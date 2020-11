“Stare troppo in casa favorisce la ripresa dell’epidemia” secondo il Consiglio Scientifico

È in una “Nota del Consiglio Scientifico COVID-19” molto ufficiale datata 26 ottobre (e aggiornata il 28 ottobre, giorno dell’annuncio del “re-contenimento”), che troviamo questa informazione cruciale: il un calo delle presenze nei parchi e una maggiore permanenza in un “ambiente interno” favorirebbe la ripresa dell’epidemia.

Puoi scaricare la nota (https://covidinfos.net/wp-content/uploads/2020/11/note_conseil_scientifique_26_octobre_2020.pdf )- L’estratto di seguito è a pagina 9.

“Inoltre, vediamo che l’inizio del freddo tra il 17 e il 24 settembre è stato accompagnato da una diminuzione del numero di visitatori dei parchi dal 18 settembre, probabilmente riflettendo il fatto che le persone sono rimaste più nell’ interno del proprio domicilio, favorendo così la ripresa dell’epidemia ”.

fonte: https://covidinfos.net

“Sbagliare tutti insieme” permetterà ai nostri leader di sfuggire alla vendetta popolare?

di Dominique Muselet.

” Sbagliare tutti insieme “, l’espressione non è mia. L’ho preso da Laurent Faibis che stava intervistando l’economista Robert Boyer su Xerfi Canal. Quest’ultimo ha spiegato che ciò che lo ha colpito nella gestione della crisi sanitaria è stato il mimetismo. La Cina si ha ristretto l’epidemia in maniera massiccia e la maggior parte degli Stati occidentali, che tuttavia non perdono occasione per sottolineare il carattere autoritario di questa potenza asiatica, si sono precipitati nella breccia come un solo uomo, attaccando persino le misure cinesi come repressive e liberticide, arbitrarie e ingiuste, chi maltratteranno più e meglio la sua popolazione, colpevole di veicolare il virus.

L’economista sottolinea che i governi occidentali si stanno avvicinando alla crisi sanitaria come quella del 2008, quando non ha nulla a che fare con essa. Quello del 2008 è stato causato dallo scoppio di una bolla finanziaria. L’iniezione di denaro aveva permesso all’economia di ripartire. Lì la sfida è molto più grande, perché si tratta di una ricomposizione dell’economia. Come risultato delle misure, alcuni settori stanno crollando completamente, altri stanno crescendo rapidamente.

I leader sono persi. Hanno paura di essere accusati di migliaia di morti e moltiplicano le misure restrittive, copiandosi a vicenda, sperando così di garantirsi l’impunità. Purtroppo questo mimetismo “aggrava la crisi”, perché allora diventa impossibile progredire valutando le diverse esperienze ei loro risultati per definire l’approccio migliore. Nonostante tutto, ci sono, secondo Robert Boyer, alcuni casi di eterogeneità, in particolare Taiwan, che ci permettono di iniziare un’analisi del modo migliore per proteggersi.

Tutto questo è molto interessante. In poche parole, Robert Boyer dice molto.

I governi temono di essere accusati di migliaia di morti

In Francia, i governanti sono maestri nell’arte di organizzare la loro impunità. Ma il Covid-19 li ha colti di sorpresa e alcuni dei ministri che hanno gestito la prima fase della crisi si sono trovati davanti all’Alta Corte di giustizia. A loro non piace, anche se potresti pensare che alla fine non andranno benissimo, come Fabius nello scandalo del sangue contaminato.

Il governo ha quindi deciso di rafforzare la sua impunità. Quella è l’unica questione che ha più o meno risolto, perché per il resto (l’epidemia), l’improvvisazione e la repressione sono rimaste la norma. Macron ha messo in atto due soluzioni :

Il primo è quello evidenziato da Robert Boyer: piacciamo a tutti . Non ci sono alternative. Non abbiamo scelta.

Il secondo è il Consiglio di difesa, che è succeduto al Consiglio scientifico, i cui conflitti di interesse erano diventati troppo visibili. D’ora in poi, la privazione delle libertà individuali e tutte le misure più folli, più contraddittorie e più distruttive delle altre, che peraltro colpiscono solo coloro che non hanno potenti lobby per difenderle e da cui dipendiamo per gestire l’economia: i bambini, i pensionati, le casalinghe, i piccoli commercianti, gli studenti, i disoccupati, i malati, sono decisi da un Consiglio di Difesa, soggetto al segreto della difesa, e composto principalmente da alti rappresentanti dell’esercito, difesa e sicurezza, come se fosse una vera guerra e non un’epidemia. Una guerra contro chi? Contro le persone ?

Mélenchon (il leader socialista) è finalmente uscito dal suo letargo per denunciare questo funzionamento illiberale, per usare un termine che a Macron piace applicare a leader che non gli piacciono: ” Una repubblica democratica non può essere comandata da una catena di anelli dichiarati irresponsabili ” .

Isteria e psicosi di massa

Come si chiama un regime in cui un uomo governa da solo in completa segretezza?

Isteria Collettiva

Come possiamo vedere ogni giorno, non c’è bisogno di essere minacciati di azioni legali per esitare ad assumere il punto di vista opposto dell’opinione corrente, specialmente quando le persone sono trascinate da emozioni violente come la paura e odio, emozioni attentamente alimentate dal potere per ragioni di ingegneria sociale. Basta vedere come i pochi dottori e scienziati, che osano parlare contro l’isteria collettiva, vengono calunniati, diffamati, ostracizzati, minacciati.

Isteria anti Covid

Potrebbero benissimo denunciare i conflitti di interesse dei medici stipendiati che vengono a far prendere dal panico la folla sui set delle TV, mostrano le cifre indiscutibili (quelle dell’INSEE), il numero e l’età dei morti; Potrebbero ben sottolineare il fatto che non c’è un eccesso di mortalità rispetto ad altri anni, ma riportano risultati convincenti, in termini di assistenza, i paesi che utilizzano la clorochina; possono parlare di paesi che hanno adottato con successo misure che sono sia meno drammatiche che più razionali come testare, rintracciare, isolare (che non è stato fatto in Francia, secondo il professor Caumes , che non è ancora uno dei medici “di protesta”), niente aiuta , nessuno li ascolta. (………..)

Dominique Muselet

fonte: https://www.salaireavie.fr

Traduzione: Gerard Trousson