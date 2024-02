Stiamo andando verso la Terza Guerra Mondiale grazie ai piccoli Macron

di Carlos X. Blanco

Stiamo andando verso la Terza Guerra Mondiale e gli occidentali dormono e si rilassano pacificamente su una polveriera. La miccia che può far esplodere questa polveriera è molto vicina, ma le masse continuano a masticare lo slogan del Pentagono e della NATO, in bocca ai piccoli dipendenti del Grande Capitale Speculativo: “non possiamo permettere che la Russia prenda il posto dell’Europa “.

La polveriera non è solo una polveriera: è una miriade di testate nucleari che, anche se usate con parsimonia, tattica e “basso profilo”, se usate significano la fine dell’Europa, la nostra fine, niente di più, niente di meno. Non è bastato distruggere un intero paese, l’Ucraina, e usare la sua popolazione come carne da cannone. Non è bastato alimentare sogni nazionalisti e suprematisti per strapparlo alla sua naturale orbita russa. Era necessario, e sarà necessario, per usare le parole del “piccolo Napoleone”, inviare apertamente truppe europee, e non più come pseudo mercenari ucraini, come è stato fatto finora, ma arruolando i nostri e donando uniformi e armi .

Macron, nonostante il suo nome ingannevole che etimologicamente significa “grande”, è un uomo molto piccolo. E i piccoli uomini che vogliono mostrare la grandezza senza possederla sono pericolosi. Macron, come Sanchez e come tutti gli piccoli uomini che guidano l’Occidente collettivo, vuole trascinarci follemente in uno scontro bellicoso con un gigante. Il popolo russo, secondo le nostre informazioni, non ha più nulla a che fare con le piccole città dell’Occidente. Il popolo russo conserva una buona dose di patriottismo e di fede cristiana. Si tratta di un popolo che ha sofferto in modi indicibili, prima per sconfiggere i nazisti, poi per sconfiggere lo stalinismo.

L’ultima grande ondata di sofferenza si è verificata con la caduta del regime sovietico, un momento storico perduto per la necessaria costruzione della Grande Europa. Coloro che non erano più “comunisti” e non potevano più rappresentare una minaccia per l’Occidente continuavano a essere trattati come nemici se resistevano (come hanno fatto) a essere ridotti allo status di pedine del neoliberismo. La loro reazione è stata: la Russia non è mai più stata un disastro ed è riuscita a raccogliersi attorno a un leader nazionale, Putin.

I nani che governano l’Europa hanno commesso un grave errore. Non baciarono una bellissima novella sposa, ma – su ordine degli americani – si avventarono su di lei come iene per violentarla e derubarla. La Russia, già sufficientemente smembrata e indignata sotto l’era Eltsin, ha degnamente preservato gli elementi essenziali della sua nazionalità e del suo patriottismo, e non ha permesso che ciò accadesse.

I bilanci dell’Unione Europea per la “difesa” continueranno ad aumentare, mentre le scuole si deteriorano, l’assistenza sanitaria crolla, le campagne vengono abbandonate e la produttività crolla. Nessuno avrà la capacità produttiva necessaria per pagare le tasse: diventeremo tutti “dipendenti”. Chi non vive di un piccolo sussidio vivrà di sussidio, e la giungla dei beneficiari degli aiuti diventerà insostenibile: sarà una guerra di lupi secondo Hobbes, i vecchi sussidiati combatteranno contro i nuovi, i non-sovvenzionati nativi contro nativi, e la follia si impadronirà di un continente “vecchio”, non perché l’impero americano sia recentissimo, ma vecchio perché è invecchiato. Un continente alienato e capace, secondo il nostro piccolo Macron, di impadronirsi di metà dell’Africa.

Un grande oscuramento si profila all’orizzonte. Una convergenza di catastrofi, come diceva Guillaume Faye. L’Europa si impoverisce visibilmente, soggetta ad un quadro legislativo che non nasce dai bisogni dei suoi popoli ma dalla “realtà virtuale” in cui vivono questi piccoli leader che non sanno come iniziare la guerra, anche se si lasciano sedurre dalle gioco, perché anche il bullo di quartiere, il poliziotto del mondo, che chiamiamo l’egemone americano, può scomparire da un momento all’altro. Sono già scappati pisciandosi addosso in Vietnam e Afghanistan.

I piccoli Macron e Sanchez, soggetti a lobby di ogni genere, chi sono? Sono i piccoli capi che sanno fare pressione sul loro popolo (le unità mamporreras di Marlaska, ministro degli Interni spagnolo, danno una buona idea di ciò che ci aspetta), ma loro, così scortesi con il loro popolo, si comportano come Bruxelles e nei circoli nascosti come pallottole che, a terra, si lasciano schiacciare dagli stivali più diversi. In Spagna e in Europa, gli stivali che meglio si adattano a questo tipo di leader, che hanno il potere di comprare e affittare puttane con valigetta e sedili, sono gli stivali dei marocchini e degli arabi.



Questi “professionisti” dell’autovendita, questa variante della politica vicina alla prostituzione, non sono né più né meno che la maggioranza dei nostri politici, tutti pronti a condurci in una guerra mondiale senza parlamenti, senza sindacati, senza partiti, senza ONG e senza alcuna altra “nomenklatura” capace di dare sfogo”.

Ci saranno molta morte e fame prima che l’Europa si svegli. I russi facevano parte dell’Europa: oggi ci considerano feccia irriconoscibili. Moralmente non abbiamo nulla da offrire: il genocidio slavo e quello palestinese si aggiungono a centinaia di genocidi precedenti. Le mani insanguinate della NATO e dei piccoli eserciti che uccidono come membri del Pentagono (hanno già ucciso la Serbia, la Libia, l’Iraq, la Palestina…) non sono buone mani per costruire un futuro.

Ho visto il recente video (nauseante) di un uomo anziano, che difendeva l’agricoltura spagnola, picchiato e maltrattato da dipendenti pubblici diventati teppisti. Generalmente non vediamo la stessa forza nel difendere i nostri confini e nel vigilare le nostre strade contro barbari e criminali. Se l’“Occidente collettivo” fosse un impero, oggi vediamo che non offre nulla: solo un futuro di degrado. Questi piccoli Macron sono un pericolo per le persone, ma direi ancora di più: sono un rischio per l’umanità. Se restiamo in silenzio, saremo distrutti. Non possiamo lasciarli sul loro trono. Sono nemici del popolo.

Fonte: Adaraga

Traduzione: Luciano Lago