Stati Uniti: nuovo fiasco contro l’Iran

di Pablo Jofré Leal

La recente sconfitta di Washington alle Nazioni Unite ha dimostrato il fallimento degli Stati Uniti e del sionismo, così come il “grande trionfo” della diplomazia iraniana, lo dicono vari analisti internazionali.

Venerdì 14 agosto, gli Stati Uniti hanno nuovamente subito una disastrosa sconfitta all’interno del Consiglio di Sicurezza dell’Onu ottenendo un solo voto – su un totale di quindici – a sostegno della loro idea di estendere l’embargo sulle armi contro l’Iran.

L’amministrazione Trump aveva sviluppato un’offensiva diplomatica, prima della riunione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, diretta ad ottenere i voti che le avrebbero consentito di estendere le sanzioni per impedire l’acquisto di armi da parte della nazione persiana, sanzioni che devono cessare questo 18 ottobre nel quadro di quelli che sono gli accordi stabiliti nel Piano completo di azione comune (JCPOA accordo sul nucleare).

Sia il segretario di Stato Mike Pompeo che l’ambasciatore degli Stati Uniti presso le Nazioni Unite, Kelly Craft, avevano espresso la necessità di ottenere un’estensione di queste sanzioni, con argomenti che contemplavano accuse assolutamente irrazionali contro l’Iran, che in senso stretto sono applicabili a quella che è la politica statunitense per l’Asia occidentale. Le accuse mosse da alti funzionari dell’amministrazione Trump contro la Repubblica islamica dell’Iran, secondo l’amministrazione Trump: esprimono “la necessità di prevenire il terrorismo, la vendita di armi e la generazione di instabilità nella regione, il pericolo per la navigazione marittima e aerea se l’accesso all’acquisto di armi non è impedito.

Le accuse di Pompeo e Craft non sono soltanto false, ma esprimono anche una sorta di disordine tipico dei bugiardi compulsivi, inventori di scuse per giustificare una politica egemonica guerrafondaia che cerca di imporre i propri obiettivi. La più grande minaccia per i paesi dell’Asia occidentale è quella che è rappresentata dal 35% del totale delle vendite mondiali di armi alle monarchie corrotte della regione, inclusa l’Arabia Saudita, che ha attaccato lo Yemen dal 2015 ad oggi e che organizza , finanzia e protegge centinaia di gruppi terroristici Takfiri che operano in Siria, Iraq, Yemen, Afghanistan, Libia e altri paesi. L’Arabia Saudita, alleato di lunga data degli USA, è il vero sponsor del terrorismo nella regione.

Inoltre è noto che sono gli Stati Uniti quelli che hanno 800 basi militari nel mondo, di cui almeno 50 di diverse dimensioni e capacità operative sono sparse in tutta l’Asia occidentale: ognuna di esse funziona come supporto militare a politiche di aggressione, invasioni e generazione di instabilità nella regione.

Gli Stati Uniti sono il paese che sostiene incondizionatamente il regime sionista nella sua politica di colonizzazione e occupazione della Palestina contro il contenuto di dozzine di risoluzioni e opinioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e della sua Assemblea Generale, che richiedono a Israele di porre fine a questa politica genocida. È stata Washington a porre il veto permanente a tutte le risoluzioni che indicano Israele come responsabile di una politica che viola i diritti umani della popolazione palestinese, commettendo crimini di guerra e crimini contro l’umanità.

Truppe USA in Iraq

È stato il governo degli Stati Uniti a compiere azioni selettive di assassinio contro funzionari statali di paesi rivali, come nel caso dell’attacco provocato la morte contro il tenente generale Qasem Soleimani il 3 gennaio 2020, nelle vicinanze dell’aeroporto di Baghdad, in un chiaro esempio di terrorismo di stato. È Washington che ha ordinato azioni di banditismo contro aerei commerciali della nazione persiana nei cieli di un paese straniero. Gli Stati Uniti e la sua V Flotta Navale, attraccata in Bahrain, nel Golfo Persico, sono quelli che rappresentano un pericolo per la libera navigazione dei paesi della regione, sia che si tratti dello Stretto di Hormuz, dell’Oceano Indiano o di Bab El Mandeb.

Il cinismo delle autorità statunitensi non ha limiti, quando dobbiamo ascoltare e leggere le dichiarazioni del suo segretario di stato Mike Pompeo quando questi , dopo essere venuto a conoscenza della decisione di non accettare la risoluzione di estendere l’embargo sulle armi all’Iran, afferma che “Il Consiglio di La sicurezza delle Nazioni Unite ha la responsabilità di mantenere la pace e la sicurezza internazionali. Oggi non è stato in grado di adempiere alla sua missione fondamentale. Ha respinto una ragionevole risoluzione che spiana la strada al principale sponsor del terrorismo per acquistare e vendere armi convenzionali senza alcuna restrizione concreta da parte dell’ONU per la prima volta in più di un decennio ”.

