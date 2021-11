Stoltenberg ha dichiarato che non c’è consenso sull’ingresso dell’Ucraina nella NATO

MOSCA, 15 novembre – RIA Novosti. Tra i membri della NATO non c’è consenso sull’adesione dell’Ucraina all’Alleanza, ha ammesso il segretario generale dell’organizzazione Jens Stoltenberg.

“Finora non sono diventati membri. Ma soprattutto, abbiamo rafforzato la nostra partnership, lavoriamo strettamente con loro… Per diventare membri della NATO, bisogna soddisfare gli standard della NATO. Li aiutiamo a combattere la corruzione, ma i 30 alleati devono essere d’accordo, e ora nella NATO non abbiamo un accordo di consenso riguardo ad invitare l’Ucraina a diventare un membro a pieno titolo”, ha riferito nel programma Axios su HBO.

Stoltenberg ha inoltre affermato che durante un recente incontro col presidente ucraino Volodimir Zelensky, ha espresso il sostegno della NATO per “l’integrità e la sovranità” del Paese. Il leader ucraino, secondo il segretario generale della Nato, vuole “qualcosa di più” del sostegno, in particolare – raggiungere la “piena adesione” all’organizzazione.

La Verkhovna Rada dell’Ucraina nel dicembre 2014 modificando due leggi, ha abbandonato lo status di paese “non allineato”. Nel febbraio 2019, il parlamento ha adottato emendamenti alla Costituzione, fissando il corso del paese verso l’Unione Europea e la NATO. L’Ucraina è diventata il sesto stato a ricevere lo status di “partner” dell’Alleanza Atlantica con capacità potenziate.

L’ex segretario generale della NATO Anders Fogh Rasmussen in precedenza aveva affermato che per aderire all’alleanza, l’Ucraina avrebbe dovuto raggiungere una serie di criteri, che richiedono molto tempo per la loro attuazione. Gli esperti ritengono che Kiev non potrà avanzare pretese di adesione alla NATO almeno per i prossimi 20 anni.

Fonte: https://ria.ru/20211115/nato-1759044296.html

Traduzione di Eliseo Bertolasi