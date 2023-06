“Stiamo limitando la libertà… per il bene comune”: il Partito dei Verdi irlandese chiede di limitare la libertà di parola

Scritto da Jonathan Turley,

Il Partito dei Verdi irlandese ha seguito molti a sinistra in tutto il mondo, incluso il nostro Partito Democratico, questa settimana e si è espresso per la censura e il controllo del linguaggio. In effetti, il partito è diventato pienamente orwelliano poiché la sua presidente Pauline O’Reilly ha chiesto di “limitare la libertà” per proteggerla.

I commenti di O’Reilly fanno parte dell’introduzione del progetto di legge 2022 sulla giustizia penale (incitamento alla violenza o odio e reati di odio). Abbiamo già discusso di questo massiccio assalto alla libertà di parola.

La legislazione che criminalizzerebbe “l’incitamento alla violenza o all’odio contro” persone con “caratteristiche protette”, così come “condonare, negare o banalizzare grossolanamente il genocidio, i crimini di guerra, i crimini contro l’umanità e i crimini contro la pace”.

Limitare la libertà di parola è diventato un articolo di fede per molti a sinistra. Ho scritto della mia angoscia (come persona cresciuta in una famiglia democratica liberale e politicamente attiva a Chicago) nel guardare l’abbandono dei valori della libertà di parola da parte del partito. I leader democratici ora chiedono in modo uniforme la censura e la regolamentazione del discorso. Il presidente Biden ha persino accusato le aziende che si rifiutavano di censurare opinioni opposte sui social media di ” uccidere persone “. Altri hanno denunciato la libertà di parola come ” l’ossessione di un uomo bianco “.

Il movimento contro la libertà di parola è diventato apertamente orwelliano nella pretesa di proteggere la libertà limitandola. Impiega anche l’uso di termini come disinformazione, disinformazione e cattiva informazione per oscurare il loro tentativo di mettere a tacere coloro che hanno opinioni opposte. Piuttosto che usare “censura”, si riferiscono alla “moderazione dei contenuti”.

Questo ennesimo tentativo di bavaglio alle opinioni è stato messo in mostra questa settimana in Irlanda con questa legislazione anti-libertà di parola.

Parlando davanti al Senato irlandese (Seanad) questa settimana, la presidente del Partito dei Verdi Pauline O’Reilly ha dichiarato : “Quando ci si pensa, tutta la legge e tutta la legislazione riguarda la restrizione della libertà. Questo è esattamente quello che stiamo facendo qui. Stiamo limitando la libertà ma lo stiamo facendo per il bene comune”, con l’assenso di Bruxelles.

È lo stesso messaggio dei democratici di New York che chiedono di limitare la parola come un modo per proteggere la democrazia . In effetti, l’ex segretario laburista di Clinton, Robert Reich, ha dichiarato che la libertà di parola è “tirannia”.

O’Reilly ha assicurato ai cittadini che la rinuncia alla libertà non era nulla di nuovo o minaccioso: “In tutta la nostra Costituzione si può vedere che mentre si hanno dei diritti, questi sono limitati per il bene comune. Tutto deve essere bilanciato”.

Ciò che è particolarmente agghiacciante è quanto sia bassa la soglia per negare la libertà di parola, secondo O’Reilly. Ora sembra che basti il ​​“profondo disagio”:

“Se le opinioni di una persona sull’identità di altre persone rendono le loro vite insicure e insicure e causano loro un disagio così profondo da non poter vivere in pace, il nostro compito come legislatori è limitare quelle libertà per il bene comune”.

Ciò che è interessante è che O’Reilly ammette che non c’è nulla di nuovo nelle opinioni odiose, ma è tempo di sgombrare tali voci: “I social media hanno alimentato l’odio ma hanno anche messo in mostra per tutti noi il ventre sporco, sudicio, dell’odio nella società irlandese. Quell’odio è sempre esistito. Naturalmente, lei e la maggioranza determineranno quali punti di vista creano “profondo disagio”.

È probabile che la legislazione irlandese venga replicata in tutto il mondo (ed in particolare nella UE) se la comunità della libertà di parola non può tenere la linea contro il movimento anti-libertà di parola. Fa parte di una tendenza inesorabile in Europa, in particolare da parte dell’Unione Europea, per annullare i valori della libertà di parola occidentali che un tempo definivano i paesi.

Abbiamo discusso gli sforzi di personaggi come Hillary Clinton per arruolare i paesi europei per costringere Twitter a ripristinare le regole di censura. Incapace di fare affidamento sulla censura aziendale o convincere gli utenti ad abbracciare la censura , Clinton e altri stanno ricorrendo alla buona vecchia censura statale , chiedendo persino ad altri paesi di censurare il discorso dei cittadini americani (non conformi).

L’Irlanda ora si trova sull’orlo della libertà. L’abbraccio di tali leggi da parte degli irlandesi è incredibilmente ironico. Frank Ryan, che ha combattuto contro il trattato, ha parlato per molti radicali dichiarando “finché avremo pugni e stivali, non ci sarà libertà di parola per i traditori”. Quelle forze contrarie al Trattato hanno respinto le opinioni sulla libertà di parola che hanno definito a lungo le nazioni occidentali. Ora, l’Irlanda sta dichiarando “nessuna libertà di parola per gli odiatori” e si assume l’autorità per definire chi sono odiatori e chi no.

Nota: La UE si appresta a varare un disegno destinato a tutti i governi per lmitare le opinioni sui media e su internet quando in queste siano ravvisati termini o concetti di “odio”. Naturalmente i censori di Bruxelles sono loro stessi ad indicare quali siano tali concetti che contengano un contenuto di “odio”. Ovvio che la censura legale viene attuata al fine di “proteggere” e per il “nostro bene”.

Fonte: Zero Hedge

Traduzione: Luciano Lago