I nostri paesi in America Latina, Africa e Asia sanno bene chi è il principale sponsor del terrorismo e chi detiene il 50% del mercato mondiale delle armi, comprese le armi di distruzione di massa installate nelle basi militari di tutto il mondo. Se il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite dovesse adempiere alla lettera il suo ruolo, dovrebbe applicare il Capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite proprio a coloro che rappresentano una minaccia alla pace e la violano permanentemente.

Pompeo con i suoi amici sauditi

Gli Stati Uniti sono un ostinato violatore delle leggi internazionali, che accettano solo quello che li avvantaggia e quando le decisioni sono contrarie ai loro obiettivi, minacciano tutti a destra e a sinistra. Dopo il voto in Consiglio di Sicurezza lo scorso venerdì 14 agosto, la loro reazione rabbiosa, di disprezzo per quanto avevano deciso i paesi membri del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, riflette in tutte le sue dimensioni questo Paese arrogante, con un’amministrazione megalomane e soprattutto violenta con la sua stessa società e con il mondo.

In effetti, il governo degli Stati Uniti ha sottolineato che in caso di fallimento della bozza di risoluzione ricorrerà al cosiddetto meccanismo di risoluzione delle controversie del patto nucleare per ristabilire tutte le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite contro la nazione persiana, compreso l’embargo sulle armi. È assurdo che il Paese che ha abbandonato detto Accordo, che non ha rispettato in alcun modo quanto stabilito nel Piano d’azione congiunto globale, voglia utilizzare questo meccanismo oggi facendo appello al suo status di partecipante al momento della firma del PACG.

Rapp.te USA all’ONU, Jelly Kraft, bocciata la sua risoluzione contro l’Iran

Gli Stati Uniti non impareranno in alcun modo da questa lezione, da questa scossa di dignità che l’Iran gli ha impartito. Un voto che mostra risultati contrastanti: fallimento della politica americana e del sionismo, che parla della loro stessa politica estera. Un enorme trionfo della diplomazia della nazione persiana per mantenere un discorso e una linea politica rispetto all’accordo nucleare dove prevale la sua sovranità anche se genera difficoltà con i membri europei del G5 + 1 – Francia, Gran Bretagna e Germania – Gli Stati Uniti ogni giorno, sul piano politico internazionale, sono sempre più isolati e l’unico modo che hanno, per attirare le volontà, è attraverso minacce e ricatti. Lo affermano le stesse autorità cinesi per voce del rappresentante permanente della Cina presso le Nazioni Unite (ONU), Zhang Jun,

Gli Stati Uniti non si preoccupano delle organizzazioni internazionali, le usano come piattaforme politiche e di comunicazione quando qualsiasi posizione propria ha una gamma di sostegno favorevole o funge da bersaglio per i loro attacchi, ma non funziona qualificando quelle organizzazioni come soggette a Cina, Russia o un altro rivale. Gli Stati Uniti non rispettano le risoluzioni oi voti quando sono sfavorevoli, ma richiedono la loro conformità quando lo sono. Questo si chiama opportunismo del più vile e canaglia degli opportunismi che possano esistere. Prova cantante la dichiarazione della Craft: “Nei prossimi giorni, gli Stati Uniti manterranno la loro promessa di non fermarsi davanti a nulla per estendere l’embargo sulle armi”, ha detto l’ambasciatrice americana alle Nazioni Unite Kelly Craft in una dichiarazione dopo aver confermato la sua clamorosa sconfitta al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. .

Washington colpisce alla cieca, perché anche nella sconfitta continua a provare a pungere con la sua puntura velenosa. Non cesserà la sua politica di massima pressione contro l’Iran o contro quei paesi che sono sul radar della sua ostilità a Washington contro quelli che non sono nel club dei paesi conformi. La cecità del governo degli Stati Uniti e la sua assoluta complicità con il regime sionista israeliano fa sì che essi definiscano (attraverso Mike Pompeo) il fallimento del voto dell’UNSC come “imperdonabile” sostenendo che è un atto che va contro i paesi arabi e soprattutto contro Israele, lasciando in evidenza quale sia il loro obiettivo in tutto questo armamentario politico: difendere il regime genocida sionista e le monarchie corrotte del Golfo Persico. Tutto il resto è storia.

