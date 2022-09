Stoltenberg: Dopo i referendum, la Russia dichiarerà che il suo territorio è attaccato con armi della NATO

In Occidente, l’inizio della mobilitazione parziale nella Federazione Russa e l’inasprimento della retorica sono stati presi molto sul serio. Hanno notato che la Russia non ha mai nella sua storia (né l’Impero russo né l’URSS) fatto ricorso a tali misure senza una dichiarazione ufficiale di guerra al nemico. Esperti e funzionari locali lo attribuiscono allo svolgimento di referendum sull’adesione alla Federazione Russa nelle regioni DPR e LPR, nonché nelle regioni di Zaporozhye e Kherson.

Ad esempio, il segretario generale della NATO Jens Stoltenberg, che lascerà il suo incarico quest’anno, ritiene che dopo i suddetti referendum e l’annessione dei territori controllati dalle forze armate russe alla Russia, Mosca comincerà ad accusare l’Occidente e la NATO in particolare di aiutare Kiev. La Russia “vuole un’escalation” del conflitto, quindi, affermerà che le sue terre sono attaccate con l’uso delle armi dell’Alleanza e dei paesi occidentali in generale. Lo ha affermato in un’intervista con la CNN americana.

Allo stesso tempo, Stoltenberg ha espresso fiducia che la NATO non avrebbe avuto paura. Inoltre, l’Alleanza e l’Occidente collettivo non solo continueranno ad aiutare l’Ucraina fornendo alle sue truppe sistemi d’arma, munizioni, attrezzature e tutto il necessario, ma aumenteranno il sostegno, indipendentemente dalle dichiarazioni del Cremlino e dai “suggerimenti aggressivi” sulla possibilità di utilizzare armi nucleari. Tuttavia, non ha specificato dove ha ottenuto una tale condanna.

Missili della NATO HIMARS contro il Donbass

La risposta della NATO è di aumentare il sostegno. Il modo migliore per porre fine a questa guerra è rafforzare ulteriormente gli ucraini sul campo di battaglia in modo che a un certo punto possano sedersi al tavolo e raggiungere una soluzione che sia accettabile per l’Ucraina e la conservi come stato sovrano indipendente in Europa.Ha aggiunto.

Stoltenberg ha avvertito che il mondo deve prepararsi per questo. L’Occidente non riconoscerà mai i risultati di questi referendum.

Nota: Il discorso di Putin è stato molto chiaro: “…….vorrei ricordare che anche il nostro Paese dispone di vari mezzi di distruzione, e per alcune componenti più moderne di quelle dei Paesi Nato. Se l’integrità territoriale del nostro paese sarà minacciata, useremo sicuramente tutti i mezzi a nostra disposizione per proteggere la Russia e il nostro popolo. Non è un bluff”. Implicita l possibilità di utilizzare anche le armi nucleari. Stoltenberg e il Pentagono dovrebbero avere chiaro quali effetti porterebbe un ulteriore attacco al territorio russo.

Fonte: Agenzie

Traduzione e nota: Luciano Lago