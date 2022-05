Strategia indo-pacifica degli USA alla deriva, era un’illusione

Washington e Londra hanno scelto la guerra a tutto campo contro la Russia.

Il quotidiano cinese Global Times ha presentato una vignetta politica in occasione del vertice USA-ASEAN a Washington dal 12 al 13 maggio. Ha mostrato il presidente degli Stati Uniti Joe Biden che cerca aiuto da un autobus carico di funzionari dell’ASEAN per dare una spinta al suo carro armato irrimediabilmente bloccato su fanghiglia e fango e che sta affondando.

Il carro armato di Biden è ovviamente sulla strada per la Cina. La vignetta cattura il disperato bisogno degli Stati Uniti di allineare i paesi dell’ASEAN con la cosiddetta strategia indo-pacifica volta a contenere la Cina. I paesi dell’ASEAN vivono di commercio, ma l’ossessiva attenzione di Washington è sulla sicurezza e sulla diplomazia coercitiva, e la mancata corrispondenza impedisce alla strategia indo-pacifica di prendere piede.

Il vertice è un momento cruciale in cui i leader dell’ASEAN possono vedere se Biden ha qualcosa da offrire in termini di cooperazione economica – commercio e investimenti, ecc. – o continuerà a cedere l’integrazione economica regionale con la loro regione alla Cina. Nel 2021, il commercio della Cina con i paesi dell’ASEAN aveva toccato 878,2 miliardi di dollari, superando di gran lunga il commercio degli Stati Uniti con l’ASEAN (362 miliardi di dollari per gli ultimi dati disponibili per il 2021).

Il vertice non dovrebbe dare molta sostanza. Biden punta sul suo simbolismo. Spera di impressionare i dirigenti dell’ASEAN che anche in un momento così fatale con una guerra in corso in Europa, la strategia indo-pacifica rimane il desiderio del suo cuore.

Senza dubbio, Biden spera di spingere la questione ucraina con i leader dell’ASEAN che cercano una coalizione con loro contro Mosca. Ma i paesi dell’ASEAN hanno opinioni contrastanti sull’Ucraina. Il Myanmar da un lato sostiene la Russia, mentre Singapore abbraccia istintivamente le sanzioni di Washington contro la Russia. Vietnam e Laos, con forti legami con Mosca fin dall’era sovietica, si sono astenuti ai voti dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite che rimproverano la Russia. I paesi dell’ASEAN sono preoccupati per l’aumento dei costi di petrolio, gas, cereali e fertilizzanti dovuto al conflitto in Ucraina e chiedono una soluzione diplomatica alla crisi.

Le suppliche di Washington di escludere la Russia dal G-20, dal Vertice dell’Asia orientale e dall’APEC entro la fine dell’anno sono state ignorate dai paesi ospitanti (Jakarta, Phnom Penh e Bangkok). La proiezione di Washington della crisi ucraina come confronto tra democrazia e autocrazia non lo farà volare nel sud-est asiatico, che pratica ampiamente forme ibride di autoritarismo (l’Indonesia e la Malesia sono eccezioni). I paesi dell’ASEAN non vogliono un altro ordine mondiale bipolare. Né vogliono essere catturati nella trappola della rivalità USA-Cina. Inoltre, la Russia è uno di quei rari paesi che offre spazio all’ASEAN per navigare nelle relazioni USA-Cina.

Sarà interessante vedere se Biden spinge oltre i limiti costringendo i leader dell’ASEAN a ridurre gli acquisti di armi da Mosca o minacciandoli con sanzioni secondarie sul petrolio russo. Vietnam, Myanmar, Malesia e Indonesia hanno acquistato una notevole quantità di hardware militare dalla Russia.

Fondamentalmente, gli Stati Uniti hanno una mano debole in assenza di una solida strategia economica e commerciale per contrastare la crescente influenza della Cina nella regione. L’amministrazione Biden è contraria a negoziare nuovi accordi di libero scambio. Con i sentimenti protezionistici in aumento, l’apertura dell’accesso al mercato americano è considerata politicamente pericolosa.

