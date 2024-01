Stati Uniti e Regno Unito non fermano il genocidio in Palestina ma attaccano un altro paese arabo: lo Yemen

di Luciano Lago

Lo si poteva aspettare è sta accadendo in queste ore: il Mar Rosso e lo Yemen sono in fiamme.

Washington e Londra hanno rifiutato qualsiasi trattativa e qualsiasi forma di accordo per fermare la strage di palestinesi che ha provocato la reazione degli Houthi dello Yemen con il blocco delle navi dirette a Israele ed hanno agito con il loro solito modo: bombardando.

Un nuovo conflitto si è aperto in Medio Oriente e questo porterà gravi conseguenze.

Poco dopo gli attacchi, Hussein al-Azzi, vice ministro degli Esteri del governo di Sanaa, ha avvertito che gli Stati Uniti e la Gran Bretagna devono essere “pronti a pagare un prezzo elevato e a sopportare le gravi conseguenze della loro palese aggressione”.

Da parte sua, Mohammad al-Bukhaiti, membro dell’ufficio politico di Ansar Allah, ha affermato che gli Stati Uniti e la Gran Bretagna “hanno commesso un errore nel dichiarare guerra allo Yemen e non hanno tratto beneficio dalle loro precedenti esperienze”.

Al-Bukhaiti ha affermato che “gli Stati Uniti e la Gran Bretagna senza dubbio si rammaricano oggi della loro precedente follia” (riferendosi al coinvolgimento dei due paesi nell’aggressione contro lo Yemen nel 2004 e nel 2015), sottolineando che “presto si renderanno conto che l’aggressione diretta allo Yemen è stata la più grande follia della loro storia “(Al Mayadeen).

Abu Taleb, dell’ufficio politico di Ansarullah, ha sottolineato che l’ultima aggressione è avvenuta “nel contesto della posizione di sostegno dello Yemen al popolo palestinese di fronte all’aggressione israeliana”

Yemen Missili Houthi

La motivazione ufficiale degli attacchi anglo USA allo Yemen è quella di assicurare la libertà di navigazione ma, la vera motivazione, è quella di permettere agli USA e a Israele la libertà di massacro della popolazione palestinese. Lo Yemen disturbava con la pretesa di bloccare le navi dirette in Israele.

La propaganda di Washingtone Londra, tra non molto, ci racconterà che gli yemeniti, disponevano anche di “armi di distruzione di massa”, una minaccia per il “mondo libero”. Possiamo aspettarci questo ulteriore pretesto.

La realtà è quella che bastava una telefonata del pres. Biden a Netanyahu, per chiedere di fermare la strage a Gaza e in Cisgiordania, minacciando di sospendere l’invio di bombe ed armi USA. In quel caso si sarebbero fermati gli attacchi alle navi e la circolazione nel Mar Rosso sarebbe tornata normale.

Gli anglo americani preferiscono passare alla guerra ed ai bombardamenti, il loro sistema preferito. Lo hanno fatto in tanti paesi e non si vede perché non dovrebbero farlo anche in questo caso.

Si aspettano adesso le reazioni degli altri paesi, in particolare dell’Iran, alleato dello Yemen e dell’asse della resistenza che include tutti i gruppi, dagli Hezbollah alle forze sciite in Iraq ed allo stesso Iran.

Il conflitto si è già allargato, come avevamo predetto, e non sarà una passeggiata per chi lo ha provocato.

