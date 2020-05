Stampa e Corruzione

Ogni paese ha vissuto nella sua storia scandali di acquisizioni di mezzi finanziari segreti da parte di agenti economici. Questo è ora il caso a livello europeo.

Ad esempio, la Bill e Melinda Gates Foundation hanno donato nel 2019:

Der Spiegel : $ 2.537.294

Die Zeit : $ 297.124

Le Monde : $ 2.126.790

The Atlantic : $ 500.222

The Bureau of Investigative Journalism: $ 1.068.169

The Guardian : $ 175.000

The Project Syndicate 1.619.861 $

Si prega di notare che finanziando sondaggi (Bureau of Investigative Journalism) o pagando autori di forum gratuiti tradotti e diffusi in diverse lingue (Project Syndicate), il “donatore” “sostiene” tutti i giornali che li raccolgono senza dover dare o versare denaro direttamente.

Bill e Melinda Gates



Nota: Qualcuno potrebbe meravigliarsi per il fatto che tutti i principali media europei difendano Bill Gates e lo definiscano un “filantropo” ed un “benefattore”, così come ne coprono gli scandali in cui è immerso e le accuse (tutte ben documentate)di aver usato bambine indiane e bambini africani come cavie per sperimentazioni illegali dei suoi vaccini che, in migliaia di casi hanno provocato malattie, paralisi, convulsioni, sterilità e, in alcuni casi la morte, tanto da essere denunciato alla Corte Suprema di Giustizia dell’India ?

No certo nessuna meraviglia. I media mainstream ricevono finanziamenti da tutti quelli che poi indicano come “filantropi” e ne difendono l’agenda ed i progetti. E’ questo il caso di Bill Gates che oggi si presenta come il “messia” dei vaccini, come è il caso di George Soros, anche lui indicato come benefattore filantropo che si batte per la società aperta.

E’ necessario aprire gli occhi e non farsi ingabolare dai media del regime, maestri nella manipolazione, che dipingono la realtà capovolta.