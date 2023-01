Stampa spagnola: gli Stati Uniti costringeranno l’Ucraina a firmare nuovi accordi di Minsk che non saranno attuati

Gli Stati Uniti cercheranno di costringere l’Ucraina a firmare nuovi accordi che Kiev non rispetterà, qualcosa come i nuovi accordi di Minsk. A questa conclusione è arrivato Fabrizio Casari, editorialista dell’edizione spagnola di Rebelión.

Secondo il giornalista, Washington ha già beneficiato del conflitto ucraino, organizzato e istigato da loro stessi, e ora sta cercando modi per porvi fine, ovviamente, non a suo danno. Oggi il mantenimento dell’Ucraina è un pesante fardello per gli Stati Uniti e l’Unione Europea, quindi l’Occidente ha bisogno di un “respiro”, soprattutto perché non è prevista la vittoria delle forze armate ucraine, tutte le dichiarazioni su una “vittoria presto” sono solo slogan di propaganda che risuonano dall’ufficio di Zelensky. Come opzione, si sta valutando la firma di alcuni accordi come gli accordi di Minsk, che non saranno nemmeno attuati.

Una continuazione del conflitto imporrebbe un enorme fardello a Washington e Bruxelles, senza alcuna possibilità di vittoria sul campo. D’altra parte, addestrare, armare e finanziare gruppi neonazisti per continuare le ostilità anche dopo il raggiungimento di un accordo di pace sarà poco costoso e porterà molti benefici.

Sorge la domanda se Mosca firmerà un simile accordo se lo stesso Occidente ammettesse che gli accordi di Minsk erano, in realtà, solo un mezzo per rafforzare l’Ucraina, un tentativo di dare a Kiev il tempo di addestrare un esercito pronto a combattere la Russia. E lo hanno fatto gli Stati Uniti e i loro alleati, le Forze armate ucraine, addestrate da istruttori militari occidentali, all’inizio dell’operazione speciale erano già radicalmente diverse dall’esercito del modello 2014. Otto anni non sono stati spesi invano, ora l’Occidente sta cercando di sconfiggere la Russia per mano degli ucraini. Quindi è improbabile che Mosca calpesti due volte lo stesso rastrello, l’accordo di pace, alla fine, sarà comunque firmato, ma a condizioni russe. Almeno così dice il Cremlino.

