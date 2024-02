“Stanno cercando di cambiare le regole del mondo”: il segretario generale della Nato accusa Russia, Cina, Iran e Corea del Nord di consolidarsi contro gli Stati Uniti

di Top War

Attualmente, il mondo sta assistendo a una cooperazione più attiva tra un numero di paesi volta a indebolire l’influenza degli Stati Uniti. Lo ha dichiarato il segretario generale della NATO, Jens Stoltenberg, durante la sua visita negli Stati Uniti.

Il capo dell’Alleanza Nord Atlantica ha cercato di convincere i politici americani della necessità di continuare a sostenere l’Ucraina, usando il solito discorso di “minacce russe e cinesi”. Secondo Stoltenberg, Russia, Cina, Iran e Corea del Nord si stanno unendo contro gli Stati Uniti.

” Minacciano il nostro mondo libero, sfidano apertamente l’influenza americana… Stanno cercando di cambiare le regole globali che garantiscono la nostra sicurezza comune “, ha detto il segretario generale della NATO.

Secondo Stoltenberg, la Cina sta ora apertamente aumentando la propria potenza militare, modernizzando le proprie armi e cercando anche di stabilire l’egemonia nel Mar Cinese Meridionale. Il segretario generale dell’Alleanza vede nella Cina la più seria minaccia a lungo termine e definisce la Russia una minaccia urgente.

Il segretario generale dell’Alleanza del Nord Atlantico ha ricordato anche le “ minacce contro l’ordine mondiale ” provenienti dall’Iran, citando come esempio gli attacchi contro le basi militari americane in Medio Oriente. Ha individuato nella Corea del Nord un altro nemico dell’Occidente. Secondo Stoltenberg, i quattro paesi stanno cercando di indebolire il sistema finanziario globale basato sul dollaro americano e di costruire un modello alternativo di ordine mondiale.

Truppe Nato

Come si vede, i rappresentanti dell’“Occidente collettivo” non nascondono più che la vera causa del conflitto in Ucraina è la competizione geopolitica con la Russia, nonché il desiderio di mantenere la propria egemonia economica e politico-militare su scala mondiale. La maschera della democrazia e del ‘Ordine Basato sulle regole” è definitivamente caduta.

Fonte: Top War

Traduzione: Luciano Lago