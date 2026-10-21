Stretta del governo Meloni sulle manifestazioni di protesta

Il governo di Meloni impone arresti di dodici ore ai minori e criminalizza le proteste, in un’offensiva di criminalizzazione che le organizzazioni sociali denunciano come misure autoritarie.

Martedì il Consiglio dei Ministri italiano ha approvato un nuovo decreto sulla sicurezza dei minori che segna una pericolosa svolta autoritaria nella politica dello Stato nei confronti di bambini e adolescenti, estendendo ai minori la pratica della detenzione preventiva, una pratica precedentemente riservata agli adulti.

Con l’ entrata in vigore immediata del provvedimento, annunciato dalla Presidente del Consiglio dei Ministri, Georgia Meloni , in un messaggio diffuso sui social network, le forze dell’ordine potranno trattenere in commissariato fino a dodici ore persone di età inferiore ai 18 anni (fermo preventivo), anche se non hanno commesso alcun reato, con la motivazione che rappresentano un pericolo.

Il decreto introduce anche il reato di partecipazione violenta alle manifestazioni , che punirà con pene detentive fino a cinque anni e multe fino a 20.000 euro chiunque, in un gruppo di cinque o più persone, lanci pietre, bastoni o oggetti che mettano in pericolo gli altri.

Meloni ha giustificato il provvedimento con la sua solita retorica punitiva. “Chi sbaglia pagherà, e se non lo faranno loro, lo faranno i loro genitori”, ha dichiarato, affermando di comprendere le rimostranze dei manifestanti, ma che il loro disagio non può essere usato come pretesto per la violenza, che a suo avviso non fa altro che aggravare i problemi e non offre alcuna soluzione.

In realtà, la legge non risponde a una reale preoccupazione per la sicurezza, bensì a una strategia volta a criminalizzare le proteste giovanili in un continente scosso da mobilitazioni studentesche, scioperi per il diritto all’abitazione e rifiuto dell’aggiustamento economico promosso dall’estrema destra al potere.

Ancora una volta, le donne e gli uomini delle Forze dell’Ordine hanno dovuto affrontare la violenza di delinquenti che, anche attraverso gruppi organizzati, sfruttano le manifestazioni per cercare lo scontro e seminare il caos.



A tutti loro va la mia piena solidarietà e un… pic.twitter.com/qI3egaZuUj — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) October 18, 2026

Il decreto si inserisce nella tendenza del governo Meloni verso politiche di sicurezza, che ha inasprito la legislazione contro blocchi, occupazioni, manifestazioni e solidarietà con i migranti, tagliando al contempo la spesa sociale e creando condizioni precarie per una generazione condannata a salari bassi, affitti insostenibili e un futuro incerto.

Nel frattempo, gli studenti italiani hanno già annunciato che torneranno in piazza questo fine settimana, in concomitanza con le proteste per il diritto all’abitazione che si stanno svolgendo in Francia, Spagna, Portogallo, Grecia e Albania.

Nota: Dopo le manifestazioni sfociate in violenza e saccheggi a Milano, si sono scatenate le polemiche e le analisi su quanto accaduto e le accuse al governo di aver lasciato le città sguarnite da una difesa dei cittadini e delle proprietà pubbliche e private. Emerge da parte del governo la tesi che questo episodio, così come quanto accaduto in Francia, sia parte di “una guerra ibrida” condotta non si sa da chi ma si intuisce che l’indice viene puntato contro la Russia, che ha il piano di destabilizzare l’Europa. In tal modo il governo riesce a giustificare la militarizzazione crescente e la corsa alle spese militari per l’Ucraina che viene contestata dalla stragrande maggioranza della popolazione italiana. Non a caso il ministro della difesa Crosetto ha dichiarato apertamente che il governo procederà con le spese per il riarmo anche se la maggioranza dei cittadini è contraria.

Fonte: Telesur

Traduzione e nota: Luciano Lago