media di AP durante il suo periodo in AP”.

“Non c’è dubbio che sono stata appena cancellata”, ha detto Wilder a SFGATE per telefono giovedì pomeriggio.

Sembra evidente che nei paesi occidentali si può parlare di razzismo o di problemi collegati ma, quando si tratta di Israele e Palestina – non ci si può discostare dalla narrazione ufficiale che vede sempre Israele come “vittima” e che “Israele ha il diritto di difendersi”, “i palestinesi sono tutti terroristi”, e altri luoghi comuni della propaganda filo-sionista. La narrazione è sempre dalla stessa parte.

La giornalista ha riferito che il suo editore le aveva detto che non si sarebbe “cacciata nei guai perché tutti avevano opinioni al college”, ma “poi è arrivato il resto della settimana”.

Questa settimana, i media sionisti hanno pubblicato storie su Wilder, evidenziando le sue critiche passate sui social media al regime israeliano e ai sionisti, tra cui Sheldon Adelson, il miliardario morto e mega finanziatore del Partito Repubblicano.

In precedenza la Wilder aveva lavorato con il quotidiano Arizona Republic dopo la laurea alla Stanford University, quando i repubblicani dello Stanford College hanno twittato un thread sottolineando il suo sostegno alla Palestina.

La pubblicazione online filo-sionista, Washington Free Beacon, ha affermato che l’assunzione di Wilder a Phoenix, in Arizona, “potrebbe alimentare le preoccupazioni circa l’obiettività dell’AP tra le rivelazioni che il notiziario condivideva un edificio per uffici con l’intelligence militare di Hamas a Gaza”.

Le forze israeliane hanno lanciato un attacco aereo su un edificio che ospitava diverse organizzazioni giornalistiche, tra cui AP e Al Jazeera a Gaza City sabato, durante l’ultimo round di aggressione israeliana nell’area. L’intero edificio di 12 piani è crollato, secondo AP.

Le forze del regime israeliano hanno affermato di aver bombardato l’edificio perché Hamas ha “collocato risorse militari” all’interno di grattacieli per la raccolta di informazioni, la comunicazione e altri scopi, un’affermazione che i media hanno fortemente respinto.

Persino il segretario di Stato americano Antony Blinken ha affermato di non aver visto prove che indichino che l’intelligence militare di Hamas operasse nell’edificio.

Wilder aveva twittato 18 volte da quando aveva iniziato a lavorare in AP. Ha pubblicato un post sull’obiettività, il 16 maggio. “L ” oggettività ‘è instabile quando i termini di base che usiamo per riportare le notizie implicitamente rivendicano una pretesa”, ha scritto. “Usare ‘Israele’ ma mai ‘Palestina’ o ‘guerra’ ma non ‘assedio e occupazione’ sono scelte politiche – eppure i media fanno quelle scelte esatte tutto il tempo senza essere contrassegnati come di parte.“

I giornalisti hanno espresso indignazione per il licenziamento di Wilder e hanno inviato messaggi di solidarietà. “Sono con Emily”, ha scritto Rebekah Sanders, una giornalista dell’Arizona Republic. “I suoi rapporti sul nostro giornale sono stati eccellenti. Inverti la tua decisione ORA. “

“Scommetto un sacco di soldi che questa persona sta per ottenere un lavoro molto migliore”, ha twittato Ben Collins della NBC (un po’ difficile).



Nota: Interessante vedere anche in Italia come la censura sia molto rigida per chi si discosti dalla narrazione ufficiale dei media che tende a travisare i fatti ed a capovolgere la realtà di quanto accaduto a Gaza e in Palestina.

Tutti i media parlano del lancio dei razzi da Gaza come causa del conflitto fra Israele e palestinesi, occultando il fatto che l’assalto a Gerusalemme, alla moschea sacra di Al Quds e la violenza contro i fedeli sulla spianata delle moschee, è stato il fattore scatenante del conflitto, con la ritorsione del lancio dei razzi e i bombardamenti terroristici effettuati da Israele che sono costati la vita a 220 persone fra cui 66 bambini e 39 donne.

Inoltre sono attentamente escluse dalla narrazione parole come “occupazione illegale dei territori”, assedio di Gaza (da 14 anni) e violazione continuata delle risoluzioni ONU da parte di Israele.

I media devono dare l’impressione al pubblico che quello in Palestina sia un conflitto tra forze equivalenti e non un massacro pianificato da Israele contro la popolazione civile.

Fonte: Press Tv

Traduzione e nota: Luciano Lago