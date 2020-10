Stoltenberg preoccupato per la maggiore presenza della Russia in Mediterraneo

da Redazione





La NATO è preoccupata per la crescente presenza russa nel Mediterraneo e chiede agli Stati membri dell’alleanza di opporsi congiuntamente. Il segretario generale dell’Alleanza Jens Stoltenberg ha detto questo martedì dopo aver incontrato il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis nella residenza del primo ministro.

L’incontro, in particolare, ha discusso la tensione tra Grecia e Turchia per l’invio della nave da ricerca turca Oruc Reis, accompagnata da un gruppo di navi da guerra per la ricognizione sismica nei pressi dell’isola greca di Kastelorizo, e il meccanismo che è stato creato nella NATO per risolvere il conflitto sulla piattaforma continentale nel Mediterraneo orientale. “Abbiamo anche discusso delle preoccupazioni per la maggiore presenza russa nel Mediterraneo. Questo ha implicazioni per la nostra sicurezza e quindi dobbiamo lavorare insieme per contrastarlo “, ha detto Stoltenberg. Il Mediterraneo deve esssere un “lago americano”, ritiene Stoltenberg.

Stoltenberg ritiene inoltre che il meccanismo della NATO per l’allentamento della tensione tra la Grecia e la Turchia nel Mediterraneo orientale possa aiutare gli sforzi diplomatici volti a risolvere le tensioni.

Stoltenberg ha descritto come costruttive le discussioni tenutesi tra le delegazioni militari dei due Paesi a Bruxelles in seno alla NATO e la creazione di un meccanismo per risolvere il conflitto sulla piattaforma continentale, che “significa creare una linea di dialogo diretta 24 ore su 24. giorno per facilitare la de-escalation ». Il segretario generale della NATO si è congratulato con gli alleati, dicendo che “il meccanismo può aiutare a creare spazio per gli sforzi diplomatici”.

Il segretario generale della NATO ha elogiato il contributo della Grecia alla NATO e alla sua missione, anche in Afghanistan e Kosovo. “I suoi aerei militari sono molto utili per mantenere la sicurezza nello spazio aereo montenegrino e le sue navi da guerra sono un prezioso collegamento nella NATO. Siamo grati per il loro contributo “, ha detto Stoltenberg, accontentandosi anche del fatto che la Grecia spende più del 2% del PIL per la difesa.

“La Grecia è stata in prima linea nella lotta contro la crisi migratoria”, ha detto Stoltenberg, aggiungendo che la NATO è solidale con Atene su questo tema. Ha aggiunto di sostenere le autorità greche e turche, nonché l’agenzia per la sicurezza delle frontiere esterne dell’Unione europea Frontex (“Frontex”) nella lotta contro l’immigrazione illegale.

Navi russe nel Mediterraneo

Hotline 24 ore su 24

Il 5 ottobre, Stoltenberg, in una conferenza stampa congiunta con il ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu, ad Ankara, ha affermato che è stata creata una hotline 24 ore su 24 tra Turchia e Grecia come parte di un meccanismo per risolvere il conflitto sulla piattaforma continentale nel Mediterraneo orientale.

La situazione nel Mediterraneo orientale si è nuovamente aggravata quest’estate dopo la decisione della Turchia di riprendere l’esplorazione nei giacimenti di idrocarburi in mare aperto nel Mediterraneo orientale, nelle acque che la Turchia contesta con Grecia e Cipro.

Stoltenberg vede con preoccupazione la presenza delle navi russe nel Mediterraneo mentre è favorevole a che le navi della NATO siano sempre più frequentemente nel Mar Nero per intimorire la Russia. La Russia sembra invece che non si lasci intimorire e continua a presidiare le acque della Siria difendendo il paese dalle aggressioni della NATO e dei gruppi terroristi ad essa collegati.

Fonte: New Front

Traduzione e nota: Luciano Lago