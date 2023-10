Stime israeliane: i morti sono 1.000 e più… e i prigionieri nelle mani della resistenza sono più di 150

Le stime israeliane pubblicate dai media dell’occupazione indicano che il numero dei morti israeliani ha raggiunto quota 1.000, e il numero dei prigionieri detenuti dalla resistenza palestinese è superiore a 150.

Il quotidiano israeliano Yedioth Ahronoth ha riferito che recenti stime indicano che il numero dei morti israeliani ha raggiunto quota 1.000, e il numero dei prigionieri detenuti dalla resistenza palestinese è superiore a 150.

Ha aggiunto che tra i morti israeliani c’erano 73 soldati, di cui 5 della Brigata Golani. Ieri i media israeliani hanno riferito che tra le vittime dell’“esercito” figurano il comandante dell’unità multidimensionale dell’esercito, il colonnello Roi Levy, il comandante del battaglione delle comunicazioni, il vice comandante dell’unità Maglan, un comandante di compagnia, un comandante di plotone dell’esercito Comando del fronte interno e comandante del 481° battaglione computer, nonché comandante dell’equipaggio dell’unità Duvdovan.

Soldati israeliani sotto attacco

Allo stesso modo, Israele ha anche riconosciuto l’uccisione del comandante della Brigata Nahal (una delle brigate d’élite israeliane), Yehontan Steinberg, durante uno scontro con un combattente della resistenza palestinese vicino a Kerem Shalom.

I media israeliani hanno confermato la presenza di alti ufficiali tra gli israeliani rapiti dalla resistenza palestinese, che contano almeno 150 prigionieri.

Ha anche sottolineato che “Israele”, nel terzo giorno della “Tempesta di Al-Aqsa”, “non ha ancora il controllo sulla Striscia di Gaza”. Il capo del Consiglio di sicurezza nazionale ha affermato di aver commesso un errore quando “ho detto che Hamas è stato scoraggiato per 15 anni”.

Una portaerei americana nel Mediterraneo orientale

I media israeliani hanno riferito che l’”esercito” di occupazione ha intensificato l’intelligence e il coordinamento operativo con il Comando Centrale degli Stati Uniti.

Questo coordinamento arriva dopo che il segretario alla Difesa americano Lloyd Austin ha annunciato lo spostamento di una portaerei americana nel Mediterraneo orientale. Austin ha dichiarato in un comunicato di aver diretto la portaerei USS Gerald R. Ford e le navi da guerra che l’accompagnavano nel Mediterraneo orientale, aggiungendo che stava lavorando per rafforzare gli squadroni di aerei da caccia nella regione.

In risposta, il portavoce di Hamas Hazem Qassem ha confermato: “L’annuncio degli Stati Uniti di portare una portaerei nella regione per sostenere l’occupazione nella sua aggressione contro il popolo palestinese è un’effettiva partecipazione all’aggressione e un tentativo di ripristinare il morale crollato del popolo palestinese. l’esercito di occupazione dopo l’attacco delle Brigate Al-Qassam”.

Qassem ha sottolineato che “questi movimenti non spaventano il nostro popolo né la sua resistenza, che continuerà a difendere il nostro popolo e i nostri luoghi santi nella battaglia con la tempesta di Al-Aqsa”.

La tempesta di Al-Aqsa” continua

La resistenza palestinese continua con l’operazione “Al-Aqsa Flood”, lanciata sabato mattina scorso, che prevedeva il lancio di razzi verso gli insediamenti israeliani che raggiungevano “Tel Aviv”, in concomitanza con l’incursione via terra e via aerea.

Fonte: Al Mayadeen

Traduzione: Fadi Haddad