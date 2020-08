“Status pre-bellico”. L’esperto ha valutato le azioni di Trump contro la Cina

da Redazione





Le azioni del presidente degli Stati Uniti Donald Trump in relazione alla Cina assomigliano ad uno status prebellico, ha affermato Yuri Tavrovsky, capo del Consiglio degli esperti del Comitato russo-cinese per l’amicizia, la pace e lo sviluppo.

Secondo l’esperto, l’ossessione di Trump per la lotta alla Cina cresce davanti ai nostri occhi e assume forme grottesche, ad esempio l’espulsione dell’applicazione cinese Tik-Tok dagli spazi virtuali negli Stati Uniti.

“Di recente, Trump ha minacciato di rimuovere anche il famoso sito cinese di acquisti online “Alibaba” dal mercato statunitense. È in corso una seria lotta contro i beni di consumo cinesi, contro l’elettronica made in Cina. Il fronte mondiale è schierato contro la tecnologia 5G e l’azienda Huawei. La pandemia virale, che in realtà assomiglia all ‘”influenza spagnola” (un’epidemia del virus dell’influenza) e all’AIDS, che proveniva dagli Stati Uniti, è denominata come “Wuhan” o “cinese” “, ha detto. Tavrovsky durante un seminario online.

L’esperto ha notato che centinaia di migliaia di studenti e stagisti cinesi sono stati dichiarati spie negli Stati Uniti, e gli “Istituti Confucio” (centri culturali ed educativi), dove insegnano le basi della lingua e della cultura del Regno di Mezzo, sono presentati come residenze sovversive. L’esperto ha ricordato che in precedenza gli Stati Uniti hanno chiuso inaspettatamente anche il Consolato Generale della Cina a Houston.

“Tutto questo ricorda davvero una sorta di status prebellico “, ha dichiarato Tavrosky.

In precedenza, il segretario di Stato americano Mike Pompeo ha annunciato l’espansione delle sanzioni contro la società di telecomunicazioni cinese Huawei. Lunedì il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti ha aggiunto altre 38 filiali Huawei alla lista nera. Inoltre, l’agenzia ha ampliato la portata degli emendamenti, secondo cui le società straniere che utilizzano apparecchiature statunitensi per produrre chip devono ottenere una licenza negli Stati Uniti prima di fornire determinati chip alla Huawei.

In un dibattito fra esperti, l’analista Chen Sun, che è una giornalista freelance cinese ha sostenuto che: “La guerra fredda è una narrativa americana e le attuali tensioni tra Cina e USA sono l’espressione di un ordine mondiale disfunzionale”. Una opinione che è molto condivisibile fra diversi analisti internazionali.

Gli attacchi verbali di Washington a Pechino stanno diventando implacabili. È improbabile che il discorso degli Stati Uniti conduca a un’alleanza del denominato “mondo libero” (paesi satelliti degli USA) contro la Cina, ma potrebbe avere un impatto sulla campagna elettorale, ha affermato il giornalista del DW Frank Sieren

La tensione tra Stati Uniti e Cina continua a salire . Durante un discorso a Yorba Linda, in California, il segretario di Stato americano Mike Pompeo, un ex capo della CIA, ha pronunciato un tono che non si era sentito negli ultimi 40 anni.

“Se pieghiamo il ginocchio adesso, i figli dei nostri figli potrebbero essere alla mercé del Partito Comunista Cinese, le cui azioni sono oggi la sfida principale nel mondo libero”, ha detto.

Qualche minuto prima, aveva detto: “Dobbiamo ammettere una dura verità che dovrebbe guidarci negli anni e nei decenni a venire, che se vogliamo avere un 21 ° secolo libero, e non il secolo cinese di cui Xi Jinping sogna, il vecchio Il paradigma dell’impegno cieco con la Cina semplicemente non avverrà, non dobbiamo continuare e non dobbiamo tornare ad esso.

“Il segretario generale Xi Jinping è un vero sostenitore di un’ideologia totalitaria in bancarotta, ha aggiunto Pompeo. Nessuno aveva usato toni così duri con la Cina in passato.

Perché Pompeo e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump hanno scelto un tono del genere adesso? La risposta è ovvia: la Cina è molto più potente di allora. Secondo alcune rilevazioni, la Cina è artefice oggi di circa il 30% dell’economia globale, mentre gli Stati Uniti sono responsabili solo dell’11%.



Nota: La vera ragione della accresciuta ostilità dell’Amministrazione USA contro la Cina deve essere ricercata nel supporto che la Cina sta offrendo a quei paesi che sono considerati nemici dell’Impero USA, in particolare l’Iran, la Siria, il Venezuela, Cuba.

Pechino sta conducendo una politica di espansione che spinge la Cina ad occupare quelle posizioni geopolitiche che vengono lasciate vuote nello scacchiere internazionale ed offre il suo supporto ai paesi che sono in questo momento oggetto di una campagna di sanzioni ed embargo da parte dell’amministrazione USA. Non per caso, da pochi giorni la Cina ha reso pubblico l’accordo di cooperazione di 25 anni con la repubblica Islamica dell’Iran, il nemico n. 1 degli USA e di Israele. Un accordo di enorme portata che assicura alla Cina le risorse energetiche dell’Iran e garantisce al paese persiano l’acquisto di merci e servizi che su altri mercati sarebbe stato impossibile per causa delle sanzioni USA.

Queste azioni della Cina rischiano di vanificare il tentativo statunitense di strangolare economicamente questi paesi e dimostrano al mondo che, anche sotto sanzioni USA si può sopravvivere.

Questo ha fatto infuriare l’Amministrazione USA e ha determinato l’irrigidimento nei rapporti USA- Cina.

Sarà improbabile ( a n.s modesto avviso) che Washington arrivi in questo momento ad una guerra calda con Pechino ma assisteremo, con molta probabilità, ad un incremento delle azioni di guerra ibrida contro la Cina che includono sobillazione di rivolte interne (come ad Hong Kong), cyber attacchi sempre più frequenti, sabotaggio della Belton Road cinese, operazioni di intelligence e provocazioni nel mar Cinese Meridionale.

Sarà la Cina ad adottare la formula confuciana dell’attendi il tuo nemico, lascia che si agiti e colpiscilo nel momento propizio in cui appaia logorato dai suoi stessi sforzi.

Fonti: Journal neo – Ria.ru

Traduzione e nota: Luciano Lago