“Stati Uniti e Regno Unito parlano di prigionieri politici all’estero ma ne hanno creati di propri”: il video di Stella Assange diventa virale

La partner del fondatore di WikiLeaks esorta i cittadini a sostenerla nella sua lotta contro l’estradizione di Julian Assange nel Paese nordamericano.

Il video della moglie di Julian Assange , pubblicato a maggio, su come gli Stati Uniti cercano vendetta sul fondatore di WikiLeaks è stato visto più di un milione di volte su Twitter.

“Agli Stati Uniti e al Regno Unito piace parlare di prigionieri politici all’estero, ma hanno creato un loro prigioniero politico. In ogni fase, la legge è stata abusata per vittimizzare Julian: è stato messo a tacere, è scomparso”, dice Stella Assange .

La moglie dell’attivista australiana, avvocato per i diritti umani, sostiene che il suo compagno è in prigione per aver denunciato crimini di guerra da parte del governo Usa in Iraq e Afghanistan e per il fatto che “la tortura è stata normalizzata e istituzionalizzata”.

“E questo superpotere ha ottenuto la sua vendetta”, ha sottolineato Stella Assange.

La donna critica la posizione del Regno Unito per aver approvato l’ordine di estradizione del marito nel “paese che ha cospirato per assassinarlo”, un piano che ha coinvolto più di 30 funzionari dell’intelligence, tra cui personale di alto rango.

“È incredibile che un Paese cospiri per assassinare un giornalista per ciò che ha pubblicato. È proprio ciò che critica il governo britannico se accade in altri Stati”, ricorda.

Stella ha sottolineato che il governo degli Stati Uniti “è l’unico che ha commesso crimini in questo caso” e che, perseguendo l’accusa di Assange per aver fatto una buona cosa, “gli negano l’esistenza e la validità di ciò che ha denunciato”.

Gli Stati Uniti non sono membri della Corte penale internazionale, quindi l’ unica responsabilità che esiste per il paese è l’esposizione attraverso WikiLeaks, ha spiegato. Per questo “non stanno semplicemente perseguendo Julian, ma imprigionano anche la memoria delle vittime ” dei crimini di guerra di Washington.

A questo proposito, ha sottolineato che Assange è perseguitato ai sensi dell’Espionage Act del 1917 , che una volta approvato ha suscitato preoccupazioni tra i giuristi costituzionali che la sua ampia formulazione potesse essere sfruttata per perseguitare la stampa.

La decisione dell’amministrazione Trump di applicare questa legge, secondo Stella, “è il più grande attacco al Primo Emendamento “, considerato il “gold standard globale in termini di libertà di stampa”.

In questo modo, ha esortato l’attuale presidente degli Stati Uniti Joe Biden ad annullare il caso, altrimenti, avverte, “sarà utilizzato dai futuri governi per mettere a tacere il dissenso e mettere a tacere la stampa”.

Allo stesso modo, ha fatto riferimento all’assurdità e al pericolo del fatto che “significa che qualsiasi persona ovunque è soggetta alla legge sullo spionaggio degli Stati Uniti”. A tal proposito, ha ricordato che il cyberattivista non è cittadino statunitense, è australiano e ha lavorato come giornalista nel Regno Unito. ” Non deve fedeltà al governo degli Stati Uniti “, ha sottolineato.

Tuttavia, Assange deve affrontare 175 anni dietro le sbarre per aver ricevuto informazioni da una fonte e averle pubblicate su WikiLeaks.

“Questo fa avanzare l’assurda idea che un paese possa limitare la libertà di stampa oltre i suoi confini, che possa vendicarsi contro i giornalisti stranieri all’estero”, ha affermato.

Stella ha accusato i media di non coprire adeguatamente ciò che sta accadendo e di non consentire al pubblico di comprendere le possibili conseguenze di questo caso per tutti i giornalisti del mondo.

Nel video, la donna racconta le condizioni carcerarie a cui è sottoposto Assange e come influiscono sulla sua salute , oltre a mostrare episodi delle sue visite al marito accompagnato dai suoi due figli , di tre e quattro anni, il più grande nato nel 2017 quando suo padre era un rifugiato presso l’ambasciata ecuadoriana a Londra.

“Il fatto che sia stato privato della sua famiglia senza motivo, solo a causa di un senso di vendetta dispettoso e crudele da parte di una superpotenza che ha esposto deve finire. Nessuno dovrebbe essere trattato in questo modo”, ha detto. Stella.

La partner del fondatore di WikiLeaks ha esortato i cittadini a sostenerla nella sua lotta contro l’estradizione di Julian Assange, a scrivere ai loro legislatori e ad andare a protestare.

Fonte: RT Actualid

Traduzione: Luciano Lago