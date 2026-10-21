Stretta del governo Meloni sulle manifestazioni di protesta

Il governo di Meloni impone arresti di dodici ore ai minori e criminalizza le proteste, in un’offensiva di criminalizzazione che le organizzazioni sociali denunciano come misure autoritarie.
Martedì il Consiglio dei Ministri italiano ha approvato un nuovo decreto sulla sicurezza dei minori che segna una pericolosa svolta autoritaria nella politica dello Stato nei confronti di bambini e adolescenti, estendendo ai minori la pratica della detenzione preventiva, una pratica precedentemente riservata agli adulti.
Con l’ entrata in vigore immediata del provvedimento, annunciato dalla Presidente del Consiglio dei Ministri, Georgia Meloni , in un messaggio diffuso sui social network, le forze dell’ordine potranno trattenere in commissariato fino a dodici ore persone di età inferiore ai 18 anni (fermo preventivo), anche se non hanno commesso alcun reato, con la motivazione che rappresentano un pericolo.
Il decreto introduce anche il reato di partecipazione violenta alle manifestazioni , che punirà con pene detentive fino a cinque anni e multe fino a 20.000 euro chiunque, in un gruppo di cinque o più persone, lanci pietre, bastoni o oggetti che mettano in pericolo gli altri.
Meloni ha giustificato il provvedimento con la sua solita retorica punitiva. “Chi sbaglia pagherà, e se non lo faranno loro, lo faranno i loro genitori”, ha dichiarato, affermando di comprendere le rimostranze dei manifestanti, ma che il loro disagio non può essere usato come pretesto per la violenza, che a suo avviso non fa altro che aggravare i problemi e non offre alcuna soluzione.
In realtà, la legge non risponde a una reale preoccupazione per la sicurezza, bensì a una strategia volta a criminalizzare le proteste giovanili in un continente scosso da mobilitazioni studentesche, scioperi per il diritto all’abitazione e rifiuto dell’aggiustamento economico promosso dall’estrema destra al potere.
Il decreto si inserisce nella tendenza del governo Meloni verso politiche di sicurezza, che ha inasprito la legislazione contro blocchi, occupazioni, manifestazioni e solidarietà con i migranti, tagliando al contempo la spesa sociale e creando condizioni precarie per una generazione condannata a salari bassi, affitti insostenibili e un futuro incerto.
Nel frattempo, gli studenti italiani hanno già annunciato che torneranno in piazza questo fine settimana, in concomitanza con le proteste per il diritto all’abitazione che si stanno svolgendo in Francia, Spagna, Portogallo, Grecia e Albania.
Nota: Dopo le manifestazioni sfociate in violenza e saccheggi a Milano, si sono scatenate le polemiche e le analisi su quanto accaduto e le accuse al governo di aver lasciato le città sguarnite da una difesa dei cittadini e delle proprietà pubbliche e private. Emerge da parte del governo la tesi che questo episodio, così come quanto accaduto in Francia, sia parte di “una guerra ibrida” condotta non si sa da chi ma si intuisce che l’indice viene puntato contro la Russia, che ha il piano di destabilizzare l’Europa. In tal modo il governo riesce a giustificare la militarizzazione crescente e la corsa alle spese militari per l’Ucraina che viene contestata dalla stragrande maggioranza della popolazione italiana. Non a caso il ministro della difesa Crosetto ha dichiarato apertamente che il governo procederà con le spese per il riarmo anche se la maggioranza dei cittadini è contraria.
Fonte: Telesur
Traduzione e nota: Luciano Lago
Un commento su “Stretta del governo Meloni sulle manifestazioni di protesta”
lo scontro tra le elite dominati e i ragazzi nuove generazioni
nella lotta praticamente continua per la liberta e la democrazia , le persone( le elite finanziarie e politiche e altro) che lottavano per la liberta e la democrazia si mettono diventano dalla parte degli oppressori ( lobby finanziarie , economiche politiche e altro sotto qualsiasi forma ) perche ci sono interessi e privilegi da difendere. La narrazione e l egocentrismo delle classi “dittatoriali ” non ha mai pensato che dei “ragazzini” potrebbe essere la fonte di una rivoluzione/rivolta. Più consumismo , tecnologia e piu il tentare di ingabbiare e un meccanismo gia difficile per gli adulti che hanno famiglie da supportare , i ragazzini con la I.U.A. ( intelligenza Umana Aumentata) perche l uso delle tecnologia come meccanismo di commercio, ma ha liberato quasi tutta la umanita dalla catena della non conoscenza ( la ignoranza si cancella) , dall analfabetismo , e quindi l interazione immediata con i social e le piattaforme , mette a nudo la realta celata dai media (controllati dal potere) e , per ragazzini che sono compressi e svuotati di futuro , diventa l arma per combattere gli oppressori , attaccando e distruggendo . La tirannide sotto qualsiasi forma porta sempre a reazioni violente , e penso che se anche sotto diversi aspetti nella u.e. ci sono reazioni contro gli oppressori . A questo punto non solo i raazzini saranno i “contestatori . ma scenderanno in piazza anche von violenza , padri madri e nonni . Come esprimeva Rousseau nel suo “contratto sociale libro “, la forza non produce alcun diritto perche ci sara sempre una forza superiore ( in questo caso centinaia di migliaia di ragazzi) che reagira anche brutalmente per difendere la propria esistenza dignitosa nel futuro . Ovvero il peggio deve ancora venire .