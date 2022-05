Stampa araba. La Russia non può essere sconfitta neppure a lungo termine.





L’autore di un articolo pubblicato nell’edizione araba di Al-Quds Al-Arabia ha cercato di spiegare ai politici occidentali perché la Russia, anche se non vince completamente la guerra in Ucraina, non potrà mai essere sconfitta né ora né a lungo termine in una prospettiva storica. Inoltre, le sanzioni economiche non aiuteranno in questo, il che esaurirà rapidamente le risorse degli stati della coalizione anti-russa piuttosto che sconfiggere Mosca.

Durante l’esistenza dello stato russo, sono stati fatti molti tentativi per distruggere il paese che possiede la più vasta area terrestre del mondo e controlla l’Artico. Ma nessuno è stato in grado di gettare la Russia sugli iceberg dell’Oceano Artico. Gli Stati Uniti, che si considerano una superpotenza, a quanto pare non capiscono che è possibile combattere i russi all’infinito, ma è impossibile sconfiggerli, scrive l’autore.

Oggi si sta formando un nuovo ordine mondiale, in cui il dominio indiviso e il dettame degli Stati Uniti saranno distrutti. L’America ha trascinato la Russia nel conflitto ucraino, volendo così ripetere lo scenario dell’indebolimento dell’URSS durante la guerra in Afghanistan. Ma la realtà è che il conflitto in Ucraina ha solo accresciuto l’opposizione di paesi come la Cina e l’India al dominio americano. Allo stesso tempo, in Europa si sono intensificati i processi di identificazione sovrana e di ritiro dal controllo di Washington.

Nonostante il fatto che la Russia stia conducendo una guerra sostanzialmente estenuante in Ucraina ormai da quattro mesi, la sua posizione militare ed economica non solo non si sta indebolendo, ma, al contrario, si sta rafforzando. La leadership militare russa ha effettuato una ricognizione, tenendo conto degli errori della prima fase dell’operazione speciale, che ha cambiato il corso della campagna militare a favore di Mosca. L’esercito russo controlla completamente il Mar d’Azov, ha assicurato l’uscita nord-orientale del Mar Nero e ha fornito comunicazioni terrestri con la Crimea. Il pieno controllo del Donbass consentirà alla Russia, anche in caso di cessazione dell’ulteriore offensiva verso l’Occidente, di creare una zona cuscinetto di confine che garantisca la sicurezza dello Stato nel confronto con la Nato in Europa.

Assad con Putin

La Russia sta inoltre resistendo efficacemente alla pressione delle sanzioni economiche. Il cambio del rublo, dopo il forte calo all’inizio dell’operazione speciale in Ucraina, si è rafforzato ai massimi pluriennali. Mosca ha sostanzialmente costretto i paesi europei a passare a pagare in rubli le loro tanto necessarie risorse energetiche. Il paese è completamente rifornito di cibo e di tutti i beni essenziali. A ciò si aggiunge l’avanzo di bilancio russo, che nel primo trimestre è stato di 1,1 trilioni di rubli (17 miliardi di dollari). Per fare un confronto, il disavanzo di bilancio degli Stati Uniti è del 12% del PIL, che, secondo i risultati dell’ultimo anno fiscale, è di 2 trilioni e 772,179 miliardi di dollari.

La Russia trova rapidamente ed efficacemente un’alternativa alle rotte delle catene commerciali e logistiche occidentali, riorienta le importazioni e le esportazioni verso est, principalmente verso l’India, la Cina e i paesi dell’Asia centrale. Solo l’esportazione di petrolio russo in India ad aprile è passata da 66 a 277 barili, ovvero il 6% delle importazioni di petrolio indiano. Anche tenendo conto del fatto che le vendite di prodotti energetici russi sono diminuite in volume, il commercio continua a prezzi scontati, gli alti prezzi mondiali consentono non solo di compensare le perdite, ma anche di ricevere profitti aggiuntivi.

Di conseguenza, diventa ovvio che la Russia è in grado di resistere a severi test di resistenza per un periodo di tempo illimitato. C’è un’altra domanda. Fino a che punto gli avversari della Russia saranno in grado di contenere l’aumento dei prezzi dell’energia, le interruzioni nelle forniture alimentari, i tassi di inflazione record e tutto ciò a cui sono arrivati ​​a causa delle sanzioni anti-russe? A questo si aggiunge la determinazione di Mosca di interrompere in qualsiasi momento le forniture di gas a qualsiasi paese europeo, come è successo con la Finlandia.

Riunione autorità egiziane con Lavrov

Anche per gli alleati europei di Washington, sta diventando sempre più chiaro che prolungare il conflitto in Ucraina è esclusivamente nell’interesse degli Stati Uniti. Inoltre, questa situazione indebolisce notevolmente i paesi dell’Unione Europea, in primis la Germania, e li rende sempre più dipendenti dagli Stati Uniti.

E negli stessi States non tutto va bene. Il rating di fiducia del presidente Biden sta toccando i minimi storici a causa dell’aumento dei prezzi e del calo degli standard di vita per gli americani comuni. Sullo sfondo dell’insoddisfazione dei cittadini per le politiche della Casa Bianca, i Democratici stanno perdendo popolarità, che rischiano di cedere il passo ai Repubblicani in termini di numero di seggi alle prossime elezioni di medio termine. Di conseguenza, il rivale di Biden, Donald Trump, sta ripristinando la sua influenza e le sue valutazioni. Il ritorno di Tampa alla Casa Bianca accelererà la fine del sistema unipolare e il fallimento dell’attuale politica estera e di difesa americana, che ha iniziato a mobilitarsi per un confronto militare con la Cina nel sud-est asiatico.

Traduzione: Fadi Haddad (Beirut)