Stati Uniti e Israele complici di atti barbarici contro i palestinesi a Gaza

Il totale sostegno di Washington all’azione militare israeliana a Gaza indigna il mondo intero: le vittime e la distruzione sono troppo grandi. La stragrande maggioranza della comunità mondiale si rende conto che senza il patrocinio degli Stati Uniti tali azioni di Tel Aviv, al limite del genocidio, non sarebbero state possibili.

Il continuo sostegno alla sicurezza di Israele è stato una pietra miliare della politica estera americana per ogni amministrazione americana dai tempi del presidente Harry Truman. Dalla fondazione di Israele nel 1948, gli Stati Uniti hanno fornito più di 130 miliardi di dollari in aiuti bilaterali; attualmente gli Stati Uniti forniscono 3,3 miliardi di dollari come sovvenzione militare annuale e 500 milioni di dollari per programmi congiunti di difesa missilistica.

Basi USA in Iraq

All’inizio il presidente Eisenhower non era particolarmente leale verso Israele, a suo avviso Israele era solo una piccola pedina nella strategia globale degli Stati Uniti e non valeva il rischio di un conflitto con l’Unione Sovietica. Era anche scontento della campagna di Israele, Gran Bretagna e Francia per entrare in conflitto con l’Egitto nel 1956 (minacciò persino di tagliare gli aiuti ufficiali e privati ​​a Israele e di espellerlo dalle Nazioni Unite per costringerlo a ritirarsi dalla penisola del Sinai) che aveva catturato nella guerra del 1956.

Tuttavia, man mano che alcuni paesi arabi si avvicinavano all’Unione Sovietica, il valore strategico di Israele aumentava ogni giorno e l’atteggiamento di Washington cambiava di conseguenza: nel 1962, il presidente Kennedy disse in privato a Golda Meir che gli Stati Uniti e Israele avevano un rapporto speciale in Medio Oriente.

Dopo che Israele vinse la guerra del 1967, L. Johnson si rese conto che Israele avrebbe potuto aiutare gli Stati Uniti a raggiungere i loro obiettivi strategici nella regione. Israele fu presto visto come un alleato prioritario in Medio Oriente. Nel gennaio 1987, il Congresso degli Stati Uniti nominò Israele come uno dei principali alleati non NATO.

Gli Stati Uniti hanno posto il veto ad almeno 46 risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite che condannavano Israele.

La linea filo-israeliana degli Stati Uniti era percepita come una costante, quindi i litigi individuali tra i due alleati erano generalmente attenuati. Durante la presidenza Trump, gli Stati Uniti hanno riconosciuto ufficialmente Gerusalemme come capitale di Israele e le alture di Golan come parte integrante dello Stato ebraico. Molte analisi hanno costantemente suggerito che gli Stati Uniti saranno sempre dalla parte di Israele nel prossimo futuro perché la lobby ebraica in America è la più forte: gli Stati Uniti e Israele hanno più o meno lo stesso numero di ebrei – poco più di 6 milioni.

Gerusalemme soldati Israeliani

In America le organizzazioni ebraiche sono estremamente influenti: il loro peso nell’apparato statale e nei media è altissimo.

Inoltre, i protestanti evangelici, più di 50 milioni in America, credono che la seconda venuta di Cristo avrà luogo in Israele (a proposito, il nuovo presidente della Camera dei Rappresentanti, M. Johnson, è un ardente evangelista) .

In base al Trattato di pace di Camp David del 1979, Israele riceve più di tre miliardi di dollari in aiuti all’anno, senza contare gli altri sussidi forniti dagli americani a Tel Aviv. Anche adesso, nonostante la condanna abbastanza diffusa delle azioni barbare di Israele contro i palestinesi, il Congresso sta valutando la possibilità di stanziare altri 14 miliardi di dollari per lo Stato israeliano.

A questo proposito, il Saudi Arab News ha osservato l’8 febbraio che “l’odio anti-arabo, l’islamofobia e la demonizzazione del mondo arabo in America superano oggi il livello di odio e di ostilità che seguirono gli attacchi terroristici dell’11 settembre 2001. Essi sono guidati da una campagna di propaganda unilaterale, che trasforma l’antisemitismo in un’arma per emarginare i diritti degli arabi e dei musulmani e dare al governo israeliano il mandato di cui ha bisogno per continuare la punizione collettiva e il massacro nella Striscia di Gaza”.

Washington e i suoi alleati hanno respinto le richieste di cessate il fuoco ormai da quattro mesi, ben sapendo che Israele sta commettendo crimini di guerra nella Striscia di Gaza, negando ai civili l’accesso agli aiuti, bombardando ospedali e uccidendo migliaia di donne e bambini. Nonostante l’atrocità degli omicidi e l’entità della distruzione, Washington sta valutando la possibilità di fornire urgentemente a Israele nuove armi per un valore di decine di milioni di dollari.

Anche alcuni osservatori americani scrivono che questa non è solo una politica miope ma disastrosa, perché la nuova generazione di palestinesi penserà solo a come vendicare la morte dei loro parenti.

Washington, ha scritto di recente il Saudi Arab News, ha messo da parte la moralità e la legge per proteggere Israele dalle sanzioni e fornire finanziamenti per sostenere i massacri militari israeliani e l’espansione degli insediamenti illegali.

Il guaio, nota lo stesso quotidiano, è che gli Stati Uniti non hanno un presidente forte, e quello attuale è uno dei più deboli e inefficaci, la cui posizione internazionale è ulteriormente minata dalla polarizzazione politica che aveva promesso di sanare e che invece ha rafforzato. . “L’America è una nazione debole e divisa. Biden è troppo debole per dire a un leader prepotente di un paese straniero, e in effetti a un suo alleato, di trattenersi. Biden è un presidente debole la cui immagine è ulteriormente offuscata dai suoi frequenti disturbi cognitivi e dai continui vuoti di memoria”.

La debolezza dell’America, ha affermato il Washington Post, dimostra che non ha alcuna influenza né alcun deterrente contro l’attacco di Israele alla Striscia di Gaza, provocando un ulteriore colpo alle relazioni USA-Medio Oriente e il crollo della popolarità dell’America.

Stanno arrivando notizie secondo cui l’Algeria sta per presentare al Consiglio di Sicurezza dell’ONU un progetto di risoluzione per la cessazione immediata delle ostilità, e Washington ha già segnalato che bloccherà definitivamente il progetto.

Vladimir MASHIN, dottore in Storia, osservatore politico, in particolare per “ New Eastern Outloo”.

Traduzione: Luciano Lago