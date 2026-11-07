Strategia del Caos in Europa per indirizzare le operazioni contro Putin e l’Iran

di Luciano Lago

Nonostante la batosta ricevuta nelle elezioni di “middle term”, il Club Epstein sostiene ancora l’Amministrazione Trump, che deve gestire l’interregno fino a Gennaio, quando saranno in auge i nuovi delegati del Congresso, decisi ad ostacolare le iniziative politiche di Trump ed a rendere la vita difficile alla compagine repubblicana della Casa Bianca.

Quello che sembra sicuro è che si è aperta una lotta interna tra i sostenitori della linea conservatrice che risponde agli interessi del grande capitale finanziario e la linea progressista che fa capo alle centrali tecnocratiche delle corporation collegate alla IA ed al Nasdaq, i giganti della Silicon Valley, incluso Google, Microsot e Palantir. Sono entrambi aspetti dei gruppi di potere che operano dietro le quinte e che influenzano le scelte dell’Amministrazione Trump e del Congresso.

Non è chiaro se prevarrà il gruppo che vuole la prosecuzione della guerra in Ucraina in funzione antirussa o quello che sospinge per un nuovo attacco all’Iran. L’accumulo di forze USA in Asia occidentale farebbe pensare a questa seconda ipotesi ma non si può escludere niente. L’Iran si prepara in ogni caso a respingere l’attacco ed a colpire dove USA e Israele meno si aspettano.

La fazione del Deep State sta operando per coinvolgere l’Europa nella guerra alla Russia e le provocazioni sono ormai all’ordine del giorno con attentati contro le linee aeree o infrastrutture energetiche. L’illusione di rimanere fuori dal conflitto era soltanto una idea dei leader europei che temevano di sporcarsi le mani e compromettere le loro carriere davanti agli elettori. Le oligarchie globaliste di matrice sionista che controllano una Europa sempre più indebitata, meticciata e deindustrializzata sanno che stanno perdendo il controllo, hanno bisogno di mettere le mani sulle risorse russe e per questo praticano la strategia del caos, sabotaggi ed attentati di cui incolpare la Russia. Putin viene dipinto come il nuovo Hitler e viene paventato il rischio di un attacco russo contro il nord Europa, Polonia e paesi baltici in primis. Chiunque comunica con Putin viene classificato come come “traditore” e burattino di Putin, in modo da chiudere qualsiasi canale diplomatico.

Tuttavia questo non funziona e una quota importante di europei contesta queste scelte e cerca un contatto diplomatico con la Russia, da ultima anche la nuova leader della Bulgaria, come già successo per la Slovacchia e altri paesi dell’Est Europa. La situazione appare complicata e, come sempre succede, sono in piena azione i servizi di intelligence per creare scompiglio e caos, una “strategia della tensione”.. Quello che appare non è mai come sembra e ci si può aspettare di tutto. Non ci saranno esclusioni di colpi.