Strategia del Caos in Europa per indirizzare le operazioni contro Putin e l’Iran

di Luciano Lago
Nonostante la batosta ricevuta nelle elezioni di “middle term”, il Club Epstein sostiene ancora l’Amministrazione Trump, che deve gestire l’interregno fino a Gennaio, quando saranno in auge i nuovi delegati del Congresso, decisi ad ostacolare le iniziative politiche di Trump ed a rendere la vita difficile alla compagine repubblicana della Casa Bianca.
Quello che sembra sicuro è che si è aperta una lotta interna tra i sostenitori della linea conservatrice che risponde agli interessi del grande capitale finanziario e la linea progressista che fa capo alle centrali tecnocratiche delle corporation collegate alla IA ed al Nasdaq, i giganti della Silicon Valley, incluso Google, Microsot e Palantir. Sono entrambi aspetti dei gruppi di potere che operano dietro le quinte e che influenzano le scelte dell’Amministrazione Trump e del Congresso.
Non è chiaro se prevarrà il gruppo che vuole la prosecuzione della guerra in Ucraina in funzione antirussa o quello che sospinge per un nuovo attacco all’Iran. L’accumulo di forze USA in Asia occidentale farebbe pensare a questa seconda ipotesi ma non si può escludere niente. L’Iran si prepara in ogni caso a respingere l’attacco ed a colpire dove USA e Israele meno si aspettano.
La fazione del Deep State sta operando per coinvolgere l’Europa nella guerra alla Russia e le provocazioni sono ormai all’ordine del giorno con attentati contro le linee aeree o infrastrutture energetiche. L’illusione di rimanere fuori dal conflitto era soltanto una idea dei leader europei che temevano di sporcarsi le mani e compromettere le loro carriere davanti agli elettori. Le oligarchie globaliste di matrice sionista che controllano una Europa sempre più indebitata, meticciata e deindustrializzata sanno che stanno perdendo il controllo, hanno bisogno di mettere le mani sulle risorse russe e per questo praticano la strategia del caos, sabotaggi ed attentati di cui incolpare la Russia. Putin viene dipinto come il nuovo Hitler e viene paventato il rischio di un attacco russo contro il nord Europa, Polonia e paesi baltici in primis. Chiunque comunica con Putin viene classificato come come “traditore” e burattino di Putin, in modo da chiudere qualsiasi canale diplomatico.
Tuttavia questo non funziona e una quota importante di europei contesta queste scelte e cerca un contatto diplomatico con la Russia, da ultima anche la nuova leader della Bulgaria, come già successo per la Slovacchia e altri paesi dell’Est Europa. La situazione appare complicata e, come sempre succede, sono in piena azione i servizi di intelligence per creare scompiglio e caos, una “strategia della tensione”.. Quello che appare non è mai come sembra e ci si può aspettare di tutto. Non ci saranno esclusioni di colpi.
2 commenti su “Strategia del Caos in Europa per indirizzare le operazioni contro Putin e l’Iran”
E’ molto interessante la tesi di Luciano Lago sulla lotta tra i due gruppi di potere dell’establishment statunitense. Posso parlare per analogie, e dato che l’establishment statunitense non è vincente ( NON ha mai avuto Condottieri, né grandi Statisti, dato che a comandare sono i mercanti di bassa levatura ) e quindi si spiegano tutti i rovesci americani ( LE SCONFITTE ETERNE ) e il Declino veloce e la Rovina degli Stati Uniti; pertanto, qualsiasi decisione prenda l’establishment statunitense ……………………………. gli andrà MALE ………………………. Non so esattamente quanto durerà, ma la “civiltà” dei barbari caowboy ladri non dura ancora per molto. Il Viale del Tramonto è tremendo.
E’ molto probabile che la “guerra ibrida” attribuita a Putin – il solito “ha stato Putin” che funziona solo con le TdC! – con frigoriferi di supermercati scongelati e finte bombe su aerei di linea, sia una “false flag” per incolpare i russi, alzare la tensione, convincere le TdC fin troppo numerose che il nemico è Putin, con tutta la Federazione Russa, forse è un modo per preparare un prossimo allargamento del conflitto in ukronazia, che per noi sarà fatale.
Cari saluti