Stati Uniti e Israele pronti ad aprire il fronte libanese

MK Bhadrakumar analizza gli sviluppi degli ultimi giorni, compreso l’annuncio degli Stati Uniti di schierare un enorme sottomarino nucleare vicino alla zona di guerra.

Di MK Bhadrakumar(*)

L’ annuncio ,nella tarda notte di domenica, da parte del Comando Centrale degli Stati Uniti, con sede a Doha, dell’arrivo di un sottomarino nucleare statunitense di classe Ohio nella sua “area di responsabilità” fa presagire una significativa escalation del conflitto Palestina-Israele.

È molto raro che l’uso di questi sottomarini venga pubblicizzato. Il CENTCOM non ha fornito ulteriori dettagli ma ha pubblicato un’immagine che apparentemente mostrava un sottomarino di classe Ohio nel ponte del canale di Suez in Egitto. È interessante notare che il CENTCOM ha anche condiviso separatamente l’immagine di un bombardiere B-1 con capacità nucleare operante in Medio Oriente.

Sottomarino nucleare USA in Medio Oriente

Nel loro insieme, questi dispiegamenti statunitensi, che si aggiungono alla formidabile presenza di due portaerei e di navi da guerra con centinaia di caccia a reazione avanzati rispettivamente nel Mediterraneo orientale e nel Mar Rosso, tengono d’occhio “l’altro lato dell’equazione”, come affermano gli Stati Uniti. Il Segretario di Stato Antony Blinken ha descritto in modo bizzarro Hamas, Hezbullah e l’Iran durante la sua ultima visita a Tel Aviv venerdì.

In uno sviluppo correlato, forse, il direttore della CIA William Burns è arrivato in Israele domenica per consultazioni urgenti. Il New York Times ha riferito che gli Stati Uniti stanno “cercando di espandere la condivisione dell’intelligence con Israele”.

Probabilmente, la spiegazione più caritatevole per il dispiegamento di un sottomarino nucleare statunitense, che fa parte della “triade nucleare” del Pentagono – le imbarcazioni di classe Ohio sono i più grandi sottomarini mai costruiti per la Marina americana – vicino alla zona di guerra è che l’amministrazione Biden si sta preparando per un’escalation della guerra in Libano per attirare Hezbollah, cosa che potrebbe a sua volta innescare una reazione iraniana.

Bombardiere USA B-1 con capacità nucleare

Nel suo discorso di venerdì, il capo di Hezbollah Hassan Nasrallah sembrava anticipare proprio questo cambiamento di eventi quando ha esplicitamente avvertito Washington delle conseguenze che non potevano essere diverse dal catastrofico coinvolgimento degli Stati Uniti nella guerra civile del Libano nei primi anni ’80.

Ironicamente, questo è anche l’anno del 40° anniversario dell’attentato suicida della caserma che ospitava le forze americane all’aeroporto internazionale di Beirut nell’ottobre 1983 in cui 220 marines, 18 marinai e tre soldati furono uccisi costringendo gli Stati Uniti al ritiro dal Libano. (Vedi il mio blog Hezbollah prende posizioni elevate .)

Chiaramente, il fulcro della strategia statunitense potrebbe spostarsi dalla diplomazia, che ha comunque perso slancio. I disperati tentativi di Blinken di affrontare le crescenti critiche internazionali sugli orribili crimini di guerra di Israele distogliendo l’attenzione su una “pausa umanitaria” nei combattimenti sono stati respinti senza tante cerimonie dal primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu.

Il punto è che, dopo aver colpito Gaza e la sua popolazione con l’artiglieria e le bombe, l’esercito israeliano è entrato venerdì. Secondo quanto riferito, finora è avanzato fino alla periferia di Gaza City ma non è entrato nella roccaforte di Hamas. Quando ciò accadrà, saranno previsti feroci combattimenti urbani.

Allo stesso modo, il frettoloso tentativo dell’amministrazione Biden di promuovere un vago profilo per una Gaza del dopoguerra che potrebbe includere una combinazione di un’Autorità Palestinese rivitalizzata e una forza di mantenimento della pace è stato accolto da una netta mancanza di entusiasmo durante l’incontro di Blinken nel fine settimana ad Amman con il Ministri degli Esteri arabi: Giordania, Egitto, Arabia Saudita, Qatar ed Emirati Arabi Uniti. Hanno invece chiesto un cessate il fuoco immediato, per il quale Blinken ha detto che Washington non avrebbe spinto.

Blinken in riunione con i premier arabi di Giordania, Egitto, Arabia S., Emirati, Qatar, e Autorità Palestinese.

Blinken si è recato a Ramallah da Amman, dove anche il capo dell’Autorità Palestinese Mahmoud Abbas gli ha concesso poca attenzione, affermando che l’Autorità Palestinese sarebbe pronta ad assumersi la piena responsabilità per la Striscia di Gaza solo nel quadro di una “soluzione politica globale” che includa Cisgiordania, Gerusalemme Est e Gaza.

