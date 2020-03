Stati falliti, esplosione del sistema entro il 2021!

da Redazione

di Marc Rousset.

Il CAC 40 (indice borsa francese) a 4118, 36 o -32,35%, dal 1 ° gennaio, il Dow Jones al -25,71%, dopo un rimbalzo ingiustificato del 9,26%, a seguito della semplice proclamazione dello stato di emergenza questo venerdì. Nel 2008, dopo il crollo che seguì il fallimento di Lehman Brothers , i mercati avevano impiegato sei mesi per raggiungere il fondo. La “discesa all’inferno” dovrebbe continuare.

Stiamo solo aspettando le prossime vittime tra gli speculativi hedge fund nelle prossime settimane, le voci più sfrenate circolano su H2O, una filiale di gestione di Natixis. Per quanto riguarda l’indice di paura VIX, che era il 15 di febbraio, è salito a 70 , lo stesso livello del 2008.

Stiamo assistendo a uno shock dell’offerta , con il blocco della produzione e delle catene di approvvigionamento in Cina (disoccupazione parziale di 7.000 lavoratori Volkswagen vicino a Barcellona e Skoda nella Repubblica Ceca a causa della mancanza di parti) e uno shock della domanda in tutti i paesi colpiti dal virus. Gli utili cadranno, come in una “economia di guerra”, con fallimenti nei settori esposti.

Bruxelles promette ” massima flessibilità ” e Macron vuole giocare a Mario Draghi della BCE con il suo ” qualunque costo “, ma le garanzie concesse, i prestiti non rimborsati, il costo della disoccupazione incluso il parziale, il calo del PIL con un gettito fiscale inferiore, è di almeno 200 miliardi di euro per soli due mesi di coronavirus, ovvero un deficit pubblico del 2020 pari al 12% del PIL, con un debito pubblico francese del 110% del PIL mai controllato fino ad oggi durante il mandato di Macron.

Come il debito italiano, non è rimborsabile. Lo stato uscirà dalla crisi sanitaria in caso di fallimento, le società private sopravvissute sono ancora più indebitate. Dal 2008, i debiti sono aumentati in tutto il mondo per diversi motivi e non possono salire al cielo!

La BCE continuerà la politica di creazione di denaro contraffatto con un ulteriore “QE” rispetto agli attuali 20 miliardi di euro mensili, dai 120 miliardi di euro del 2020, al fine di riacquistare, tra le altre cose, le obbligazioni degli stati quasi in bancarotta . Concederà inoltre prestiti TLTRO alle banche per salvare le PMI e le imprese, con un tasso primo negativo pari a -0,75%. I rapporti di sicurezza delle banche sono ridotti e gli stress test eliminati: stiamo solo aspettando fallimenti bancari! Negli Stati Uniti, la già eccezionale iniezione aggiuntiva di $ 150 miliardi nel mercato monetario “pronti contro termine” sarà moltiplicata per dieci: $ 1,5 trilioni!

Il mondo, incluso il Giappone, è diretto verso la recessione perché, come giustamente afferma l’economista Christophe Barraud, ” l’unico modo per controllare l’epidemia … è uccidere l’economia !” “. Per quanto riguarda la caduta del prezzo di un barile di petrolio, è spiegato dal desiderio di Ryad e Mosca di sbarazzarsi del petrolio di scisto americano , facendo fallire 100 compagnie petrolifere statunitensi.

L’Italia sta coraggiosamente combattendo contro il coronavirus, ma potrebbe benissimo essere il prossimo cigno nero, innescando l’implosione dell’UE e della zona euro con le sue banche quasi in bancarotta, il suo debito pubblico del 135% del PIL, il suo tasso crescita già nullo, sua demografia catastrofica. Subito dopo il discorso di Lagarde, i tassi decennali italiani sono saliti dall’1,2 all’1,6% contro -0,548% per il Bund tedesco.

L’oro è caduto solo dopo aver raccolto profitti per compensare le perdite delle scorte e potrebbe salire ai massimi, come è accaduto dopo il 2008, con un salto di prezzo di 1200 dollari l’oncia in tre anni.

La triste realtà è che con il coronavirus pandemico in tutto il mondo, tutti i paesi già iperindebitati, comprese le società private e gli individui, non avranno altra soluzione per sopravvivere se non quella di indebitarsi ancora di più e di ruotare il cartellone . La crisi del 2020 sarà peggiore di quella del 2008 perché ci sarà prima un arresto dell’economia reale. È anche probabile un crollo delle obbligazioni e degli immobili con tassi che aumentano improvvisamente al 20% in un mondo iperinflazionato .

Crack finanziario si avvicina

La BCE non sarà in grado di combattere una perdita di fiducia nel sistema economico e finanziario che probabilmente porterà a una crisi sociale e politica, persino a una rivoluzione conservatrice, alla fine del 2020 o, al più tardi, nel 2021.

fonte: https://les7duquebec.net

Traduzione: Gerard Trousson