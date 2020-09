Stampa in tasca: Bill Gates acquista i media per controllare i messaggi

da Redazione

di Robert F. Kennedy Jr.

Una denuncia della Columbia Journalism Review rivela che, per controllare il giornalismo globale, Bill Gates ha indirizzato oltre $ 250 milioni alle seguenti testate: BBC, NPR, NBC, Al Jazeera, ProPublica, National Journal, The Guardian, The New York Times, Univision, Medium, the Financial Times, The Atlantic, Texas Tribune, Gannett, Washington Monthly, Le Monde, Center for Investigative Reporting, Pulitzer Center, National Press Foundation, International Center for Journalists e una miriade di altri gruppi. Per nascondere la sua influenza, Gates ha anche incanalato somme sconosciute tramite sovvenzioni per contratti ad altri organi di stampa.

Le sue tangenti per la stampa sono state ripagate. Durante la pandemia, le testate giornalistiche comprate e senza cervello hanno trattato Bill Gates come un “esperto di salute pubblica”, nonostante la sua mancanza di formazione medica o esperienza normativa.

Gates finanzia anche un esercito di verificatori di fatti indipendenti tra cui il Poynter Institute e Gannett, che usano le loro piattaforme di verifica dei fatti per “mettere a tacere i detrattori” e “smascherare” come “false teorie del complotto” e “disinformazione”, accuse sulle iniziaive che Gates ha sostenuto e investito in chip biometrici , sistemi di identificazione dei vaccini , sorveglianza satellitare e vaccini COVID .

L’attivismo vaccinale della Fondazione Gates

I doni mediatici di Gates, afferma l’autore del CJR Tim Schwab, significano che ” i resoconti critici dei media sulla Gates Foundation sono rari “. La Bill and Melinda Gates Foundation ha rifiutato più richieste di interviste dal CJR e si è rifiutata di rivelare quanti soldi ha incanalato ai giornalisti.

Nel 2007, il LA Times ha pubblicato una delle poche indagini critiche sulla Fondazione Gates, esponendo le partecipazioni di Gates in società che danneggiano le persone che la sua fondazione sostiene di aiutare, come le industrie legate al lavoro minorile. Il reporter principale Charles Piller, afferma : “Non erano disposti a rispondere alle domande e praticamente si sono rifiutati di rispondere in qualsiasi modo …”

Bill Gates con Mark Zukemberg (miliardari e correligionari)

L’indagine ha mostrato come il finanziamento sanitario globale di Gates abbia guidato l’agenda mondiale degli aiuti verso gli obiettivi personali di Gates ( vaccini e colture OGM ) e lontano da questioni come la preparazione alle emergenze per rispondere ai focolai di malattie, come la crisi dell’Ebola.

“Hanno eluso le nostre domande e hanno cercato di minare la nostra copertura”, afferma il giornalista freelance Alex Park dopo aver indagato sugli sforzi per il vaccino contro la polio della Gates Foundation.

Fonte: Global Research

La fonte originale di questo articolo è Children’s Health Defense

Traduzione: Luciano Lago

*