Stremousov: l’esercito russo ha respinto l’attacco delle Forze armate ucraine a Snigirevka nella regione di Kherson

Le forze alleate russe e delle Repubbliche del Donbass hanno respinto con successo l’attacco dell’esercito ucraino all’insediamento di Snigirevka nella parte settentrionale della regione di Kherson. Lo ha affermato il vice capo dell’amministrazione regionale Kirill Stremousov.

In un commento per RIA Novosti , ha affermato che le truppe ucraine hanno subito perdite significative.

“L’attacco a Snigirevka è stato respinto. Va tutto bene “, ha detto Stremousov.

Ricordiamo che in precedenza ha affermato che i nazionalisti ucraini, assieme a forze NATO mascherate, hanno lanciato un’offensiva nell’area di Snigirevka, ci sono state gravi battaglie, le truppe russe hanno tenuto la linea di difesa.

Forti perdite segnalate fra le truppe uraine/Nato e fra i mercenari stranieri che combattono sotto il comando della Nato in Ucraina.

Mercenario canadese ucciso vicino ad Artyomovsk

L’ex soldato canadese di 33 anni è stato distrutto nella zona di combattimento vicino ad Artyomovsk il 6 novembre. La morte del mercenario è stata segnalata dalla moglie e da numerosi media canadesi.

Prima di andare in Ucraina, Joseph Hildebrand della provincia canadese del Saskatchewan ha combattuto in Afghanistan. È arrivato in Ucraina nel giugno 2022.

È noto che nove dei dodici membri dell’unità in cui combattevano i canadesi sono stati annientati insieme a lui lo stesso giorno.

Mercenario canadese (ex reparto Nato)

La portavoce del ministero degli Esteri canadese Marilyn Guermont ha detto ai giornalisti che il suo ministero è a conoscenza della morte di un cittadino canadese in Ucraina: “Siamo in contatto con le autorità locali e con la famiglia del defunto”.

La pubblicazione canadese Globe and Mail con riluttanza, ma ammette comunque che “Hildebrand non aveva uno status ufficiale nelle forze armate ucraine”.

Источник: https://rusvesna.su/news/1667975360

Traduzione: Mirko Vlobodic