Ha aggiunto che la sicurezza e la pace possono essere raggiunte solo ponendo fine all’occupazione dei territori dello “Stato di Palestina” e riconoscendo Gerusalemme Est come sua capitale. L’incontro è durato meno di un’ora e si è concluso senza dichiarazioni pubbliche.

Nel frattempo, la Cina e gli Emirati Arabi Uniti hanno chiesto una riunione a porte chiuse del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite in un altro tentativo di cercare un cessate il fuoco immediato, a cui l’amministrazione Biden si opporrà sicuramente. L’amministrazione Biden si sente intrappolata e l’unica via d’uscita è cedere qualcosa attraverso mezzi coercitivi.

Gli Stati Uniti osservano con frustrazione la comparsa di nuove equazioni regionali tra le nazioni musulmane. Lunedì i ministri degli Esteri di Iran e Arabia Saudita hanno avuto un’altra conversazione telefonica. L’Organizzazione per la Cooperazione Islamica ha poi annunciato che il 12 novembre si terrà a Riad un vertice straordinario su richiesta dell’attuale presidente, l’Arabia Saudita, per discutere degli attacchi di Israele contro il popolo palestinese.

Certamente, il riavvicinamento Iran-Arabia Saudita, mediato da Pechino, ha profondamente trasformato il contesto di sicurezza regionale con gli stati regionali che preferiscono decisamente trovare soluzioni ai loro problemi senza interferenze esterne. I vecchi scismi e la xenofobia promossi dagli Stati Uniti per perpetuare il proprio dominio non hanno più sostenitori.

Mentre il bilancio delle vittime a Gaza supera le 10.000 persone, i sentimenti sono davvero alti nel mondo musulmano. Il leader supremo iraniano Ali Khamenei ha dichiarato lunedì che “tutte le prove e gli indizi mostrano il coinvolgimento diretto degli americani nella gestione della guerra” a Gaza. Khamenei ha aggiunto che man mano che la guerra continua, le ragioni dietro il ruolo diretto degli Stati Uniti diventeranno più esplicite.

Blinken con Abbas (autorità palestinese)

La “politica permanente” dell’Iran

L’agenzia di stampa Fars, vicina al Corpo delle Guardie rivoluzionarie islamiche, ha anche rivelato che Khamenei ha tenuto un “recente incontro a Teheran” con Ismail Haniyeh, il capo dell’ufficio politico di Hamas, in cui ha detto ad Haniyeh che il sostegno di Teheran alla resistenza gruppi è la sua “politica permanente”.

Evidentemente Teheran non vede più alcun problema nel riconoscere i suoi legami fraterni con i gruppi della resistenza. Si tratta di un cambiamento di paradigma indicativo della nuova dinamica di potere , che gli Stati Uniti e Israele sono costretti a contrastare con l’uso della forza, poiché la diplomazia di Washington non è riuscita a isolare l’Iran.

Il capo di stato maggiore israeliano, Herzi Halevi, ha detto domenica durante un incontro al Comando Nord:

“Siamo pronti a colpire nel nord in qualsiasi momento. Comprendiamo che ciò può accadere… Abbiamo il chiaro obiettivo di ripristinare una situazione di sicurezza significativamente migliore ai confini, non solo nella Striscia di Gaza”.

Nessuna potenza sulla Terra può fermare Israele nel suo cammino adesso. La sua stabilità e difesa sono indissolubilmente legate a questa guerra, che garantirà anche il costante impegno degli Stati Uniti nei confronti della sua sicurezza come modello chiave della strategia globale di Washington per il prossimo futuro.

Pertanto, la migliore possibilità di sopravvivenza di Israele sta nell’espandere la portata della guerra da Gaza al Libano – e forse anche alla Siria – fianco a fianco con gli americani.

Non c’è dubbio che la posizione del sottomarino nucleare americano a est di Suez sia un tentativo di intimidire l’Iran dall’intervento, mentre Israele, con il sostegno degli Stati Uniti, procede ad aprire un secondo fronte in Libano. Le autorità israeliane hanno annunciato l’evacuazione delle persone dagli insediamenti situati in una zona fino a cinque chilometri dal confine con il Libano.

Una guerra di durata indeterminata è destinata a iniziare in Medio Oriente. Quando l’appello alla jihad inizia, inevitabilmente, non si sa come risponderà l’ottantenne presidente degli Stati Uniti.

No, questa non si trasformerà in una guerra mondiale. Verrà combattuta solo in Medio Oriente, ma il suo esito avrà un impatto significativo sulla creazione di un nuovo ordine mondiale multipolare. Il mese scorso ha mostrato il precipitoso declino dell’influenza degli Stati Uniti e l’ambiente globale altamente instabile da quando è iniziata la guerra in Ucraina nel febbraio dello scorso anno.

*MK Bhadrakumar è un ex diplomatico. Era l’ambasciatore dell’India in Uzbekistan e Turchia. Le opinioni sono personali.

Di MK Bhadrakumar

Punchline indiano

Traduzione: Luciano Lago