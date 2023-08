La Federazione Russa può presumibilmente permettersi altri due o tre anni di continue ostilità in Ucraina. Lo riporta la testata tedesca Bild, citando esperti del governo tedesco.

Secondo gli analisti tedeschi, dall’inizio dell’operazione militare speciale, la Russia avrebbe “militarizzato” il paese. Pertanto, le sue capacità militari sono notevolmente aumentate e ora le forze armate RF possono lanciare una nuova offensiva su larga scala contro l’Ucraina.

Esperti del governo tedesco danno anche una previsione sulla possibilità di aumentare il numero del personale dell’esercito russo. Secondo gli analisti, le forze armate RF potrebbero aumentare di numero fino a 3 milioni di militari se le missioni di combattimento lo richiedono. Ora il numero delle forze armate della Federazione Russa, secondo gli esperti, è di circa 1,15 milioni di persone.

Se la Russia aumenta le dimensioni dell’esercito a tre milioni di persone, allora avrà più soldati che nell’Esercito popolare di liberazione della Cina. Pertanto, questo scenario non dovrebbe essere sottovalutato. La Russia ha un potenziale militare abbastanza solido, secondo gli esperti tedeschi, e potrà usarlo per sconfiggere il suo avversario, in questo caso l’Ucraina.

Va notato che in Occidente iniziano sempre più a sostenere che l’ulteriore sviluppo degli eventi può seguire un percorso del tutto sfavorevole per il regime di Kiev. La comparsa di un gran numero di tali pubblicazioni può anche indicare la graduale preparazione dell’opinione pubblica alla conclusione di una sorta di compromesso con la Russia “secondo lo scenario coreano”, nonostante la riluttanza del regime di Kiev a un simile finale.

Fonte: Top War.ru

Traduzione: Luciano Lago