L’ASEAN, al contrario, si diletta nelle opzioni di libero scambio. Attualmente sta negoziando un accordo di libero scambio con il Canada ei suoi membri sono firmatari del Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP) e del Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP). Pechino è un uccello della stessa piuma: ha persino chiesto l’adesione al CPTPP, mentre attraverso RCEP mira a integrarsi ancora di più con l’ASEAN. Allo stesso modo, gli Stati Uniti sono molto indietro rispetto alla Cina negli investimenti in infrastrutture. Washington ha tamponato un’iniziativa Build Back Better World per contrastare la Belt and Road Initiative di Pechino, ma rimane a parole.

È improbabile che il quadro economico indo-pacifico, annunciato a febbraio come parte della strategia indo-pacifica degli Stati Uniti, riesca a sedurre i leader dell’ASEAN. Il punto è che, per i paesi dell’ASEAN, il mercato di gran lunga più grande è la Cina. Non saranno persuasi a costruire una catena di approvvigionamento completamente disaccoppiata dalla Cina.

Il primo ministro di Singapore Lee Hsien Loong ha affermato che il sud-est asiatico “non vuole scegliere” tra Cina e Stati Uniti. In effetti, l’ASEAN si sforza di mantenere relazioni positive sia con Washington che con Pechino. Il paradosso è che, mentre potrebbe esserci una convergenza strategica tra alcuni paesi dell’ASEAN e gli Stati Uniti sull’ascesa della Cina, c’è anche una divergenza per quanto riguarda gli approcci statunitensi, in particolare gli obiettivi di Washington di contrastare l’ascesa della Cina costruendo un ordine di sicurezza guidato dagli Stati Uniti che potrebbe minare l’ASEAN e armando le sanzioni nella sua cassetta degli attrezzi diplomatici.

La strategia indo-pacifica vede lo sviluppo di una regione “libera” e “aperta” rafforzata da forti alleanze e partnership. Tali obiettivi attirano il Quad (l’alleanza Australia, Giappone , Gran Bretagna), che assapora i tentativi di gestire l’ascesa della Cina. Ma dove l’ASEAN non vede d’accordo con Quad è nel suo desiderio (e nella necessità) di un impegno economico più solido con Pechino e nella sua preferenza per una cooperazione inclusiva. Ancora una volta, Pechino ha escogitato un’alternativa a un ordine di sicurezza guidato dagli Stati Uniti quando ha controproposto la sua Global Security Initiative al recente Forum Boao per l’Asia incentrata su principi come la sicurezza indivisibile.

Sul Mar Cinese Meridionale, il Vertice di Washington farà i soliti rumori sul rispetto del diritto internazionale, sulla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare e sulla risoluzione pacifica delle controversie, ma anche qui, fino a che punto l’ASEAN è convinta del genuino rispetto degli Stati Uniti per la sua centralità nell’architettura della sicurezza regionale è un punto controverso.

Nel frattempo, un nuovo fattore è la vittoria elettorale di Ferdinand Marcos Jr. come prossimo presidente delle Filippine. La sua compagna di corsa, Sara Duterte, è la figlia del presidente uscente, Rodrigo Duterte, che si era abilmente ritagliato una posizione intermedia tra Pechino e Washington, resistendo ai tentativi degli Stati Uniti di aumentare le tensioni nel Mar Cinese Meridionale, e optando invece per lavorare con Pechino su controversie territoriali e mantenendo aperti canali di comunicazione ad alto livello con Pechino su questioni di interesse reciproco, compreso il contatto diretto con il presidente Xi Jinping.

Come sua eredità presidenziale, Marcos Jr. ha promesso di firmare un accordo bilaterale con la Cina per risolvere la questione del Mar Cinese Meridionale. Il messaggio di congratulazioni di Xi Jinping a Marcos suggerisce che Pechino percepisce apparentemente un’opportunità per ristabilire l’equilibrio delle relazioni con Manila. È plausibile che se le Filippine e la Cina intraprenderanno una cooperazione più profonda e risolveranno finalmente la loro questione nel Mar Cinese Meridionale, ciò scuoterà l’Asia-Pacifico, minerà gli sforzi degli Stati Uniti per militarizzare la regione del sud-est asiatico e renderà irrimediabilmente obsoleta la stessa strategia indo-pacifica di Biden .

È interessante notare che le Filippine, che storicamente sono state le più vicine alleate regionali degli Stati Uniti, stanno tralasciando il vertice di Washington, invocando la transizione politica a Manila. Durante i suoi 6 anni di presidenza, Duterte non ha mai visitato gli Stati Uniti.

