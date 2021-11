Stati Uniti, alleati pesano rappresaglie se la Russia si muove contro l’Ucraina

Gli Stati Uniti e i loro alleati europei stanno discutendo le potenziali risposte se il presidente russo Vladimir Putin intraprende un’azione militare contro l’Ucraina, comprese nuove sanzioni a Mosca e ulteriore assistenza alla sicurezza per Kiev.

Alti funzionari statunitensi hanno sollevato l’idea di un pacchetto di misure nelle discussioni con le controparti europee la scorsa settimana, dicendo loro che l’amministrazione Biden sta già elaborando un menu di opzioni per contrastare possibili mosse della Russia, secondo persone che hanno familiarità con le discussioni.

La pianificazione è in una fase iniziale anche all’interno degli Stati Uniti e richiederebbe ulteriori discussioni prima di cercare il sostegno di altri paesi. Ma arriva dopo che i funzionari statunitensi hanno lanciato l’allarme che la Russia potrebbe valutare una potenziale invasione dell’Ucraina mentre le tensioni tra Mosca e l’Unione europea divampano su tutto, dai migranti alle forniture energetiche. Il Cremlino nega tale intenzione.

Lo sforzo mira anche a allontanare Putin da un’ulteriore aggressione all’Ucraina, chiarendo che ci sarebbe una risposta forte e coordinata, hanno affermato due delle persone. Hanno rifiutato di specificare cosa potrebbe essere incluso, ma con pesanti sanzioni già su molte parti dell’economia russa, compresi i settori della difesa e della finanza, un’area rimasta da attaccare potrebbe essere l’energia. Un portavoce della Casa Bianca ha rifiutato di commentare.

100.000 truppe

Putin ha parcheggiato un gran numero di truppe vicino al confine con l’Ucraina in precedenza, anche all’inizio di quest’anno quando ha inviato più di 100.000 soldati, oltre a carri armati, aerei da guerra e navi da guerra, in Crimea e in altre aree (sempre nel territorio della Federazione russa). Ha resistito per settimane mentre Kiev e le nazioni occidentali gli chiedevano di ridurre l’escalation, prima di ritirare le truppe alla fine di aprile (mentre la NATO aveva concentrato truppe in arrivo dagli USA dal Canada, dal Regno Unito e da altri paesi, N.d.R.).

Gli ultimi attriti arrivano in un contesto più ampio. Non solo le truppe si stanno ammassando di nuovo (il presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy ha affermato la scorsa settimana che Mosca stava “concentrando quasi 100.000 soldati” vicino al confine ), ma i prezzi record del gas lasciano l’Europa vulnerabile alla generosità russa sulle forniture. I membri dell’UE, inclusa la Polonia, hanno anche accusato la Russia di incoraggiare una crisi dei rifugiati mentre il suo alleato Bielorussia convoglia i migranti verso il blocco.

Il presidente francese Emmanuel Macron ha detto a Putin che difende la sovranità dell’Ucraina in una telefonata lunedì che ha anche affrontato la crisi dei migranti. Ma Putin ha criticato il governo di Kiev chiedendo il suo recente uso di un drone contro i separatisti sostenuti dalla Russia e ha denunciato le recenti esercitazioni navali statunitensi e alleate nel Mar Nero come “provocatoria”, ha affermato il Cremlino.

La scorsa settimana, il cancelliere tedesco Angela Merkel ha chiamato il leader russo il doppio in altrettanti giorni per discutere delle tensioni. Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e il capo della Commissione europea Ursula von der Leyen hanno discusso della crescita dell’Ucraina quando si sono incontrati a Washington la scorsa settimana.

“Vediamo un’insolita concentrazione di truppe e sappiamo che la Russia è stata disposta a utilizzare questo tipo di capacità militari prima di condurre azioni aggressive contro l’Ucraina”, ha detto ai giornalisti il ​​segretario generale dell’Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico Jens Stoltenberg. “Questo accumulo militare riduce anche il tempo di preavviso tra una decisione in Russia prima che siano in grado di condurre un’azione militare aggressiva”.

Paracadutisti russi in esercitazione

“Infondato”, dice il Cremlino

Il Cremlino ha respinto le voci su una potenziale invasione come “infondate”, affermando che i movimenti di truppe sul proprio territorio erano una questione interna. Persone vicine al Cremlino hanno affermato che Putin mira a inviare un messaggio chiaro all’Occidente che Mosca non tollererà ulteriori espansioni dei legami militari della NATO con l’Ucraina, ma non sta cercando una guerra più ampia.

Un pacchetto di possibili contromisure simile a quello ora in discussione è stato sviluppato dagli Stati Uniti in primavera ma non è stato implementato, secondo due persone. All’inizio di quest’anno l’UE ha assegnato il suo servizio per gli affari esteri a opzioni di creazione per rispondere a ulteriori mosse russe, ma tali sforzi si sono fermati, ha aggiunto una persona.

Questa volta, gli Stati Uniti si stanno preparando a condividere con gli alleati più informazioni che hanno scatenato le loro preoccupazioni, per costruire il supporto per una risposta comune, secondo due delle persone.

‘Conseguenze serie’

Dopo un incontro con la loro controparte ucraina a Bruxelles lunedì, i ministri degli esteri di Francia e Germania hanno avvertito in una dichiarazione congiunta che “qualsiasi nuovo tentativo di minare l’integrità territoriale dell’Ucraina avrebbe gravi conseguenze”.

Il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba ha dichiarato: “Abbiamo concordato che una certa comunicazione sarà condotta con la Russia per demotivarla da qualsiasi mossa aggressiva”.

Gli Stati Uniti hanno inviato il direttore della Central Intelligence Agency Bill Burns a visitare Mosca all’inizio di novembre per esprimere le proprie preoccupazioni sull’accumulo. Ha parlato al telefono con Putin ma non c’era alcun segno apparente di cambio di direzione dal Cremlino.

Le tensioni tra Russia e Ucraina sono esplose per la prima volta nel 2014 quando, (dopo il colpo di Sato di Maidan pilotato da USA e UE, N.d.R.), Mosca ha annesso la penisola di Crimea e ha sostenuto una ribellione separatista nell’est del paese. Questo ha innescato vaste sanzioni statunitensi ed europee, ma il conflitto è continuato, uccidendo più di 13.000 persone nell’est dell’Ucraina.

Di Alberto Nardelli, Samy Adghirni, e Jennifer Jacobs

Fonte: Bloomberg.com

Traduzione e note: Luciano Lago